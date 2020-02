Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint az iráni járványhelyzet súlyosabb lehet, mint azt hiszik jelenleg, a tokiói olimpia szervezőivel pedig egyeztetések zajlanak a lehetséges forgatókönyvekről.","shortLead":"Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint az iráni járványhelyzet súlyosabb lehet, mint azt hiszik jelenleg, a tokiói...","id":"20200227_WHOfoigazgato_A_koronavirus_vilagjarvannya_is_valhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0da491-5801-4f3d-b1f9-b7d7de838e5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_WHOfoigazgato_A_koronavirus_vilagjarvannya_is_valhat","timestamp":"2020. február. 27. 17:59","title":"WHO-főigazgató: A koronavírus világjárvánnyá is válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf490e1c-4638-4d92-8069-92c5eeb3ab0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Operatív Törzs azt kéri, ne engedjék a gyereket iskolába, ha Észak-Olaszországban járt, és a dolgozók is maradjanak otthon ilyen esetben. Ebben kérik a cégek együttműködését. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, az éjjel hét újabb minta érkezett be, egyelőre nincs pozitív minta. Kövesse velünk a Kormányinfót. ","shortLead":"Az Operatív Törzs azt kéri, ne engedjék a gyereket iskolába, ha Észak-Olaszországban járt, és a dolgozók is maradjanak...","id":"20200227_Gulyas_Gergely_koronavirus_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf490e1c-4638-4d92-8069-92c5eeb3ab0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5071ad-7947-434e-b6d0-511c4203e367","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Gulyas_Gergely_koronavirus_kormanyinfo","timestamp":"2020. február. 27. 10:54","title":"Gulyás Gergely: Hét mintát vizsgálnak koronavírusra, egyelőre nincs pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"282c30ff-313c-4f17-b4cc-cb00abbb5aa2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A németek kétféle méretben tesztelték a különböző személyautó-gumiabroncsokat.","shortLead":"A németek kétféle méretben tesztelték a különböző személyautó-gumiabroncsokat.","id":"20200227_itt_a_2020as_nagy_nyarigumiteszt_adac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=282c30ff-313c-4f17-b4cc-cb00abbb5aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcec458-35c0-4c25-bd8e-50fa5c6d193a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_itt_a_2020as_nagy_nyarigumiteszt_adac","timestamp":"2020. február. 27. 06:41","title":"Itt a 2020-as nagy nyárigumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A havi törlesztő 1-2 ezer forinttal lehet magasabb, mint azelőtt.","shortLead":"A havi törlesztő 1-2 ezer forinttal lehet magasabb, mint azelőtt.","id":"20200227_valtozo_kamatu_lakashitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7c4492-25c5-437a-8974-d7112b8dc9e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_valtozo_kamatu_lakashitel","timestamp":"2020. február. 27. 07:17","title":"Márciustól drágulnak a változó kamatú lakáshitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kísérletsorozatban azt fedezték fel, hogy a kutyák orrtükre érzékeli az infravörös sugárzást.","shortLead":"A kísérletsorozatban azt fedezték fel, hogy a kutyák orrtükre érzékeli az infravörös sugárzást.","id":"20200228_Magyar_tudosok_a_kutya_orra_erzekeli_az_infravoros_sugarzast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b7e49a-530b-48b3-8d7c-cc15197d956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e21586-60f9-4d5f-b914-9114f7ab034f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_Magyar_tudosok_a_kutya_orra_erzekeli_az_infravoros_sugarzast","timestamp":"2020. február. 28. 12:46","title":"Magyar és svéd tudósok: a kutya orra érzékeli az infravörös sugárzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753939d3-ff19-4ff5-8a3f-413ab581d913","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020 szökőév, a februári plusz nap alkalmából plusz 1 GB-nyi mobilinternetes adatkeretet ad ügyfeleinek a Telenor.","shortLead":"2020 szökőév, a februári plusz nap alkalmából plusz 1 GB-nyi mobilinternetes adatkeretet ad ügyfeleinek a Telenor.","id":"20200228_telenor_1_gb_ingyen_mobilnet_szokonap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=753939d3-ff19-4ff5-8a3f-413ab581d913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c264fc97-4a88-49d3-8729-295b5d21110b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_telenor_1_gb_ingyen_mobilnet_szokonap","timestamp":"2020. február. 28. 08:03","title":"Éppen most kapott +1 GB ingyenes internetet a Telenortól, csak be kell kapcsolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ez a népfelség elvének megsértése\" – reagált a történtekre a Fidesz-KDNP-s Balogh László.","shortLead":"\"Ez a népfelség elvének megsértése\" – reagált a történtekre a Fidesz-KDNP-s Balogh László.","id":"20200228_nagykanizsa_fidesz_balogh_laszlo_ellenzek_tobbseg_jogkor_kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11ac86b-ceda-48ac-8e38-70dac8f363fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_nagykanizsa_fidesz_balogh_laszlo_ellenzek_tobbseg_jogkor_kozgyules","timestamp":"2020. február. 28. 06:20","title":"Jogköröket vett el az ellenzéki többségű közgyűlés a fideszes polgármestertől Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyszeri tételek beleszámolásával nagyot csökkent, azok nélkül számolva viszont 7 százalékkal nőtt a K&H nyeresége tavaly.","shortLead":"Az egyszeri tételek beleszámolásával nagyot csökkent, azok nélkül számolva viszont 7 százalékkal nőtt a K&H nyeresége...","id":"20200227_50_milliard_forintos_nyereseget_hozott_ossze_a_KH","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f215e80-9343-4cf8-a4fd-5366bd80f68d","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_50_milliard_forintos_nyereseget_hozott_ossze_a_KH","timestamp":"2020. február. 27. 16:59","title":"50 milliárd forintos nyereséget hozott össze a K&H","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]