Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van egy beteg, akit bizonyítottan az új vírus fertőzött meg. Milánóból érkezett.","shortLead":"Van egy beteg, akit bizonyítottan az új vírus fertőzött meg. Milánóból érkezett.","id":"20200228_nigeria_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93edb332-3dfb-4190-8d72-75452a34af29","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_nigeria_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 05:45","title":"Nigériát is elérte az új koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Katyerina Tyihonovának fizikus és matematikus végzettsége is van.","shortLead":"Katyerina Tyihonovának fizikus és matematikus végzettsége is van.","id":"20200228_Putyin_lanya_lett_egy_uj_mestersegesintelligenciakutatointezet_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806c22c0-9262-46c2-a197-087063cb13b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_Putyin_lanya_lett_egy_uj_mestersegesintelligenciakutatointezet_vezetoje","timestamp":"2020. február. 28. 20:49","title":"Putyin lánya lett egy új mesterségesintelligencia-kutatóintézet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942f4009-07e0-479b-b24b-54723a7ef593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy szerelőműhelyben úgy gondolták, ez a legjobb módszer megszabadulni a hulladéktól.","shortLead":"Egy szerelőműhelyben úgy gondolták, ez a legjobb módszer megszabadulni a hulladéktól.","id":"20200228_150_darab_autoabroncsot_dobalt_ki_az_erdo_szelen_egy_ferfi_akit_most_elkaptak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=942f4009-07e0-479b-b24b-54723a7ef593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68141fe5-a6f8-49f9-a3a0-bc1e8d9ac518","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_150_darab_autoabroncsot_dobalt_ki_az_erdo_szelen_egy_ferfi_akit_most_elkaptak","timestamp":"2020. február. 28. 13:21","title":"150 darab autóabroncsot dobált ki az erdő szélén egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff2733-8d5c-477b-84ba-728c73268090","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység jelentősen felgyorsítja a folyamatot.","shortLead":"Az emberi tevékenység jelentősen felgyorsítja a folyamatot.","id":"20200228_veszelyeztetett_allatfajok_kihalas_populacio_madarfajok_emberi_beavatkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acff2733-8d5c-477b-84ba-728c73268090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e36f19a-047f-47bb-8435-ecd94224d6a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_veszelyeztetett_allatfajok_kihalas_populacio_madarfajok_emberi_beavatkozas","timestamp":"2020. február. 28. 19:03","title":"Ötször gyorsabban halnak ki a madárfajok, mint azt eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd9d068-abd3-4a80-9254-874418446320","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közösségi médiát és a sajtót is ellepték a hazai üzletek üres polcairól készült fotók, nem érdemes azonban felhalmoznunk otthon az élelmiszereket, áruhiánytól tartva. ","shortLead":"A közösségi médiát és a sajtót is ellepték a hazai üzletek üres polcairól készült fotók, nem érdemes azonban...","id":"20200228_Tenyleg_felesleges_panikolva_a_boltokba_rohannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cd9d068-abd3-4a80-9254-874418446320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b37890-f328-41d8-b649-b83918f215f5","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_Tenyleg_felesleges_panikolva_a_boltokba_rohannia","timestamp":"2020. február. 28. 06:08","title":"Tényleg felesleges pánikolva a boltokba rohannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg nem erősített információk szerint Ferenc pápa elfogadta a meghívást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK), így szeptember 20-án a magyar fővárosba látogathat. ","shortLead":"Meg nem erősített információk szerint Ferenc pápa elfogadta a meghívást a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra...","id":"20200229_Budapestre_latogat_Ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f10157-562c-4a36-9965-108f95820389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fe7cd1-e11e-4f17-8de8-03d9847174cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Budapestre_latogat_Ferenc_papa","timestamp":"2020. február. 29. 10:36","title":"Úgy tűnik, Budapestre látogat Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tervek szerint Budapesten, Debrecenben, Győrött és Tatabányán lesznek a mérkőzések.","shortLead":"A tervek szerint Budapesten, Debrecenben, Győrött és Tatabányán lesznek a mérkőzések.","id":"20200228_Magyarorszag_rendezi_a_2027es_kezilabda_vilagbajnoksagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc978b7-8a59-401a-bb50-a60a7bf24f3c","keywords":null,"link":"/sport/20200228_Magyarorszag_rendezi_a_2027es_kezilabda_vilagbajnoksagot","timestamp":"2020. február. 28. 10:46","title":"Magyarország rendezi a 2027-es kézilabda-világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"340,52 forintot is kértek egy euróért. ","shortLead":"340,52 forintot is kértek egy euróért. ","id":"20200228_Tortenelmi_melypontra_lokte_a_koronavirus_a_forintot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b882406-87c1-48ba-8404-ce2f844df07a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200228_Tortenelmi_melypontra_lokte_a_koronavirus_a_forintot","timestamp":"2020. február. 28. 09:08","title":"Történelmi mélypontra lökte a koronavírus a forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]