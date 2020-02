Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"942f4009-07e0-479b-b24b-54723a7ef593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy szerelőműhelyben úgy gondolták, ez a legjobb módszer megszabadulni a hulladéktól.","shortLead":"Egy szerelőműhelyben úgy gondolták, ez a legjobb módszer megszabadulni a hulladéktól.","id":"20200228_150_darab_autoabroncsot_dobalt_ki_az_erdo_szelen_egy_ferfi_akit_most_elkaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=942f4009-07e0-479b-b24b-54723a7ef593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68141fe5-a6f8-49f9-a3a0-bc1e8d9ac518","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_150_darab_autoabroncsot_dobalt_ki_az_erdo_szelen_egy_ferfi_akit_most_elkaptak","timestamp":"2020. február. 28. 13:21","title":"150 darab autóabroncsot dobált ki az erdő szélén egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753939d3-ff19-4ff5-8a3f-413ab581d913","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020 szökőév, a februári plusz nap alkalmából plusz 1 GB-nyi mobilinternetes adatkeretet ad ügyfeleinek a Telenor.","shortLead":"2020 szökőév, a februári plusz nap alkalmából plusz 1 GB-nyi mobilinternetes adatkeretet ad ügyfeleinek a Telenor.","id":"20200228_telenor_1_gb_ingyen_mobilnet_szokonap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=753939d3-ff19-4ff5-8a3f-413ab581d913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c264fc97-4a88-49d3-8729-295b5d21110b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_telenor_1_gb_ingyen_mobilnet_szokonap","timestamp":"2020. február. 28. 08:03","title":"Éppen most kapott +1 GB ingyenes internetet a Telenortól, csak be kell kapcsolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Főként a piaci alapú szolgáltatások és kisebb mértékben az ipar és az építőipar járultak hozzá a GDP negyedéves bővüléséhez.","shortLead":"Főként a piaci alapú szolgáltatások és kisebb mértékben az ipar és az építőipar járultak hozzá a GDP negyedéves...","id":"20200228_gdp_2019_ivnegyedev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc74e313-635e-4def-a4ae-2edf0a6a9c62","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_gdp_2019_ivnegyedev","timestamp":"2020. február. 28. 11:58","title":" Elmondta a KSH, mitől nőtt leginkább a GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden idők legnagyobb ötös lottó nyereményét, 5,2 milliárd forintot lehet majd felvennie annak, aki szombaton lesz akkora mázlista, hogy kihúzzák a számait. Ez az összeg komplett települések ingatlankínálatára is elég lenne. ","shortLead":"Minden idők legnagyobb ötös lottó nyereményét, 5,2 milliárd forintot lehet majd felvennie annak, aki szombaton lesz...","id":"20200229_Ha_most_lottootose_lenne_akkor_egyes_varosok_osszes_elado_ingatlanat_fel_tudna_vasarolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dec651-07e1-48b8-9d87-eebeef45cf52","keywords":null,"link":"/kkv/20200229_Ha_most_lottootose_lenne_akkor_egyes_varosok_osszes_elado_ingatlanat_fel_tudna_vasarolni","timestamp":"2020. február. 29. 12:06","title":"Ha most lenne lottóötöse, akkor egyes városok összes eladó ingatlanát fel tudná vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Folytatódhat a meredek csökkenés.","shortLead":"Folytatódhat a meredek csökkenés.","id":"20200228_Nagy_zuhanast_hoz_a_virus_az_europai_tozsdekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e4bc57-6fbd-433c-ae29-61639bae6491","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200228_Nagy_zuhanast_hoz_a_virus_az_europai_tozsdekre","timestamp":"2020. február. 28. 07:27","title":"Nagy zuhanást hoz a vírus az európai tőzsdékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22548fcf-2781-43ee-84e5-8554df6c8695","c_author":"HVG/MTI","category":"vilag","description":"Oroszország és Törökország megállapodott a feszültség csökkentéséről az észak-szíriai Idlíb tartományban, ahol az elmúlt napokban súlyosbodott a válság, miután több tucat török katona esett el a katonai műveletekben.\r

\r

","shortLead":"Oroszország és Törökország megállapodott a feszültség csökkentéséről az észak-szíriai Idlíb tartományban, ahol...","id":"20200229_Orosztorok_megallapodas_Sziriarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22548fcf-2781-43ee-84e5-8554df6c8695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7e1295-ad53-43b0-a5eb-77b33d443669","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Orosztorok_megallapodas_Sziriarol","timestamp":"2020. február. 29. 10:36","title":"Orosz-török megállapodás Szíriáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberkereskedelem gyanúja miatt folytatnak nyomozást egy 21 éves salgótarjáni férfi ellen. A több embert kényszermunkán dolgoztató gyanúsítottat a bíróság letartóztatta. ","shortLead":"Emberkereskedelem gyanúja miatt folytatnak nyomozást egy 21 éves salgótarjáni férfi ellen. A több embert kényszermunkán...","id":"20200229_70_ezer_forintert_varasolt_meg_egy_embert_hogy_aztan_kenyszermunkan_dolgoztassa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aae345a-fb8b-4c4d-afb8-77438cec0cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_70_ezer_forintert_varasolt_meg_egy_embert_hogy_aztan_kenyszermunkan_dolgoztassa","timestamp":"2020. február. 29. 13:03","title":"70 ezer forintért \"várásolt meg\" egy embert, hogy aztán kényszermunkán dolgoztassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Almafát ültetett Nagylakon a Fidesz egykori erősembere.","shortLead":"Almafát ültetett Nagylakon a Fidesz egykori erősembere.","id":"20200228_lazar_janos_lapat_almafa_nagylak_wass_albert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be0b911-bffb-4111-8dd8-35c9cf0a1ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d80e8d-2a6d-446c-aca6-e9cbd162d08e","keywords":null,"link":"/elet/20200228_lazar_janos_lapat_almafa_nagylak_wass_albert","timestamp":"2020. február. 28. 09:05","title":"Lázár János lapátot fogott és ásott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]