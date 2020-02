Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balatonalmádi fideszes képviselőjét nemrég ittas vezetésen érték, aztán pedig még neki állt feljebb.","shortLead":"Balatonalmádi fideszes képviselőjét nemrég ittas vezetésen érték, aztán pedig még neki állt feljebb.","id":"20200227_fidesz_balatonalmadi_becsuletsertes_ittas_vezetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc4a5eb-8002-4b75-9aed-ea76a4aed761","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_fidesz_balatonalmadi_becsuletsertes_ittas_vezetes","timestamp":"2020. február. 27. 13:58","title":"Kilép a Fideszből a rendőröket szidalmazó politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) szerint a 73 éves nő előző héten, február 22-én gyógyultan hagyta el a karantént, de rá kevesebb egy hétre, most csütörtökön újra jelentkeztek nála a betegség tünetei. ","shortLead":"A dél-koreai betegségmegelőző központ (KCDC) szerint a 73 éves nő előző héten, február 22-én gyógyultan hagyta el...","id":"20200229_Masodszor_is_elkapta_a_koronavirust_egy_no_DelKoreaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320c36e0-5642-4dd3-b844-c8925361e109","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Masodszor_is_elkapta_a_koronavirust_egy_no_DelKoreaban","timestamp":"2020. február. 29. 10:04","title":"Másodszor is elkapta a koronavírust egy nő Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Folytatódhat a meredek csökkenés.","shortLead":"Folytatódhat a meredek csökkenés.","id":"20200228_Nagy_zuhanast_hoz_a_virus_az_europai_tozsdekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e4bc57-6fbd-433c-ae29-61639bae6491","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200228_Nagy_zuhanast_hoz_a_virus_az_europai_tozsdekre","timestamp":"2020. február. 28. 07:27","title":"Nagy zuhanást hoz a vírus az európai tőzsdékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy kormányhivatal bevizsgálta a szert, és kiderült, hogy a felhasználása \"jelentős járványügyi és közegészségügyi kockázatot jelent\".","shortLead":"Egy kormányhivatal bevizsgálta a szert, és kiderült, hogy a felhasználása \"jelentős járványügyi és közegészségügyi...","id":"20200227_fertotlenito_folyekony_szappan_gladysept","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978aab81-38b5-4b96-b0ce-7efeeec34829","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_fertotlenito_folyekony_szappan_gladysept","timestamp":"2020. február. 27. 13:30","title":"Nem elég hatásos az a fertőtlenítő, amelyből bölcsődékbe, óvodákba és orvosokhoz is került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtöki ülésén egyezség született a Galvani hídról is, és a kisföldalatti felújításáról is.","shortLead":"A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtöki ülésén egyezség született a Galvani hídról is, és a kisföldalatti...","id":"20200228_Legkondicionalt_HEV_szerelvenyek_jonnek_hatmilliard_jut_a_Lanchidra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdb986d-0e10-4a40-beb0-46c8e90e1dca","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Legkondicionalt_HEV_szerelvenyek_jonnek_hatmilliard_jut_a_Lanchidra","timestamp":"2020. február. 28. 16:15","title":"Légkondicionált HÉV szerelvények jönnek, hatmilliárd jut a Lánchídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 900 ezer forintnyi büntetést kaphat az, akit védett állat fogyasztásán érnek.","shortLead":"Közel 900 ezer forintnyi büntetést kaphat az, akit védett állat fogyasztásán érnek.","id":"20200227_Koronavirus_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasanak_betiltasaval_harcolnak_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1501e9-9800-4b69-9c3d-656ed8cf0b32","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Koronavirus_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasanak_betiltasaval_harcolnak_Kinaban","timestamp":"2020. február. 27. 15:07","title":"A kutya- és macskahús fogyasztásának betiltásával harcolnak a koronavírus ellen Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-veszély miatt nem utazott el a csapat a meccsre, így már nincs esélye a továbbjutásra.","shortLead":"A koronavírus-veszély miatt nem utazott el a csapat a meccsre, így már nincs esélye a továbbjutásra.","id":"20200227_A_Sopron_kiesett_a_noi_kosarlabda_Euroligabol_mert_nem_utazott_el_EszakOlaszorszagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53989420-eba2-4321-82b5-cb830ee1b8c8","keywords":null,"link":"/sport/20200227_A_Sopron_kiesett_a_noi_kosarlabda_Euroligabol_mert_nem_utazott_el_EszakOlaszorszagba","timestamp":"2020. február. 27. 21:55","title":"A Sopron kiesett a női kosárlabda Euroligából, mert nem utazott el Észak-Olaszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a2eebb-9b07-4f01-9747-6017cf6782ad","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200228_Marabu_Feknyuz_Nem_lehet_minden_eliteltbol_bizniszmen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57a2eebb-9b07-4f01-9747-6017cf6782ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc724f6-dba4-4e69-a7bd-4ddc96748221","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_Marabu_Feknyuz_Nem_lehet_minden_eliteltbol_bizniszmen","timestamp":"2020. február. 28. 20:15","title":"Marabu Féknyúz: Nem lehet minden elítéltből bizniszmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]