[{"available":true,"c_guid":"2d829781-39ba-4856-bce2-689678d8a6e9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy szép dal, egy finom kávé vagy ellazító jógafoglalkozás – néhány dolog, ami sokat segíthet abban, hogy megtaláljuk magunkat egy-egy rossz időszakunkban. Szerencsére vannak, akik azért dolgoznak, hogy ilyenkor ne legyünk magunkra hagyva.","shortLead":"Egy szép dal, egy finom kávé vagy ellazító jógafoglalkozás – néhány dolog, ami sokat segíthet abban, hogy megtaláljuk...","id":"20200301_Szaloki_Agi_eletenergiaado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d829781-39ba-4856-bce2-689678d8a6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9804a2-82f2-41d8-a769-b5a7ed834aeb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200301_Szaloki_Agi_eletenergiaado","timestamp":"2020. március. 01. 20:15","title":"Szalóki Ági, életenergia-adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c79a64c-3344-47ca-a0d6-a59d2009b30a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A híres chilei író, Luis Sepúlveda és felesége Spanyolországban fekszik kórházban. ","shortLead":"A híres chilei író, Luis Sepúlveda és felesége Spanyolországban fekszik kórházban. ","id":"20200301_Koronavirus_miatt_korhazba_vittek_Luis_Sepulveda_irot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c79a64c-3344-47ca-a0d6-a59d2009b30a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c1efd1-77ba-4b6d-b5e3-fec45d613c67","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Koronavirus_miatt_korhazba_vittek_Luis_Sepulveda_irot","timestamp":"2020. március. 01. 20:23","title":"Koronavírus miatt kórházba vitték Luis Sepúlveda írót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17f10a3-0ab4-43cf-b003-a9f29cb74ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás miatt indult ellene eljárás, az iratokat a rendőrség elküldte az ügyészségnek. ","shortLead":"Rongálás miatt indult ellene eljárás, az iratokat a rendőrség elküldte az ügyészségnek. ","id":"20200301_Reszeg_firkal_paks_graffiti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b17f10a3-0ab4-43cf-b003-a9f29cb74ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa20582-144d-41c3-a645-c350fbc27b98","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Reszeg_firkal_paks_graffiti","timestamp":"2020. március. 01. 14:53","title":"Részegen firkált össze 12 házat az önjelölt paksi graffitis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Különlegesen képzett egészségügyi csapatokat vetnek be.","shortLead":"Különlegesen képzett egészségügyi csapatokat vetnek be.","id":"20200301_Svedorszagban_hazhoz_mennek_tesztelni_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e358ad09-8163-45aa-8a47-b9c79773f0d9","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Svedorszagban_hazhoz_mennek_tesztelni_a_koronavirust","timestamp":"2020. március. 01. 08:20","title":"Svédországban házhoz mennek tesztelni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0e636c-d923-4bdc-81d4-ece0ccb5b9f6","c_author":"MTI/Reuters/Hszinhua","category":"vilag","description":"Bár messze még a béke, ennek ellenére jelentős fejleménynek nevezte az ENSZ-főtitkár szombaton, hogy az Egyesült Államok és az afganisztáni muszlim szélsőségesek megállapodást írtak alá Dohában, míg Donald Trump hangsúlyozta: az a cél, hogy véget érjen Amerika leghosszabb háborúja.","shortLead":"Bár messze még a béke, ennek ellenére jelentős fejleménynek nevezte az ENSZ-főtitkár szombaton, hogy az Egyesült...","id":"20200229_Az_ENSZ_es_Trump_is_reagalt_az_amerikaitalib_megallapodasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a0e636c-d923-4bdc-81d4-ece0ccb5b9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd04c0b7-a153-4890-bbb6-49d61076fce1","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Az_ENSZ_es_Trump_is_reagalt_az_amerikaitalib_megallapodasra","timestamp":"2020. február. 29. 18:50","title":"Az ENSZ és Trump is reagált az amerikai-tálib megállapodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de31b8-6720-47c8-aa98-be295902a47a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autó- és a tömegközlekedésre is hatással lesz egy demonstráció.","shortLead":"Az autó- és a tömegközlekedésre is hatással lesz egy demonstráció.","id":"20200301_Tobb_lezaras_lesz_Budapesten_vasarnap_delutan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44de31b8-6720-47c8-aa98-be295902a47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6296b4b5-bb8c-4b8e-a23b-b530dc531993","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Tobb_lezaras_lesz_Budapesten_vasarnap_delutan","timestamp":"2020. március. 01. 08:16","title":"Több lezárás lesz Budapesten vasárnap délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy nemrég diagnosztizált páciens vírusmintáját vetették össze az első amerikai beteg eredményeivel. \r

","shortLead":"Amerikai kutatók egy nemrég diagnosztizált páciens vírusmintáját vetették össze az első amerikai beteg eredményeivel. \r

","id":"20200301_fertozes_koronavirus_Washington_allamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afda585-73d0-4f9b-90ac-62fadba1227b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_fertozes_koronavirus_Washington_allamban","timestamp":"2020. március. 01. 19:59","title":"Hat hétig fertőzhetett észrevétlenül a koronavírus Washington államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92d1f20-f9f6-4207-97ae-36d39a5438d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ferenc pápa azt mondta, az egyház nem fél a történelemtől.","shortLead":"Ferenc pápa azt mondta, az egyház nem fél a történelemtől.","id":"20200301_A_vatikani_archivumokbol_vegre_kiderulhet_az_igazsag_Hitler_papajarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e92d1f20-f9f6-4207-97ae-36d39a5438d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ffdcb2-076a-4e0e-a917-8ef7f8457a59","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_A_vatikani_archivumokbol_vegre_kiderulhet_az_igazsag_Hitler_papajarol","timestamp":"2020. március. 01. 12:36","title":"A vatikáni archívumokból végre kiderülhet az igazság „Hitler pápájáról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]