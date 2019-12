Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy álarcos egy rabbi otthonában kezdett vérengzésbe.","shortLead":"Egy álarcos egy rabbi otthonában kezdett vérengzésbe.","id":"20191229_Megkeselt_ot_embert_egy_alarcos_New_York_allamban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8558a34-5ff1-4293-a7a1-137b3f5d0baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580051e4-9e1c-4e69-9aa6-03a4811cc136","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Megkeselt_ot_embert_egy_alarcos_New_York_allamban","timestamp":"2019. december. 29. 08:07","title":"Hanukát ünneplőkre támadt egy álarcos New York államban, öt embert megkéselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ae27-ff17-4e0b-87d8-dc8ecb134271","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Költözésre kész a váratlanul népszerűvé vált Brigitte Bierlein vezette átmeneti osztrák kormány, átadná a terepet a néppárti-zöld párti koalíciónak, amely végeláthatatlannak tűnő egyezkedést folytat a posztok elosztásáról. Bierlein júniusban úgy számolt, hogy \"rendfenntartó” küldetése hat hónapig tart, de könnyen lehet, hogy tovább. ","shortLead":"Költözésre kész a váratlanul népszerűvé vált Brigitte Bierlein vezette átmeneti osztrák kormány, átadná a terepet...","id":"20191230_Szeretettel_Becsbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f508ae27-ff17-4e0b-87d8-dc8ecb134271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc78d4c0-64a3-4625-82db-f20cf874cef5","keywords":null,"link":"/360/20191230_Szeretettel_Becsbol","timestamp":"2019. december. 30. 16:00","title":"Szeretettel Bécsből: Látott már valaki kormányfőt, aki nem akar az maradni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jön az E10-es üzemanyag, ami kevésbé környezetkárosító.","shortLead":"Jön az E10-es üzemanyag, ami kevésbé környezetkárosító.","id":"20191230_uzemanyag_benzin_tankolas_e10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507dcc60-ecda-44b6-bee1-426a71c00dd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_uzemanyag_benzin_tankolas_e10","timestamp":"2019. december. 30. 05:55","title":"Új benzinfajta érkezik a magyar kutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc148ebe-88f7-42bc-ab1e-37a6ccc76c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak Japánon belül lehet utazgatni, és ott sem mindenhova. De a jegyek attól még ingyen vannak.","shortLead":"Csak Japánon belül lehet utazgatni, és ott sem mindenhova. De a jegyek attól még ingyen vannak.","id":"20191230_japan_legitarsasag_ingyen_repulojegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc148ebe-88f7-42bc-ab1e-37a6ccc76c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ffc636-5121-489e-845f-00f07e2685d9","keywords":null,"link":"/kkv/20191230_japan_legitarsasag_ingyen_repulojegy","timestamp":"2019. december. 30. 12:51","title":"50 ezer repülőjegyet osztogat el egy japán légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon egy lakóház gyulladt ki, Vas megyében egy családi ház tetőszerkezete ég.","shortLead":"Miskolcon egy lakóház gyulladt ki, Vas megyében egy családi ház tetőszerkezete ég.","id":"20191229_Ket_ego_hazhoz_riasztottak_a_tuzoltokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b224a192-035d-4c0e-9529-d24fb9e93602","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Ket_ego_hazhoz_riasztottak_a_tuzoltokat","timestamp":"2019. december. 29. 09:00","title":"Két égő házhoz riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8520e337-6866-4a49-8849-5a284ac51233","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az utóbbi időben kicsit elcsépeltté válhatott a szó: egészségtudatosság. Pedig előbb-utóbb megérik rá az ember: rájövünk, hogy nem akarunk az árral sodródni, helyette szeretnénk a saját kezünkbe venni a sorsunkat. Ha Ön sem kíván kés alá feküdni egy aranyér miatt, cselekedjen!","shortLead":"Az utóbbi időben kicsit elcsépeltté válhatott a szó: egészségtudatosság. Pedig előbb-utóbb megérik rá az ember...","id":"proktis_20191230_egeszsegtudatossag_aranyer_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8520e337-6866-4a49-8849-5a284ac51233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff4aa6d-d545-4a89-b105-1670b391550d","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191230_egeszsegtudatossag_aranyer_tippek","timestamp":"2019. december. 30. 07:30","title":"Ég, csíp, sajog \"odalent\": fókuszban az aranyér és az egészségtudatosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az év utolsó meccsén 5-0-ra kikapott Dubajtól az Ittihad Kalba.","shortLead":"Az év utolsó meccsén 5-0-ra kikapott Dubajtól az Ittihad Kalba.","id":"20191229_Csunyan_eltangaltak_Dzsudzsakekat_Dubajban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076721cb-7b74-41b8-aa91-d04307a22293","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Csunyan_eltangaltak_Dzsudzsakekat_Dubajban","timestamp":"2019. december. 29. 11:20","title":"Csúnyán eltángálták Dzsudzsákékat Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25306802-3f3e-427b-81ac-a7e9d5b24fc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avangard szuperrakéta Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint nukleáris töltettel is felszerelhető, a hangsebesség több mint hússzorosával repül és nincs védelmi rendszer, amely megállítaná.","shortLead":"Az Avangard szuperrakéta Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint nukleáris töltettel is felszerelhető, a hangsebesség több...","id":"20191229_avangard_nuklearis_toltet_robbanofej_oroszorszag_raketa_vlagyimir_putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25306802-3f3e-427b-81ac-a7e9d5b24fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa77157-c8ac-4f22-bdf4-ca76ebffae70","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_avangard_nuklearis_toltet_robbanofej_oroszorszag_raketa_vlagyimir_putyin","timestamp":"2019. december. 29. 13:03","title":"Hadrendbe állt az új orosz csodafegyver, amilyen Putyin szerint senki másnak nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]