Buszsofőröket vert át egy álparkolóőr Keszthelyen

Az Apple-t gyakran kritizálják, hogy drága eszközei sérülékenyebbek a többi gyártó hasonló készülékénél. Úgy tűnik, az iPhone 11-re ez pont nem igaz. Két hónap után került elő a tóból egy iPhone 11 – ezután is működött Az első "igazi" Cupra erős benzinmotorral, illetve plugin hibrid hajtáslánccal rendelhető. Itt a VW-konszern új márkájának első saját autója. Bár a Genfi Autószalon elmaradt idén, az egyik legfontosabb eseménye az év autója díj átadása nem. Megvan 2020 Év Autója A robotok igen fontos szerepet töltenek majd be a távoli jövőben, de ehhez még számtalan dolgot kell elsajátítaniuk. Egy fontos jellemzőt, úgy tűnik, hamarosan kipipálhatunk. A Google csinált egy algoritmust, ami megtanítja járni a robotokat Orbán Viktor miniszterelnök és Jakab Péter Jobbik elnök csörtéjével indult az azonnali kérdések órája, ahol Orbánt sorozták az ellenzéki politikusok. A miniszterelnök is elemében volt: a Jobbiknak Gyurcsányt emlegette, Mellár Tamásnak pedig gratulált ahhoz a 2011-es írásához, melyben azt fejtegette, ha nincs IMF megállapodás, bedől az ország. Orbán Jakab Péternek: "Jó nyeldeklést, frakcióvezető úr" ","shortLead":"Ha nem így tesz, Budai Lászlót a bíróság fosztotta volna meg a hivatalától. Lemondott a súlyos testi sértés miatt elítélt alsószentmártoni polgármester Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét. Az elmúlt 25 évben lezajlott technológiai fejlődés teljesen átírta az életünket. Az extrém módon felgyorsult világ, az információ elérhetősége és sokasága, illetve az információáramlás sebessége hatalmas igénybevételt jelent az ember számára. Motiválhat-e a stressz?