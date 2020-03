Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem igazán volt idén hideg, ez pedig a kullancsok szaporodásának is kedvez.","shortLead":"Nem igazán volt idén hideg, ez pedig a kullancsok szaporodásának is kedvez.","id":"20200303_enyhe_tel_kullancs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2399ebc0-ed6e-4955-9056-ecd457afd1a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_enyhe_tel_kullancs","timestamp":"2020. március. 03. 12:41","title":"Mégsem találtak veszélyes vírust a margitszigeti kullancsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e82d395-c0f6-4e28-914f-1396f3bdfb0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parti őrség szerint a menekültek szándékosan borították fel a hajót, hogy kimentsék őket.","shortLead":"A parti őrség szerint a menekültek szándékosan borították fel a hajót, hogy kimentsék őket.","id":"20200302_Meghalt_egy_gyerek_amikor_felborult_egy_menetocsonak_Leszbosznal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e82d395-c0f6-4e28-914f-1396f3bdfb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee6cb5b-686f-4a6e-8596-0f1553ce1d19","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Meghalt_egy_gyerek_amikor_felborult_egy_menetocsonak_Leszbosznal","timestamp":"2020. március. 02. 11:45","title":"Meghalt egy gyerek, amikor felborult egy mentőcsónak Leszbosznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A vietnami versenyt megtartanák, ám három csapat tagjait 14 napra karanténba zárnák előtte.","shortLead":"A vietnami versenyt megtartanák, ám három csapat tagjait 14 napra karanténba zárnák előtte.","id":"20200303_koronavirus_forma1_ferrari_alpha_tauri_vietnami_nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc6a8c16-2d95-4e42-9916-2c1a096eecfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fb0ade-4cca-4fea-a0de-773c1f94a0fe","keywords":null,"link":"/sport/20200303_koronavirus_forma1_ferrari_alpha_tauri_vietnami_nagydij","timestamp":"2020. március. 03. 13:29","title":"Keresztbe tehet a koronavírus az első vietnami F1-es futamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 120 parlamenti mandátumból a legfrissebb exit pollok szerint csak 59-et szerezhet meg a jobboldal az izraeli választáson.","shortLead":"A 120 parlamenti mandátumból a legfrissebb exit pollok szerint csak 59-et szerezhet meg a jobboldal az izraeli...","id":"20200303_izrael_exit_poll_valasztas_Netanjahu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d13db2-1e79-4957-bd9a-0a4e3e116f34","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_izrael_exit_poll_valasztas_Netanjahu","timestamp":"2020. március. 03. 05:06","title":"Frissítették az izraeli exit pollt, lehet, hogy mégsem lesz Netanjahunak többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94ab641-fb50-4cb3-a2da-8d5aee8f0287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendezvényszervezés az adózási szempontból sem egyszerű: többféle szolgáltatást is magába foglal, a megrendelő felé mégis egységes szolgáltatásként jelenik meg. Az Adózóna átnézte, hogy mire érdemes figyelni a számlázásnál.","shortLead":"A rendezvényszervezés az adózási szempontból sem egyszerű: többféle szolgáltatást is magába foglal, a megrendelő felé...","id":"20200302_rendezvenyszervezes_ado_adozona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94ab641-fb50-4cb3-a2da-8d5aee8f0287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87221bcc-6fab-4dc4-87e3-df401e1de48c","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_rendezvenyszervezes_ado_adozona","timestamp":"2020. március. 02. 14:29","title":"Nincsenek könnyű helyzetben a rendezvényszervezők, amikor adózniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több pozitív hozadéka is van, ha valaki törli magát a Facebookról, akár egy kis időre is – állítja egy új, közgazdászok által végzett kutatás.","shortLead":"Több pozitív hozadéka is van, ha valaki törli magát a Facebookról, akár egy kis időre is – állítja egy új, közgazdászok...","id":"20200302_facebook_nelkuli_elet_facebook_fiok_torlesenek_hatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5cb38f-fca9-4837-9605-47cd73f55b93","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_nelkuli_elet_facebook_fiok_torlesenek_hatasa","timestamp":"2020. március. 02. 18:33","title":"Egy új kutatás szerint igen jól jár, ha egy hónapra abbahagyja a facebookozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d659d593-ccfe-4d74-993b-0de5e637cc67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 literes V8-as benzinmotor egy méretes kompresszor segíti a hatalmas teljesítmény eléréséhez.","shortLead":"Az 5 literes V8-as benzinmotor egy méretes kompresszor segíti a hatalmas teljesítmény eléréséhez.","id":"20200228_775_loeros_gigantikus_amerikai_pickup_ami_sportkocsikent_gyorsul_ford_f150_hennessey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d659d593-ccfe-4d74-993b-0de5e637cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067c4676-5c35-41df-a07a-034cc6055f94","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_775_loeros_gigantikus_amerikai_pickup_ami_sportkocsikent_gyorsul_ford_f150_hennessey","timestamp":"2020. március. 03. 07:59","title":"775 lóerős gigantikus amerikai pickup, ami sportkocsiként gyorsul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c8f0fa-aefa-4b9b-ae67-aa085979a3e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Franciaország után az Egyesült Államokban is hajlandó kártérítést fizetni az Apple az egyes iPhone-modelleket érintő \"Batterygate\" miatt.","shortLead":"Franciaország után az Egyesült Államokban is hajlandó kártérítést fizetni az Apple az egyes iPhone-modelleket érintő...","id":"20200303_apple_iphoneok_lassitasa_karterites_500_millio_dollar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7c8f0fa-aefa-4b9b-ae67-aa085979a3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d383e6-1b97-4c8c-b180-6f54df3b5cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_apple_iphoneok_lassitasa_karterites_500_millio_dollar","timestamp":"2020. március. 03. 09:33","title":"Akár 500 millió dolláros kártérítést is fizethet az Apple az iPhone-ok lassítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]