[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szentendreiek szavaztak az új hídról, itt a szuperkedd, veszélyben a foci-Eb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A szentendreiek szavaztak az új hídról, itt a szuperkedd, veszélyben a foci-Eb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200303_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020d8e5d-f4b0-488b-ad34-fa6dd708fb2d","keywords":null,"link":"/360/20200303_Radar360","timestamp":"2020. március. 03. 08:00","title":"Radar360: Volt iskolája üzent Orbánnak, Thunberget megtisztelte az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nincs pánikhangulat az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vezetésében a koronavírus terjedése miatt – írja a Sky Sports a szervezet döntéshozó testületének a hétfői, amszterdami ülése után. ","shortLead":"Nincs pánikhangulat az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vezetésében a koronavírus terjedése miatt – írja a Sky Sports...","id":"20200302_gianni_infantino_fifa_uefa_koronavirus_jarvany_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88e9460-7d72-48cf-9ede-8ff7d829affe","keywords":null,"link":"/sport/20200302_gianni_infantino_fifa_uefa_koronavirus_jarvany_foci","timestamp":"2020. március. 02. 20:04","title":"FIFA-elnök a koronavírusról: Jelenleg semmit sem tudok kizárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három héten át nem fogadják a turistákat, a lobbistákat, a vendégeket és a szemináriumok külsős résztveőit.","shortLead":"Három héten át nem fogadják a turistákat, a lobbistákat, a vendégeket és a szemináriumok külsős résztveőit.","id":"20200302_koronavirus_europai_parlament_latogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd47d58-c873-4b5b-94cf-0c6f50fbc51b","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_koronavirus_europai_parlament_latogatas","timestamp":"2020. március. 02. 21:46","title":"Koronavírus: az Európai Parlamentet is lezárják a látogatók elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb2e6d0-6c4b-47ea-9326-401b59674f26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész nagyon várja a pápát.","shortLead":"A zenész nagyon várja a pápát.","id":"20200303_Szikora_Robert_vallasi_nagykovet_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb2e6d0-6c4b-47ea-9326-401b59674f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63840236-c698-4b76-ab0c-0f6fba53b2cc","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Szikora_Robert_vallasi_nagykovet_lesz","timestamp":"2020. március. 03. 09:05","title":"Szikora Róbert vallási nagykövet lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás kétszereplősre szűkítette a mezőnyt. A taroló Joe Biden a mérsékeltek, a vele tartó Bernie Sanders a progresszívek bajnoka lett. Elizabeth Warren még a saját államában sem tudott nyerni, Michael Bloomberg pedig élete legrosszabb befektetésével csődölt be.","shortLead":"Már a megelőző visszalépésekkel megrostálta a szuperkedd a demokrata elnökjelöltek versenyét, aztán maga a szavazás...","id":"20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=125286dd-dc37-4354-8423-3a5a3653cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4fab6c-ba5a-491a-b9ff-c0e7ea4e14f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Biden_berobbant_Bernie_brusztol_Bloomberg_betlizett","timestamp":"2020. március. 04. 11:45","title":"Biden berobbant, Bernie brusztol, Bloomberg betlizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12357659-4177-41b1-a366-6c6ad6604e90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alternatív eszközöket tervez bevetni a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a dolgozók akaratának kifejezéséhez.","shortLead":"Alternatív eszközöket tervez bevetni a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a dolgozók akaratának kifejezéséhez.","id":"20200302_sztrajk_munkabeszuntetes_oktatas_pedagogusok_tanarok_szakszervezet_szabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12357659-4177-41b1-a366-6c6ad6604e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871a1349-252f-4740-a46c-3c58c2628eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_sztrajk_munkabeszuntetes_oktatas_pedagogusok_tanarok_szakszervezet_szabadsag","timestamp":"2020. március. 02. 16:56","title":"Koordinált szabadságkivétel lehet a pedagógusok fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ba59b4-1ad5-470f-8665-2ce814ed5b64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több nemzetközi médium is közzétette azt a felvételt, amelyen az látható, hogy a görög parti őrség tagjai lövéseket adnak le egy menedékkérőkkel teli gumicsónak irányába. ","shortLead":"Több nemzetközi médium is közzétette azt a felvételt, amelyen az látható, hogy a görög parti őrség tagjai lövéseket...","id":"20200303_menedekkerok_bevandorlok_torokorszag_gorogorszag_parti_orseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50ba59b4-1ad5-470f-8665-2ce814ed5b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fab1c16-75bb-4c89-b8bf-29350f2159a4","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_menedekkerok_bevandorlok_torokorszag_gorogorszag_parti_orseg","timestamp":"2020. március. 03. 11:37","title":"Lövések, ütések – válogatott módszerekkel igyekszik visszafordítani a bevándorlókat a görög parti őrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzés következtében elhunytak száma 2981-re nőtt a szárazföldi Kínában.","shortLead":"A fertőzés következtében elhunytak száma 2981-re nőtt a szárazföldi Kínában.","id":"20200304_Koronavirus_DelKoreaban_novekszik_Kinaban_csokken_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7006e98-952c-49cc-9320-9728d811b6af","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Koronavirus_DelKoreaban_novekszik_Kinaban_csokken_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 04. 06:15","title":"Koronavírus: Dél-Koreában növekszik, Kínában csökken az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]