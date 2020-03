Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok szerint két törzse is terjed az emberek között a járványt okozó új koronavírusnak.","shortLead":"Kínai tudósok szerint két törzse is terjed az emberek között a járványt okozó új koronavírusnak.","id":"20200304_koronavirus_ket_torzs_lappangasi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52b8e65-0530-4aad-a164-5fc5da98d719","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_koronavirus_ket_torzs_lappangasi_ido","timestamp":"2020. március. 04. 20:10","title":"Mutálódhatott a koronavírus, már kétféle fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a208450-27fb-4b13-878c-9a38d089a8c4","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A koronavírus-járvány is igazolta az állami egészségügyi hálózat gyengeségét. Az első két fertőzött szerda esti bejelentéséig nem volt igazoltan fertőzött ember idehaza, és úgy tűnt, mintha nem is nagyon akarták volna megtalálni. Vagy nem voltak képesek erre. Az állatorvosok előrébb jártak.","shortLead":"A koronavírus-járvány is igazolta az állami egészségügyi hálózat gyengeségét. Az első két fertőzött szerda esti...","id":"20200304_Legyengult_szervezet_a_virus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a208450-27fb-4b13-878c-9a38d089a8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb00cd0a-d5c6-4b62-96e4-32f94d38666b","keywords":null,"link":"/360/20200304_Legyengult_szervezet_a_virus_ellen","timestamp":"2020. március. 04. 19:00","title":"Egy állatorvosnál hamarabb végeztethet koronavírustesztet, mint egy kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Iráni állampolgárok a Magyarországon elsőként regisztrált, koronavírussal fertőzött betegek. Az eredetileg Kínából kiindult kórt Iránból már több más országba is tovább vitték, egyebek mellett Afganisztánban, Katarban, Kuvaitban, valamint USA-ban és Kanadában találtak beteg irániakat. Nem véletlen, hogy éppen Iránból terjed gyorsan a kór: miközben a perzsa államban működő diktatúra akadályozza az információáramlást és rontja az intézmények hatékonyágát, a nemzetközi utak metszéspontjában lévő országban súlyos gondokkal küszködik az egészségügy. Egy kint élő magyar szerint a hétköznapok igencsak megváltoztak.","shortLead":"Iráni állampolgárok a Magyarországon elsőként regisztrált, koronavírussal fertőzött betegek. Az eredetileg Kínából...","id":"20200305_Miert_pont_Iran_a_masodik_legveszelyesebb_gocpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f5183c-88b8-4189-80cf-7e0ec35ff9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Miert_pont_Iran_a_masodik_legveszelyesebb_gocpont","timestamp":"2020. március. 05. 11:05","title":"Miért pont Irán a második legveszélyesebb koronavírus-gócpont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f008034f-87a1-4182-949e-6e1d3daf77ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A perzsa állam arra hivatkozva szegi meg a hat ország által kötött atomalkut, hogy az USA kilépett belőle.","shortLead":"A perzsa állam arra hivatkozva szegi meg a hat ország által kötött atomalkut, hogy az USA kilépett belőle.","id":"20200303_Iran_otszor_annyi_urant_dusitott_mint_amennyit_az_atomalku_maximalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f008034f-87a1-4182-949e-6e1d3daf77ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dc75e6-6186-4614-8c69-2702a5c2d6d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Iran_otszor_annyi_urant_dusitott_mint_amennyit_az_atomalku_maximalt","timestamp":"2020. március. 03. 16:20","title":"Irán ötször annyi uránt dúsított, mint amennyit az atomalku maximált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81ab904-cbb3-48d1-a094-a37da7be03a9","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Hiába hirdette meg klímavédelmi programjában Orbán Viktor, hogy 2022-től már csak az elektromos autóbuszok vásárlását támogatja az állam, a nagyvárosoknak azután is inkább megéri majd dízelbuszokat vásárolni. Ráadásul a hazai e-busz gyártók jelenleg képtelenek lennének teljesíteni a kormányzati ígéreteket.","shortLead":"Hiába hirdette meg klímavédelmi programjában Orbán Viktor, hogy 2022-től már csak az elektromos autóbuszok vásárlását...","id":"20200302_Nemzeti_villanybuszgyartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f81ab904-cbb3-48d1-a094-a37da7be03a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87498368-65fd-47a8-b251-399d95c13aa1","keywords":null,"link":"/360/20200302_Nemzeti_villanybuszgyartas","timestamp":"2020. március. 04. 07:00","title":"Széles Gábor is jól járhat, ha egyszer tényleg lesz nemzeti villanybuszgyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d48307-bcc1-4c9b-b9f5-8be5c9fade4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valójában már egy évvel korábban felfedeztek egy olyan sebezhetőséget, ami sok millió androidos telefont tett és még most is tesz kiszolgáltatottá.","shortLead":"Valójában már egy évvel korábban felfedeztek egy olyan sebezhetőséget, ami sok millió androidos telefont tett és még...","id":"20200305_mediatek_su_lapkakeszletek_sebezhetosege_google_javitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35d48307-bcc1-4c9b-b9f5-8be5c9fade4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bba749-9874-4533-8513-1531a6b8408f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_mediatek_su_lapkakeszletek_sebezhetosege_google_javitas","timestamp":"2020. március. 05. 09:03","title":"Hónapokon át kínos rés tátongott több millió androidos telefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorú feltételekhez szabná a szórakozóhelyek éjfél utáni nyitvatartását az a tervezet, amit most fogadtak el.","shortLead":"Szigorú feltételekhez szabná a szórakozóhelyek éjfél utáni nyitvatartását az a tervezet, amit most fogadtak el.","id":"20200304_Kemenyen_megregulazhatja_Erzsebetvaros_a_bulinegyedet_itt_a_varhato_csomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c94fe21f-9266-4c96-9dec-d84f323a8b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b026993c-01ca-49ec-8659-9c5f64c1b3fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Kemenyen_megregulazhatja_Erzsebetvaros_a_bulinegyedet_itt_a_varhato_csomag","timestamp":"2020. március. 04. 07:54","title":"Keményen megregulázhatja Erzsébetváros a bulinegyedet, itt a várható csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a","c_author":"Ny. M.","category":"vilag","description":"Egyre vörösebb a világtérkép, ahogy továbbra is megállíthatatlanul terjed a világjárvány. Interaktív infografikán mutatjuk be, hogy eddig merre terjedt és hány áldozatot szedett a vuhani koronavírus.","shortLead":"Egyre vörösebb a világtérkép, ahogy továbbra is megállíthatatlanul terjed a világjárvány. Interaktív infografikán...","id":"20200304_vuhani_koronavirus_fertozesek_halalesetek_interaktv_terkep_infografika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f8a184-9d97-4b7c-96ae-b699e1c66aee","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_vuhani_koronavirus_fertozesek_halalesetek_interaktv_terkep_infografika","timestamp":"2020. március. 04. 17:05","title":"Naponta 80 halott, 2000 új fertőzött – interaktív térképen a járvány világhódító útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]