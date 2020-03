Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiugróan sokat vásároltunk 2020 januárjában, és februárban is erős adatokra számíthat a kiskereskedelem a pánikszerű élelmiszer-vásárlásoknak köszönhetően.","shortLead":"Kiugróan sokat vásároltunk 2020 januárjában, és februárban is erős adatokra számíthat a kiskereskedelem a pánikszerű...","id":"20200304_Oriasit_emelkedett_a_kiskereskedelmi_uzletek_forgalma_januarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f004daf-cd72-430c-9565-cfc2f1222f73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Oriasit_emelkedett_a_kiskereskedelmi_uzletek_forgalma_januarban","timestamp":"2020. március. 04. 10:47","title":"Óriásit emelkedett a kiskereskedelmi üzletek forgalma januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d662e1c-fe12-4c70-b644-02d093d5eb47","c_author":"Claudio Comel","category":"360","description":"Claudio Comel érzékletesen számol be arról, milyen az élet Codognóban, a kísértetvárosban, ahol a baj összehozza az embereket.","shortLead":"Claudio Comel érzékletesen számol be arról, milyen az élet Codognóban, a kísértetvárosban, ahol a baj összehozza...","id":"202010_level_azolasz_karantenbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d662e1c-fe12-4c70-b644-02d093d5eb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac44a4e-59b9-4f94-af65-2f739283651a","keywords":null,"link":"/360/202010_level_azolasz_karantenbol","timestamp":"2020. március. 05. 11:00","title":"Levél a karanténból, az első olasz koronavírusos beteg városából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz-közeli vállalkozások szlovéniai és észak-macedóniai tevékenysége kerülhet az Európai Parlament elé.","shortLead":"A Fidesz-közeli vállalkozások szlovéniai és észak-macedóniai tevékenysége kerülhet az Európai Parlament elé.","id":"20200305_Vitat_kezdemenyeztek_a_Orbanek_balkani_kavarasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2506e4fb-9b24-4be6-ba87-7ead30e83e6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Vitat_kezdemenyeztek_a_Orbanek_balkani_kavarasa_miatt","timestamp":"2020. március. 05. 07:55","title":"Vitát kezdeményeztek Orbánék balkáni kavarása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a980fc4a-02b7-471d-84e3-472253faa1fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős férfi Lombardiából utazott haza, Magyarországról a nagylaki határátkelőn lépett ki. 