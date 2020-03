[{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A [email protected] nevű projekthez kapcsolódva az otthoni számítógépekre is kiterjeszthető a koronavírus miatti tudományos kutatómunka.","shortLead":"A [email protected] nevű projekthez kapcsolódva az otthoni számítógépekre is kiterjeszthető a koronavírus miatti tudományos...","id":"20200304_koronavirus_folding_home_stanford_egyetem_halozatba_kapcsolt_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06b073d-74f3-41e2-a08f-e2c9aeee8bc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_koronavirus_folding_home_stanford_egyetem_halozatba_kapcsolt_szamitogep","timestamp":"2020. március. 04. 18:03","title":"Ha felrakja ezt a programot a számítógépére, ön is beszállhat a koronavírus elleni harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Prágában diagnosztizált barátnők gyalog közlekedtek Budapesten, betértek egy romkocsmába, egy palacsintázóba és egy gyógyszertárba is. Egyikük betegen, repülővel utazott vissza Milánóba Ferihegyről. ","shortLead":"A Prágában diagnosztizált barátnők gyalog közlekedtek Budapesten, betértek egy romkocsmába, egy palacsintázóba és...","id":"20200304_koronavirus_operativ_torzs_szechenyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5de766d-6225-4520-826a-f6e303b8fed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2529b7f-e4ba-462c-bba1-fac8d1002285","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_koronavirus_operativ_torzs_szechenyi","timestamp":"2020. március. 04. 14:31","title":"A Széchenyi fürdőben is jártak a koronavírussal fertőzött turistalányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362927de-9afc-468e-9a58-e78c1e6d38c2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne ijedjen meg, ez természetes. Inkább aknázza ki a bennük rejlő potenciált. Nógrádi Csilla pszichológus írása.","shortLead":"Ne ijedjen meg, ez természetes. Inkább aknázza ki a bennük rejlő potenciált. Nógrádi Csilla pszichológus írása.","id":"20200305_Folyton_eroszakrol_es_szexrol_almodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=362927de-9afc-468e-9a58-e78c1e6d38c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e19fb4d-5f29-440c-bb6d-dda0cde2225f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200305_Folyton_eroszakrol_es_szexrol_almodik","timestamp":"2020. március. 05. 07:10","title":"Folyton erőszakról és szexről álmodik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf828d96-e138-49a6-b742-e4292434191e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem tudósai több mint 200 állatfaj élettartamát és kromoszómáit vizsgálták meg, és érdekes következtetésre jutottak.","shortLead":"Az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem tudósai több mint 200 állatfaj élettartamát és kromoszómáit vizsgálták meg, és...","id":"20200304_elettartam_nemi_kromoszoma_biologia_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf828d96-e138-49a6-b742-e4292434191e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b69e4c-dd5a-4972-911f-d468f974037e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_elettartam_nemi_kromoszoma_biologia_kutatas","timestamp":"2020. március. 04. 13:03","title":"Rájöttek a tudósok, miért van különbség a hímek és a nőstények élethossza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928c0b0c-71b2-4a83-8964-f01ea5975784","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Elvben lehetséges, hogy a koronavírus-járvány miatt nem az eredeti időpontban, hanem az év későbbi szakaszában rendezik meg a tokiói nyári olimpiai játékokat.","shortLead":"Elvben lehetséges, hogy a koronavírus-járvány miatt nem az eredeti időpontban, hanem az év későbbi szakaszában rendezik...","id":"20200303_tokio_olimpia_koronavirus_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=928c0b0c-71b2-4a83-8964-f01ea5975784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8581fa92-779d-4aed-850c-dea3c490f50b","keywords":null,"link":"/sport/20200303_tokio_olimpia_koronavirus_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2020. március. 03. 14:45","title":"Akár el is halaszthatják a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb8146e-de29-4220-9615-20df0b728cfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos kedden még nem tudta megmondani, hogy a Milánóból érkezett egyetemistáknak voltak-e tünetei Budapesten. Ha nem, akkor csekély valószínűséggel fertőztek meg bárkit. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos kedden még nem tudta megmondani, hogy a Milánóból érkezett egyetemistáknak voltak-e tünetei...","id":"20200304_Blikk_Busszal_erkezett_a_ket_koronavirusos_lany_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb8146e-de29-4220-9615-20df0b728cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c499bd7c-30c8-4e26-b6ff-ce4767ee43ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Blikk_Busszal_erkezett_a_ket_koronavirusos_lany_Budapestre","timestamp":"2020. március. 04. 08:25","title":"Blikk: Busszal érkezett a két koronavírusos lány Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04f4b17-05d1-470f-98d9-5383bdd944c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöksége bejelentette, hogy nem támogatják azokat 2022-ben, akik otthagyták a frakciót.","shortLead":"A Jobbik elnöksége bejelentette, hogy nem támogatják azokat 2022-ben, akik otthagyták a frakciót.","id":"20200303_Uzent_a_Jobbik_a_szakadaroknak_Nem_lehetnek_kozos_ellenzeki_jeloltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04f4b17-05d1-470f-98d9-5383bdd944c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a2e1ea-0d0f-4067-a5db-ff7223b426cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Uzent_a_Jobbik_a_szakadaroknak_Nem_lehetnek_kozos_ellenzeki_jeloltek","timestamp":"2020. március. 03. 20:56","title":"Üzent a Jobbik a szakadároknak: Nem lehetnek közös ellenzéki jelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció magához édesgetett két szocialista polgármestert Budapesten, de a DK nem állt le, folyamatosan környékezik meg a kiszemeltjeiket. A kérdés az, hogy tényleg érdeke-e bekebelezni Gyurcsánynak a volt pártját.","shortLead":"A Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció magához édesgetett két szocialista polgármestert Budapesten, de a DK...","id":"20200303_Predator_uzemmodba_kapcsolt_Gyurcsany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=958d85d2-272f-4b7c-92d1-8fa81f849e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d210a4a-0f00-4241-8953-b029dfc5b245","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Predator_uzemmodba_kapcsolt_Gyurcsany","timestamp":"2020. március. 04. 06:30","title":"„Gyurcsány predátor üzemmódba kapcsolt, és élvezi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]