[{"available":true,"c_guid":"fe13d19c-cec6-4205-8cc9-ad722eb83b0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dacia újdonsága az ígéretek szerint a Volkswagen e-up!-nál, a Smart EQ Fortwo-nál és a Skoda Citigoe iV-nél is kedvezőbb árú lesz.","shortLead":"A Dacia újdonsága az ígéretek szerint a Volkswagen e-up!-nál, a Smart EQ Fortwo-nál és a Skoda Citigoe iV-nél is...","id":"20200303_europa_legolcsobb_villanyautojaval_rukkolt_elo_a_dacia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe13d19c-cec6-4205-8cc9-ad722eb83b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5829f8c-a929-4e5f-a819-080de25e5f71","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_europa_legolcsobb_villanyautojaval_rukkolt_elo_a_dacia","timestamp":"2020. március. 03. 13:21","title":"Európa legolcsóbb villanyautójával rukkolt elő a Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133c84c7-185e-41ab-9d8d-ca3ffd55e0af","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztrál nyarak már kétszer olyan hosszúak, mint a telek a klímaváltozás okozta hőmérséklet-emelkedés nyomán – derült ki a meteorológiai adatok legfrissebb elemzéséből.","shortLead":"Az ausztrál nyarak már kétszer olyan hosszúak, mint a telek a klímaváltozás okozta hőmérséklet-emelkedés nyomán –...","id":"20200304_ausztralia_nyar_tel_hossza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=133c84c7-185e-41ab-9d8d-ca3ffd55e0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f081ed-81b2-4f63-91cb-e62f3586786b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_ausztralia_nyar_tel_hossza","timestamp":"2020. március. 04. 09:03","title":"Íme a klímaváltozás hatása: Ausztráliában a nyarak már kétszer olyan hosszúak, mint a telek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12357659-4177-41b1-a366-6c6ad6604e90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alternatív eszközöket tervez bevetni a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a dolgozók akaratának kifejezéséhez.","shortLead":"Alternatív eszközöket tervez bevetni a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete a dolgozók akaratának kifejezéséhez.","id":"20200302_sztrajk_munkabeszuntetes_oktatas_pedagogusok_tanarok_szakszervezet_szabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12357659-4177-41b1-a366-6c6ad6604e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871a1349-252f-4740-a46c-3c58c2628eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_sztrajk_munkabeszuntetes_oktatas_pedagogusok_tanarok_szakszervezet_szabadsag","timestamp":"2020. március. 02. 16:56","title":"Koordinált szabadságkivétel lehet a pedagógusok fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezet reagált arra, hogy a déli határon található tranzitzóna nem fogad be új menekülteket. A kormány a koronavírus-járványra hivatkozik, míg a Magyar Helsinki Bizottság szerint ez álságos, mert a szerb oldalon nem találtak még egyetlen egy fertőzöttet sem.","shortLead":"A civil szervezet reagált arra, hogy a déli határon található tranzitzóna nem fogad be új menekülteket. A kormány...","id":"20200302_Helsinki_Bizottsag_latszatintezkedes_a_jarvany_ellen_a_menekultek_teljes_kizarasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e84b65b-2e32-418c-9a82-18efa07e6022","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Helsinki_Bizottsag_latszatintezkedes_a_jarvany_ellen_a_menekultek_teljes_kizarasa","timestamp":"2020. március. 02. 16:50","title":"Helsinki Bizottság: Látszatintézkedés a menekültek teljes kizárása a koronavírusra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e60a62e-7bfc-49bc-83dd-ad5431911142","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Bár emlékezetünkre szeretünk fotógyűjteményként gondolni, inkább impresszionista festmények sorozatáról van szó, amelyek alkotója nagy szabadsággal viszonyul a témához – mutat rá Daniel Gilbert harvardi pszichológiaprofesszor.","shortLead":"Bár emlékezetünkre szeretünk fotógyűjteményként gondolni, inkább impresszionista festmények sorozatáról van szó...","id":"20200303_Azt_gondolja_jol_emlekszik_az_erzelmeire_Ennel_nagyobbat_talan_nem_is_tevedhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e60a62e-7bfc-49bc-83dd-ad5431911142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9cfa91-a0f1-456f-bfee-5f4a9c9ae87c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200303_Azt_gondolja_jol_emlekszik_az_erzelmeire_Ennel_nagyobbat_talan_nem_is_tevedhet","timestamp":"2020. március. 03. 14:15","title":"Azt gondolja, jól emlékszik az érzelmeire? Ennél nagyobbat talán nem is tévedhet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f9733c-ec44-4c76-972f-28a01faf74e4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Misi bácsi a 8. kerület fiataljait tanítja bokszolni, hogy a drogok helyett inkább a sporttal foglalkozzanak. Tudja miről beszél: korábban ő is bűnözőként élt. Tanítványai között van Zolika, akiben sokat lát mentora, még saját nappalijában is edzést tart neki. ","shortLead":"Misi bácsi a 8. kerület fiataljait tanítja bokszolni, hogy a drogok helyett inkább a sporttal foglalkozzanak. Tudja...","id":"20200303_Getto_Balboa_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82f9733c-ec44-4c76-972f-28a01faf74e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3589f315-f8b7-4a26-9810-c11cd60639b7","keywords":null,"link":"/360/20200303_Getto_Balboa_elso_resz","timestamp":"2020. március. 03. 19:00","title":"Doku360: \"Tudták, hogy le kell lőjenek, különben kivégzem őket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5883471-13f3-41cf-9c2c-c40b99598743","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy jól jár az, aki a jó vétel reményében az AliExpressről rendel olcsó, ám igencsak drágának látszó okostelefont.","shortLead":"Nem biztos, hogy jól jár az, aki a jó vétel reményében az AliExpressről rendel olcsó, ám igencsak drágának látszó...","id":"20200303_samsung_huawei_telefon_masolatok_aliexpress","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5883471-13f3-41cf-9c2c-c40b99598743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062ffd86-5f82-4f88-9684-93febf1b3d83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_samsung_huawei_telefon_masolatok_aliexpress","timestamp":"2020. március. 03. 08:03","title":"Vigyázzon, mit rendel az AliExpressről: hamis telefonok árasztották el a webshopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támogatná Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltségét Gyurcsány Ferenc, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólt a hozzájuk dezertált szocialista polgármesterekről is. Elárulta továbbá, hogy az MSZP három komplett vidéki szervezete szeretne hozzájuk csatlakozni, ő azonban minden erejét latba veti, hogy lebeszélje őket.","shortLead":"Támogatná Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltségét Gyurcsány Ferenc, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólt...","id":"20200302_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_magyar_szocialista_part_dobrev_klara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee48236-20c8-47d5-a28f-0ce7bde57962","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_magyar_szocialista_part_dobrev_klara","timestamp":"2020. március. 02. 21:35","title":"Gyurcsány: Három teljes szocialista szervezet akar átlépni hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]