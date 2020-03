A koronavírussal megfertőződött egyik iráni diák február 26-án a budapesti Goethe Intézetben egy csoportos német nyelvtanfolyamon vett részt, egyetlen órára ment be - értesült az Index.

Az iráni diák, aki a Semmelweis Egyetem gyógyszerész-hallgatója két nappal azután tette ezt, hogy megvizsgálták, ám ekkor még nem lehetett tudni a vizsgálat eredményét. A lap szerint a tanfolyamon a koronavírusos diákon kívül nagyjából féltucatnyian voltak jelen.

A résztvevőket csütörtökön értesítették telefonon arról, hogy otthoni karanténba kell menniük nekik és a közvetlen családtagjaiknak is, de van olyan résztvevő is, akit még nem értek utol. Az Index azt írja, érintettek nem a hatóságoktól tudták meg, hogy a fertőzött hallgató a csoportba járt, hanem egyikük nyomozta ezt ki a hírek alapján, ő pedig emlékezett arra, hogy egy iráni gyógyszerészhallgató is odajár. Ő szólt végül a hatóságnak is, a többieket pedig ezután hívták fel.

A lapnak nyilatkozó egyik résztvevő azt mondta, külföldi férje a csoportban tanul. Amikor megtudta, hogy a férjét arra kérték, maradjon otthon, ő is érdeklődni kezdett, és miután megtudták, hogy a felesége, neki is jelezték, hogy ne menjen be dolgozni.

A Goethe Intézet a lapot arról tájékoztatta, hogy amint megtudták, ki az érintett, azonnal értesítettek mindenkit. "Együttműködünk az adott hatósággal" – mondta Klein Judit sajtókapcsolatokért felelős munkatárs a portálnak, majd hozzátette, az intézet már a múlt héten is megtett minden szükséges óvintézkedést.