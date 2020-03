Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2732e90-5634-4719-933a-e0275228237c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legnagyobb német autókiállítás 70 év után kerül új helyre.","shortLead":"A legnagyobb német autókiállítás 70 év után kerül új helyre.","id":"20200304_Munchenbe_koltozik_a_Frankfurti_Autoszalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2732e90-5634-4719-933a-e0275228237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270829f7-6e98-4129-8dce-4e14d57f1965","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_Munchenbe_koltozik_a_Frankfurti_Autoszalon","timestamp":"2020. március. 04. 08:59","title":"Münchenbe költözik a Frankfurti Autószalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt szocialista politikus már az MSZP-ből való kilépésekor azt mondta, hogy nincs jelenleg igazi baloldali tömörülés. Most színre lép az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom.","shortLead":"A volt szocialista politikus már az MSZP-ből való kilépésekor azt mondta, hogy nincs jelenleg igazi baloldali...","id":"20200304_szanyi_tibor_baloldali_part_alapitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5c5c6b-47f4-4f8f-974a-483c33dba08e","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_szanyi_tibor_baloldali_part_alapitas","timestamp":"2020. március. 04. 13:22","title":"Pártot alapított Szanyi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A felmérés szerint a piacinál alacsonyabb bérleti díjat és tulajdonszerzési lehetőséget akarnak a 35 év alattiak.","shortLead":"A felmérés szerint a piacinál alacsonyabb bérleti díjat és tulajdonszerzési lehetőséget akarnak a 35 év alattiak.","id":"20200305_A_fiatalok_elsopro_tobbsege_olcso_berlakasrendszert_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f236232-a069-4acd-af98-9b9d39d96178","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200305_A_fiatalok_elsopro_tobbsege_olcso_berlakasrendszert_akar","timestamp":"2020. március. 05. 06:05","title":"A fiatalok elsöprő többsége olcsó bérlakásrendszert akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kínai cenzúra súlyosbíthatta a járványt, veszélyben a tokiói olimpia, vendégmunkás boom Magyarországon. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kínai cenzúra súlyosbíthatta a járványt, veszélyben a tokiói olimpia, vendégmunkás boom Magyarországon. Ez a hvg360...","id":"20200304_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f6fee3-0381-4205-b555-ba4234bcc2e0","keywords":null,"link":"/360/20200304_Radar360","timestamp":"2020. március. 04. 08:00","title":"Radar360: Európa a törökkel és a koronavírussal harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0168480-2f82-4ee8-962c-de1960810c34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író számára vállalhatatlan a NER kultúrpolitikája. ","shortLead":"Az író számára vállalhatatlan a NER kultúrpolitikája. ","id":"20200305_Szekely_Csaba_Magyarorszag_kormanya_nem_kereszteny_legfennebb_NEReszteny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0168480-2f82-4ee8-962c-de1960810c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89559ea2-0e41-41e4-8640-4a34d1b5ab67","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Szekely_Csaba_Magyarorszag_kormanya_nem_kereszteny_legfennebb_NEReszteny","timestamp":"2020. március. 05. 11:59","title":"Székely Csaba: Magyarország kormánya nem keresztény, legfennebb NEResztény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A teherautó sofőrje sérült meg.","shortLead":"A teherautó sofőrje sérült meg.","id":"20200305_Kamion_es_teherauto_utkozott_az_M5oson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eb64dda-ea8a-460e-ac50-d6fba38b7343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee0cdd7-9453-4b89-90db-d16ba470abb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Kamion_es_teherauto_utkozott_az_M5oson","timestamp":"2020. március. 05. 16:01","title":"Kamion és teherautó ütközött az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalmazás kezdetekor benzines és dízel változatban elérhető újdonságból később plugin hibrid kivitel is érkezik.","shortLead":"A forgalmazás kezdetekor benzines és dízel változatban elérhető újdonságból később plugin hibrid kivitel is érkezik.","id":"20200304_kicsit_nagyobb_es_sokkal_modernebb_lett_a_teljesen_uj_audi_a3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ce07304-cbb0-414e-b365-5ac8350e73a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4089b4a2-c51f-421d-b3b4-1ec7eb1d5a64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_kicsit_nagyobb_es_sokkal_modernebb_lett_a_teljesen_uj_audi_a3","timestamp":"2020. március. 04. 09:47","title":"Kicsit nagyobb és sokkal modernebb lett a teljesen új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052f7a26-d872-413d-adff-379cd478243f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó kitüntetéseket adott át, mégpedig kesztyűben. Ami egyébként nem jellemző.","shortLead":"A brit uralkodó kitüntetéseket adott át, mégpedig kesztyűben. Ami egyébként nem jellemző.","id":"20200304_Szokatlan_ruhadarabot_vettek_eszre_Erzsebet_kiralynon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=052f7a26-d872-413d-adff-379cd478243f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4a7e0e-540b-43a6-80b2-f5aad3e8549c","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Szokatlan_ruhadarabot_vettek_eszre_Erzsebet_kiralynon","timestamp":"2020. március. 04. 09:59","title":"Szokatlan ruhadarabot vettek észre Erzsébet királynőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]