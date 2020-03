Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazságügyi miniszter levélben biztosította támogatásáról a nőjogi civil szervezeteket. ","shortLead":"Az igazságügyi miniszter levélben biztosította támogatásáról a nőjogi civil szervezeteket. ","id":"20200308_Varga_Judit_nonapi_uzenete_Civilek_nelkul_nem_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28df17e8-6c8e-4aac-bad6-dc4e73196c8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_Varga_Judit_nonapi_uzenete_Civilek_nelkul_nem_megy","timestamp":"2020. március. 08. 19:20","title":"Varga Judit nőnapi üzenete: Civilek nélkül nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","shortLead":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818f4189-621f-49c3-bf90-3eebe2716b40","keywords":null,"link":"/sport/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","timestamp":"2020. március. 07. 19:12","title":"Újabb világbajnokságot fújtak le a járvány miatt, magyarokat is érint a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9736c5d9-23c9-4e5e-a4d1-a8a9198eca1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az al-Shabaab terrorszervezet két feltételezett tagját likvidálták tegnap.","shortLead":"Az al-Shabaab terrorszervezet két feltételezett tagját likvidálták tegnap.","id":"20200308_Szomaliai_dzsihadistakat_lottek_le_Kenyaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9736c5d9-23c9-4e5e-a4d1-a8a9198eca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71fe5b5-81c7-4b3b-aba3-7ae6813e8009","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Szomaliai_dzsihadistakat_lottek_le_Kenyaban","timestamp":"2020. március. 08. 09:16","title":"Szomáliai dzsihadistákat lőttek le Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap reggelig 104 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust.","shortLead":"Vasárnap reggelig 104 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust.","id":"20200308_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6b6ea6-a6ac-4849-90a0-44889a1bdac8","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria","timestamp":"2020. március. 08. 14:23","title":"Száz fölött a fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4dab45-4ac8-41ad-9dc1-058223e3d8cf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány döntése értelmében a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból érkező járatok nem szállhatnak le a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.\r

","shortLead":"A kormány döntése értelmében a koronavírus-járvánnyal érintett észak-olasz városokból érkező járatok nem szállhatnak le...","id":"20200308_koronavirus_jarvany_eszak_olaszorszag_repulojarat_ferihegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4dab45-4ac8-41ad-9dc1-058223e3d8cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6a8e05-9204-459e-830c-bd9b02a67da4","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_koronavirus_jarvany_eszak_olaszorszag_repulojarat_ferihegy","timestamp":"2020. március. 08. 19:04","title":"Nem fogadják az Észak-Olaszországból érkező gépeket Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729142cc-21c7-4369-8877-a1182b6654b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt is eléneklik benne, mennyire fontos az alapos kézmosás, és hogy piszkos manccsal ne nyúlkáljunk az arcunkhoz.","shortLead":"Azt is eléneklik benne, mennyire fontos az alapos kézmosás, és hogy piszkos manccsal ne nyúlkáljunk az arcunkhoz.","id":"20200307_vietnam_koronavirus_popdal_kezmosas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=729142cc-21c7-4369-8877-a1182b6654b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c67a3a-a405-42dc-9b8c-1ecf926c3daa","keywords":null,"link":"/elet/20200307_vietnam_koronavirus_popdal_kezmosas","timestamp":"2020. március. 07. 17:30","title":"A vietnami kormány fülbemászó popdalban tájékoztat a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfogadta a kormány az operatív törzs javaslatát, és lefújta a március 15-i központi ünnepséget. Elmarad a főváros és az ellenzéki pártok megemlékezése is. Két iránihoz a rendőrségnek is ki kellett szállnia a VIII. kerületbe, mert nem voltak hajlandók karanténba menni. Itt minden fontos hírt megtalál a koronavírus-járványról.","shortLead":"Megfogadta a kormány az operatív törzs javaslatát, és lefújta a március 15-i központi ünnepséget. Elmarad a főváros és...","id":"20200307_koronavirus_percrol_percre_marcius7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef51cc0-79bb-43dd-94f2-60038a141f56","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_koronavirus_percrol_percre_marcius7","timestamp":"2020. március. 07. 09:01","title":"Elmarad a központi és a fővárosi március 15-i ünnepség – percről percre a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém 31-26-ra győzött a szerb RK Vojvodina otthonában a férfi kézilabda SEHA Liga negyeddöntőjének vasárnapi, első mérkőzésén.","shortLead":"A Telekom Veszprém 31-26-ra győzött a szerb RK Vojvodina otthonában a férfi kézilabda SEHA Liga negyeddöntőjének...","id":"20200308_Kezilabda_Otgolos_veszpremi_elony_a_negyeddontoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a557c6-1941-44b5-988d-501ee16babc0","keywords":null,"link":"/sport/20200308_Kezilabda_Otgolos_veszpremi_elony_a_negyeddontoben","timestamp":"2020. március. 08. 15:19","title":"Öt gólos veszprémi előny a SEHA Liga negyeddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]