[{"available":true,"c_guid":"be5eecd0-3e65-4ee1-9b80-c1601a3d4796","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatójának továbbra is Eszenyi Enikőt javasolja a szakmai bizottság – tudta meg a hvg.hu.\r

\r

","shortLead":"A Vígszínház igazgatójának továbbra is Eszenyi Enikőt javasolja a szakmai bizottság – tudta meg a hvg.hu.\r

\r

","id":"20200310_Eszenyit_tamogatja_a_szakmai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be5eecd0-3e65-4ee1-9b80-c1601a3d4796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802cd427-6b6b-44c5-bccb-aa26cd7f3078","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_Eszenyit_tamogatja_a_szakmai_bizottsag","timestamp":"2020. március. 10. 14:18","title":"Eszenyi Enikőt támogatja a szakmai bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A gyámhivatalok helyett március eleje óta a bíróságoktól kérhetik az elszabotált láthatás pótlását a hoppon maradt szülők. A szakemberek szerint a váltott elhelyezés jelenthetne igazi megoldást a gyerekek számára.","shortLead":"A gyámhivatalok helyett március eleje óta a bíróságoktól kérhetik az elszabotált láthatás pótlását a hoppon maradt...","id":"202010__elvalt_szulok__jog_agyerekhez__kapcsolattartas__latasnem_lathatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4743b4-47dc-4556-a6fd-6af62bf58dcb","keywords":null,"link":"/360/202010__elvalt_szulok__jog_agyerekhez__kapcsolattartas__latasnem_lathatas","timestamp":"2020. március. 10. 13:00","title":"Soron kívül születhetnek ítéletek az elvált szülők láthatási ügyeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150f36f7-ada6-47b1-aaa9-543facd2d7e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz köztévé két műsorvezetője korábban nem tűnt egymástól ennyire elhidegültnek.","shortLead":"Az olasz köztévé két műsorvezetője korábban nem tűnt egymástól ennyire elhidegültnek.","id":"20200310_Egy_kep_amibol_kiderul_mi_megy_most_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=150f36f7-ada6-47b1-aaa9-543facd2d7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d059a1-16e8-4994-b18b-20f84870460e","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Egy_kep_amibol_kiderul_mi_megy_most_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 10. 19:32","title":"Egy kép, amiből tökéletesen látható, mi megy most Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vígben kezdtem. Ha módomban áll, ide térek vissza – írja pályázatában a színész, rendező, aki polgári népszínházban gondolkodik. ","shortLead":"A Vígben kezdtem. Ha módomban áll, ide térek vissza – írja pályázatában a színész, rendező, aki polgári népszínházban...","id":"20200309_Rudolf_Peter_En_egy_olyan_moralis_szinhazban_hiszek_ahol_a_szineszek_alazattal_de_nem_megalazva_dolgozhatnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16356201-5e0e-468c-bcd9-78eea13bc8c7","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Rudolf_Peter_En_egy_olyan_moralis_szinhazban_hiszek_ahol_a_szineszek_alazattal_de_nem_megalazva_dolgozhatnak","timestamp":"2020. március. 09. 17:00","title":"Rudolf Péter: Én egy olyan „morális“ színházban hiszek, ahol a színészek alázattal, de nem megalázva dolgozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált koronavírus-fertőzött. Az iráni férfi feleségével együtt egy hete került be a Szent László kórházba, a nőről azóta kiderült, hogy negatív a tesztje. A Szent István Egyetem hallgatója a hvg.hu-nak azt mondta, meglepte, hogy a repülőtéren egy egyszerű lázmérést jelentett a szűrés, és bár nem voltak tünetei, ő kérte meg a kórházat, hogy végezzék el rajta a tesztet. Az iráni betegek és a személyzet közötti nyelvi akadályokat elismeri, de szerinte mindenki a lehető legjobban igyekszik végezni a munkáját, karanténba helyezett társai pedig a helyzettől félnek. ","shortLead":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált...","id":"20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6479776-510c-4ea3-8227-dd93c5660a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 06:30","title":"Így kerültünk kórházba: a hvg.hu-nak mesélt az iráni koronavírusos diák és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországban szerda reggelig 64 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust. Ez egy nap alatt 26 új fertőzést jelent.","shortLead":"Csehországban szerda reggelig 64 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust. Ez egy nap alatt 26 új fertőzést...","id":"20200311_koronavirus_jarvany_fertozes_csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1af19e-6df0-4d0b-8d37-9ec41f4031bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aacf97c-ae35-4386-a06d-2ce35af3c98d","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_jarvany_fertozes_csehorszag","timestamp":"2020. március. 11. 11:11","title":"Koronavírus: hatvannégy fertőzött van már Csehországban, bezárták az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pesszimista forgatókönyvek már eddig is voltak arról, mit hozhat a koronavírus a magyar gazdaságnak, de a pénzügyminiszter most minden eddiginél durvább jóslattal állt elő.","shortLead":"Pesszimista forgatókönyvek már eddig is voltak arról, mit hozhat a koronavírus a magyar gazdaságnak, de...","id":"20200311_Varga_Akar_recesszioba_is_sullyedhet_iden_a_magyar_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6edb99-9dcf-4531-8862-c121f66b42ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200311_Varga_Akar_recesszioba_is_sullyedhet_iden_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. március. 11. 07:54","title":"Varga: Akár recesszióba is süllyedhet idén a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jens Spahn szerint nem a határok lezárásával, hanem a tisztasági előírások és az óvintézkedések betartásával, illetve a tömegrendezvények mellőzésével lehet lassítani a járványt.","shortLead":"Jens Spahn szerint nem a határok lezárásával, hanem a tisztasági előírások és az óvintézkedések betartásával, illetve...","id":"20200311_Nemet_egeszsegugyi_miniszter_hatar_lezaras_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ae76a5-b731-4fc5-879a-d98ed13471b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Nemet_egeszsegugyi_miniszter_hatar_lezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 10:24","title":"Német egészségügyi miniszter: A határok lezárása nem állítja meg a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]