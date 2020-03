Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39f7bf4e-7b02-4e6b-bcd8-d792c88da361","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kávékirály a YouTube-on és az Instagramon is aktív, videóit milliók nézik.","shortLead":"A kávékirály a YouTube-on és az Instagramon is aktív, videóit milliók nézik.","id":"20200309_budapest_dritan_alsela_barista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f7bf4e-7b02-4e6b-bcd8-d792c88da361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c526bf-c22d-4b37-a8c9-34e5bf632777","keywords":null,"link":"/elet/20200309_budapest_dritan_alsela_barista","timestamp":"2020. március. 09. 20:35","title":"Budapesten járt a baristák egyik leghíresebbje, Dritan Alsela","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"Vass Vilmos","category":"elet","description":"A legfőbb baj az iskolaköpeny árnyéka. Vélemény.","shortLead":"A legfőbb baj az iskolaköpeny árnyéka. Vélemény.","id":"20200309_NATvita_Az_egyeniseg_vedelmeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce43a6a-2a1e-4e02-abd5-a703c5e08956","keywords":null,"link":"/elet/20200309_NATvita_Az_egyeniseg_vedelmeben","timestamp":"2020. március. 09. 14:42","title":"NAT-vita: az egyéniség védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94dc1e2-d486-48dc-95f9-1bc21eb76c0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nappal korábban viszont megrendezik ugyanott a Republic 30 koncertet.","shortLead":"Egy nappal korábban viszont megrendezik ugyanott a Republic 30 koncertet.","id":"20200310_pilvaker_budapest_sportarena_koronavirus_elmarad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94dc1e2-d486-48dc-95f9-1bc21eb76c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8031c0-5713-43e7-8b51-32ef97c54f84","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_pilvaker_budapest_sportarena_koronavirus_elmarad","timestamp":"2020. március. 10. 18:49","title":"Elmarad a Pilvaker az Arénában a koronavírus-kockázatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50737d8e-3d7c-4b96-a8e6-f797de01e9d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zolika egy jó magyar bajnoki szereplés után profinak áll. Apai nyomásra dolgoznia is kell az edzések mellett, klubja azonban ezt rossz szemmel nézi. A konfliktus elkerülhetetlen. Gettó Balboa, harmadik rész. ","shortLead":"Zolika egy jó magyar bajnoki szereplés után profinak áll. Apai nyomásra dolgoznia is kell az edzések mellett, klubja...","id":"20200310_Doku360_Getto_Balboa_harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50737d8e-3d7c-4b96-a8e6-f797de01e9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa378cf-6507-4d48-97eb-1d34b98bac50","keywords":null,"link":"/360/20200310_Doku360_Getto_Balboa_harmadik_resz","timestamp":"2020. március. 10. 19:00","title":"Doku360: \"Inkább szétüttetem magam 6 menetben, mint 12 órát gürcöljek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50dd465-a3d7-4871-85e0-c4517bf14f87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 765LT sikerreceptje az alacsony tömegről, a nagy leszorítóerőről, illetve a hatalmas teljesítményről szól.","shortLead":"A 765LT sikerreceptje az alacsony tömegről, a nagy leszorítóerőről, illetve a hatalmas teljesítményről szól.","id":"20200311_a_mcLaren_tovabb_fesziti_a_hurt_itt_a_legujabb_kozuti_versenyautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b50dd465-a3d7-4871-85e0-c4517bf14f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d942ff-d9d3-4558-9145-c1a6e22ad5c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_a_mcLaren_tovabb_fesziti_a_hurt_itt_a_legujabb_kozuti_versenyautoja","timestamp":"2020. március. 11. 07:59","title":"A McLaren tovább feszíti a húrt, itt a legújabb közúti versenyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping egészségügyi dolgozókkal is találkozott a városban, ahonnan a koronavírus indult.","shortLead":"Hszi Csin-ping egészségügyi dolgozókkal is találkozott a városban, ahonnan a koronavírus indult.","id":"20200310_vuhan_koronavirus_hszi_csin_ping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3361b53e-8837-4808-bef0-e75634812980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa3de89-15bf-45d8-a7bd-324bb6f70d6f","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_vuhan_koronavirus_hszi_csin_ping","timestamp":"2020. március. 10. 07:28","title":"Vuhanba látogatott a kínai elnök, ez többek szerint jó jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f1a409-9d70-4934-9d52-2f1628534c8b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Állami támogatást is kaptak a bővítéshez, ami azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron menjenek az emberek a Balatonhoz.","shortLead":"Állami támogatást is kaptak a bővítéshez, ami azt a célt szolgálja, hogy ne csak nyáron menjenek az emberek...","id":"202010_hableany_panzio_fejlodik_a_laposabirtok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24f1a409-9d70-4934-9d52-2f1628534c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3e3101-c92e-4b1e-9d27-05528d8b19e6","keywords":null,"link":"/360/202010_hableany_panzio_fejlodik_a_laposabirtok","timestamp":"2020. március. 09. 12:00","title":"Panziót építenek a Laposa Birtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbab7c61-8653-423b-bebd-2987e66f3939","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mérföldkövet jelentő autó egy piros Model Y.","shortLead":"A mérföldkövet jelentő autó egy piros Model Y.","id":"20200310_Elkeszult_az_egy_milliomodik_Tesla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbab7c61-8653-423b-bebd-2987e66f3939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211f2efb-64df-45f3-a22e-07a43be2d27e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_Elkeszult_az_egy_milliomodik_Tesla","timestamp":"2020. március. 10. 15:15","title":"Elkészült az egymilliomodik Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]