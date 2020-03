Szokatlan helyzettel szembesülnek most a magyarok: amit eddig csak a külföldi híreket követve lehetett olvasni, az részben itthon is valósággá vált. A kormány rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdetett az ország teljes területére.

Ez persze egyelőre meg sem közelíti a kínai vagy olasz korlátozásokat: most még csak azzal jár, hogy a belső uniós határokon újra ellenőriznek, Olaszországból, Iránból, Kínából és Dél-Koreából a helyi polgárok nem léphetnek az országba, a magyarok pedig csak akkor jöhetnek haza onnan, ha utána két hétre házi karanténba vonulnak és ki se lépnek a lakásból, még akkor sem, ha tünetmentesek. Aki hazudik arról, honnan jött haza, vagy megszegi a szabályokat, megbüntetik – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszer.

A kötelező otthoni karanténnal jócskán enyhítik a nyomást a Szent László Kórházon: eddig mindenkit oda vittek, aki fertőzött vidékről érkezett haza, így viszont az, akinek nincsenek komoly panaszai, végig otthon maradhat. Megjósolhatatlan, hogy az olasz korlátozások után mennyien érkeznek haza Magyarországra, ahogyan az is, ez mennyivel emeli majd meg a fertőzöttek számát.

© MTI / Szigetváry Zsolt

Az egyébként nem világos még, hogyan ellenőrzik, hogy az arra kötelezett valóban betartja-e a szabályokat, például nyomkövetőt tesznek-e rá. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő szerint ezt csak szúrópróbaszerűen lehet ellenőrizni, de bízni kell abban, hogy az emberek belátják, ezt az intézkedést nem azért hozták, hogy velük kiszúrjanak, hanem hogy a többieket megkíméljék.

A veszélyhelyzet kihirdetése mindenesetre csökkenti a nyomást a rendszeren.

A kormány a kötelező karanténnal tett egy szívességet a dolgozóknak: eddig ugyanis a fertőzött területről tünetmentesen – vagy egészségesen – hazaérkező ember csak úgy maradhatott otthon, ha onnan is tudott dolgozni, vagy valamilyen megállapodásra jutott főnökével. Ezt a területet nem szabályozza a jog, a hatóságilag elrendelt karanténra viszont az illető táppénzt kap, vagy betegszabadságra megy.

Nagy kérdés, mi van akkor, ha csak a család fele nyaralt Olaszországban, a másik fele viszont itthon maradt. Ezt a helyzetet egyetlen jogszabály sem kezeli, különösen akkor nem, ha valaki tünetmentesen/egészségesen jön haza. Több ügyvéddel beszéltünk, az egyik szerint a járvány terjedését figyelve logikusnak tűnhet, hogy a teljes családot hatósági karantén alá helyezik, de ez puszta feltételezés, a pontos szabályokat várják.

© Túry Gergely

Kaját rendelni lehet

Az otthoni karantén szabályairól (legyen az akár önkéntes, akár hatósági) egyelőre nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre Magyarországon. Az amerikai járványügyi hivatal (Centers for Disease Control and Prevention) alapján a The New York Times viszont már korábban kiadott néhány tanácsot, amit érdemes lehet megfogadnia mindenkinek, akire érvényesek a kormány rendelkezései.

Először is fontos, hogy ha van esély a fertőzöttségre (tehát például Kínában vagy Észak-Olaszországban jártunk), szeparáljuk el magunkat a család többi tagjától. Az a legjobb, ha még a házikedvenceinket sem simogatjuk, bár jelenlegi ismereteink szerint a kutyák és a macskák nem terjesztik a koronavírust. Ha van rá lehetőség, akkor legyünk külön szobában (az amerikaiak szerint használjunk külön fürdőszobát, de ez magyar viszonyok között elég kevés embernek adatik meg).

Igyekezzünk nem elhagyni a szobát, de ha mégis megtesszük, akkor legyen tőlünk mindig két méter távolságban. Természetesen ne utazzunk tömegközlekedéssel és taxival sem, ha el kell mennünk orvoshoz, akkor saját kocsival tegyük, és hordjunk maszkot.

Fertőtlenítőszerrel tisztítanak egy autóbuszt a Miskolci Közlekedési Vállalat munkatársai a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében Miskolcon © MTI / Vajda János

Karanténban is mossunk nagyon gyakran kezet, ha pedig köhögünk és tüsszögünk, akkor azt a könyökhajlatunkba vagy zsebkendőbe tegyük. A használt zsebkendőt azonnal dobjuk ki, gyűjtsük esetleg külön.

Senkivel ne használjunk közös tányért, poharat, evőeszközt, törölközőt vagy ágyneműt. Használat után ezeket azonnal mossuk el. A felületek: kapcsolók, telefonok, billentyűzetek, asztalok stb. különösen veszélyesek, ezért ezeket olyan gyakran fertőtlenítsük, ahogy csak tudjuk. Ha valahol testnedvek kerülnek bárhova a lakásban (vér, széklet), akkor azokat azonnal takarítsuk fel.

Alaposan figyeljük az egészségünket, és ha tüneteket észlelünk, hívjuk fel az orvost, és mindenképpen mondjuk el nekik, hogy gyanús esetnek számítunk.

Az amerikaiak szerint ha minden előírást betartunk, akkor a velünk egy háztartásban élők mehetnek dolgozni, és iskolába is, de az ő dolguk lesz, hogy minket ellássanak élelmiszerrel és mindennel, amire szükségünk lehet. Ha viszont ezt nekünk kell megoldanunk, akkor inkább rendeljünk házhoz, és használjunk bankkártyát, hogy ne érintkezzünk bankjegyekkel. A házhoz rendelés itthon is szabad utat kapott, Müller Cecília országos tiszti főorvos már a Budapesten járt, Prágában diagnosztizált amerikai turisták esetében is arról beszélt: az nem jelenthetett semmilyen problémát, hogy ételfutárral találkoztak.

© MTI / Balogh Zoltán

Iskolába miért lehet menni?

A nagyobb mozik, színházak zárva lesznek, tilos zárt térben olyan rendezvényt tartani, ahol 100 embernél több gyűlik össze. Nagyon sokan azt találgatták, vajon a kormány bemondja-e az iskolák azonnali bezárását is. Nem tette, csak az egyetemeknek kell átállniuk a távoktatásra. Gulyás Gergely arról beszélt, folyamatosan követik a helyzetet, és ha az élet- és egészségvédelem indokolja, meglépik az iskolák bezárását is. (A bölcsődék, óvodák bezárása nem az ő, hanem az önkormányzatok hatásköre.) Csakhogy ez óriási káoszt okozhat: Gulyás szerint a lépés

a teljes tanév megismétlését és érvénytelenítését eredményezné.

Nem mindenki ért egyet a kormánnyal: beszéltünk olyan járványügyi szakemberrel, aki azonnal bezáratta volna az iskolákat, illetve túl soknak tartja, hogy akár 99 fős rendezvényt is meg lehet tartani. Falus Ferenc volt tiszti főorvos azonban nem osztja ezt. Szerinte a fiatalok pillanatnyilag nincsenek veszélyben, az idősek védelme a legfontosabb kérdés. "Az intézményeket akkor érdemes bezárni, ha megjelenik az első beteg, akkor viszont azonnal."

Az igazgatóknak nem sok mozgásterük van, ha a kormány halogatása ellenére biztonsági okokból bezárnák az iskolát: a szabályok szerint hét olyan nappal gazdálkodhatnak, amit aztán nem kell pótolni, a később pótolandó rendkívüli szünetről pedig a fenntartóval kell egyeztetni. Azt, hogy az iskolák bezárása miatt a teljes tanév érvénytelenné válna, korábban nem hallottuk senkitől, beszélgetőtársaink azt említették, hogy a kormány – illetve a parlament – dönthet úgy, hogy (1.) a rendkívüli helyzet miatt most bezárják az iskolát, emiatt tovább tart a tanév (csakhogy ez a klíma nélküli iskolákban pokol lenne), (2.) rövidebb lesz a tanév. Persze lehetne opció az is, hogy a tanár interneten keresztül tanítja az osztályát, de ennek realitása itthon nem túl nagy, országosan legalábbis biztosan nem.

Hallgatók hagyják el a Debreceni Egyetem főépületét © MTI / Czeglédi Zsolt

Azt lehet sejteni, hogy ez itt nem áll meg

A kormány nemcsak arról dönthet, hogy mégis bezárja az iskolákat, hanem akár arról is, hogy szükség esetén egészségügyi szempontból fontos gyártósorokat átvegyen az állam. Tálas Péter szerint még az is elképzelhető, hogy a maszkokat államosítják, és meghatározzák, kinek jár és mennyi. Polgári védelmi szolgálatot is elrendelhetnek, de Tálas szerint itt azokat hívhatják be, akik kompetensek az egészségügyi kérdésekben.

De a Gulyás által hivatkozott katasztrófavédelmi törvény alapján átvehetik az irányítást a polgármesterektől, bármilyen közlekedést korlátozhat vagy megtilthat az ország egész területén, megszabhatja, hogy az emberek mennyit lehetnek azt utcán vagy más nyilvános helyen, bármilyen gyűlést betilthat, evakuálhatja a lakosságot, engedélyhez kötheti az ország elhagyását is.

Gulyás Gergely arányos lépéseket ígért, azt pedig kacsának nevezte, hogy a kormány nagyvárosok lezárását tervezi.