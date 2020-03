Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"119a11f1-dafa-47df-9339-a9766b2d33ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kórházban ápolják az első berlini koronavírusos beteget, akinek egyik kollégájával sikerült kapcsolatba lépnünk. Ő a hvg.hu-nak azt mesélte, három háziorvos háromféleképpen áll a vírushoz, neki állítólag holnap fizetnie kell 100 eurót a tesztért, míg más kollégájára telefonon rámondta a háziorvosa, hogy semmi baja.","shortLead":"Kórházban ápolják az első berlini koronavírusos beteget, akinek egyik kollégájával sikerült kapcsolatba lépnünk. Ő...","id":"20200302_Berlin_koronavirus_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=119a11f1-dafa-47df-9339-a9766b2d33ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a039ef93-f48b-4978-b310-5e3f606f850c","keywords":null,"link":"/elet/20200302_Berlin_koronavirus_beteg","timestamp":"2020. március. 02. 18:49","title":"Berlin: egy háziorvos szerint 100 euró lesz a koronavírus tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad35ad3-bc61-40b6-ad51-e792dee26fd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Jobban, mint egy gép?","shortLead":"Jobban, mint egy gép?","id":"20200304_A_koronavirus_kapcsan_ujra_felmerult_felismerjuk_az_alhireket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad35ad3-bc61-40b6-ad51-e792dee26fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2411fe-ef92-4a54-a657-cd25f2206ee9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200304_A_koronavirus_kapcsan_ujra_felmerult_felismerjuk_az_alhireket","timestamp":"2020. március. 04. 07:15","title":"A koronavírus kapcsán újra felmerült: felismerjük az álhíreket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6b0dcd-9b47-4e51-bcfe-a0f8c16d670f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wichmann-kocsma épületének falára kerül. ","shortLead":"A Wichmann-kocsma épületének falára kerül. ","id":"20200303_Dombormuvet_kap_Wichmann_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca6b0dcd-9b47-4e51-bcfe-a0f8c16d670f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b097ef4b-1c3d-4af9-96fb-ea35ee654412","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Dombormuvet_kap_Wichmann_Tamas","timestamp":"2020. március. 03. 13:10","title":"Domborművet kap Wichmann Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527c5e5a-38ac-4a79-ad3f-432203878a5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnaptól már a barátok, ismerősök ellen is rajtvonalhoz állhatnak a Mario Kart Tour felhasználói.","shortLead":"Vasárnaptól már a barátok, ismerősök ellen is rajtvonalhoz állhatnak a Mario Kart Tour felhasználói.","id":"20200303_nintendo_mario_kart_tour_jatek_android_ios_multiplayer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=527c5e5a-38ac-4a79-ad3f-432203878a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d59520-f377-4fc1-8545-3d08feb3fd06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_nintendo_mario_kart_tour_jatek_android_ios_multiplayer","timestamp":"2020. március. 03. 18:03","title":"Végre megkapja a többjátékos módot a Mario Kart Tour","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonatkozó törvény módosítását Budai Gyula készíti elő.","shortLead":"A vonatkozó törvény módosítását Budai Gyula készíti elő.","id":"20200303_petarda_szabalysertes_buncselekmeny_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f07cf5-a0fa-4f78-907b-40a44fee1573","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_petarda_szabalysertes_buncselekmeny_fidesz","timestamp":"2020. március. 03. 10:33","title":"Bűncselekménnyé nyilvánítaná a petárdázást a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy kisebb, de látványos változtatást hajtott végre legfőbb alkalmazásában. Ez most kimondottan hasznos.","shortLead":"A Facebook egy kisebb, de látványos változtatást hajtott végre legfőbb alkalmazásában. Ez most kimondottan hasznos.","id":"20200304_facebook_alkalmazas_frissites_menupont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06005fc-a2e3-4bad-93c4-e3aa91a2a595","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_facebook_alkalmazas_frissites_menupont","timestamp":"2020. március. 04. 16:03","title":"Nyissa meg a telefonján a Facebookot, talán már önhöz is megérkezett az új menü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf828d96-e138-49a6-b742-e4292434191e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem tudósai több mint 200 állatfaj élettartamát és kromoszómáit vizsgálták meg, és érdekes következtetésre jutottak.","shortLead":"Az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem tudósai több mint 200 állatfaj élettartamát és kromoszómáit vizsgálták meg, és...","id":"20200304_elettartam_nemi_kromoszoma_biologia_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf828d96-e138-49a6-b742-e4292434191e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b69e4c-dd5a-4972-911f-d468f974037e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_elettartam_nemi_kromoszoma_biologia_kutatas","timestamp":"2020. március. 04. 13:03","title":"Rájöttek a tudósok, miért van különbség a hímek és a nőstények élethossza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű VPN-szolgáltatás webhelyét lemásolva veszélyes új trójait terjesztenek a hekkerek. A Kaspersky kutatói szerint a támadók a magyar felhasználókat is célba vették.","shortLead":"Egy népszerű VPN-szolgáltatás webhelyét lemásolva veszélyes új trójait terjesztenek a hekkerek. A Kaspersky kutatói...","id":"20200303_azorult_trojai_virus_szamitogep_adatlopas_magyar_felhasznalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8052f5ac-3156-461f-9efd-b0f8b23719f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_azorult_trojai_virus_szamitogep_adatlopas_magyar_felhasznalok","timestamp":"2020. március. 03. 08:33","title":"Magyar számítógépeket is becéloztak egy új orosz vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]