[{"available":true,"c_guid":"0f52e5f7-2d3a-4043-95c3-a70da0505f0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A PSA konszern német márkájának sportos csúcsmodellje gyengébb és tisztább működésű lett, mint az elődje volt.","shortLead":"A PSA konszern német márkájának sportos csúcsmodellje gyengébb és tisztább működésű lett, mint az elődje volt.","id":"20200310_itt_az_uj_opel_insignia_gsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f52e5f7-2d3a-4043-95c3-a70da0505f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945f8e21-72d2-46cc-9e35-bb4ef2c5c6e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_itt_az_uj_opel_insignia_gsi","timestamp":"2020. március. 10. 11:21","title":"Itt az új Opel Insignia GSi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lopás a dublini rákos betegek ellátására specializálódott kórházban történt. \r

\r

","shortLead":"A lopás a dublini rákos betegek ellátására specializálódott kórházban történt. \r

\r

","id":"20200310_Tobb_ezer_arcmaszkot_loptak_el_a_rakos_betegek_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57479b82-842b-4412-b01f-d0347fc54eec","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Tobb_ezer_arcmaszkot_loptak_el_a_rakos_betegek_elol","timestamp":"2020. március. 10. 14:35","title":"Több ezer arcmaszkot loptak el a rákos betegek elől Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Női érdekvédő szervezetek, nőjogi aktivisták, valamint színészek és énekesek léptek fel azon a nőnapi jótékonysági rendezvényen, amelyet a családon és a párkapcsolaton belüli erőszak visszaszorítása érdekében rendeztek meg. Az este csúcspontja azonban nem egy jól sikerült fellépés volt, hanem egy meglepő helyről érkezett levél. Az igazságügyi miniszter levele, amelyet most változtatások nélkül közlünk. ","shortLead":"Női érdekvédő szervezetek, nőjogi aktivisták, valamint színészek és énekesek léptek fel azon a nőnapi jótékonysági...","id":"20200309_Bizzanak_bennem_es_legyenek_a_szovetsegeseink__ime_Varga_Judit_teljes_levele_a_nojogi_civilekhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775cdfc2-baf0-450e-9924-69e96c5579dd","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Bizzanak_bennem_es_legyenek_a_szovetsegeseink__ime_Varga_Judit_teljes_levele_a_nojogi_civilekhez","timestamp":"2020. március. 09. 09:05","title":"„Bízzanak bennem és legyenek a szövetségeseink” – itt van Varga Judit teljes levele a nőjogi civilekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karanténban tartott irániak miatt hívták a hatóság embereit – derült ki az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján, ahol az is elhangzott, hogy akik megsértik a közegészségügyi szabályokat, vagy garázdaságot követnek el, azokat az idegenrendészeti főigazgatóság kiutasíthatja az országból.","shortLead":"A karanténban tartott irániak miatt hívták a hatóság embereit – derült ki az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján...","id":"20200309_Koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df49cc58-129b-49b4-9dfc-efa5a0e32453","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2020. március. 09. 14:13","title":"Koronavírus: rendőri jelenlét kell a Szent László Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svájcból tért haza a két nő nemrég, az egri kórházban figyelik meg őket.","shortLead":"Svájcból tért haza a két nő nemrég, az egri kórházban figyelik meg őket.","id":"20200310_Koronavirus_ket_beteg_megfigyeles_alatt_Egerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c27c9072-bd33-499e-8610-6cd95c3ddf8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4008c3-3b2d-4283-91e7-2640335e0858","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Koronavirus_ket_beteg_megfigyeles_alatt_Egerben","timestamp":"2020. március. 10. 08:23","title":"Koronavírus: két beteg megfigyelés alatt Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a4a7b7-576d-49f8-be35-ecddf9a3ac6d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor Vízipókként? Izgalmasabb lenne így egy évértékelő, az biztos. A Duma Aktuál csapata eljátszott a gondolattal, mi történne, ha kifordítanánk a két nagy kereskedelmi tévén futó műsor koncepcióját. ","shortLead":"Orbán Viktor Vízipókként? Izgalmasabb lenne így egy évértékelő, az biztos. A Duma Aktuál csapata eljátszott...","id":"20200309_Duma_Aktual_Alarcos_enekesek_utan_lehetnenek_alarcos_politikusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a4a7b7-576d-49f8-be35-ecddf9a3ac6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1fbd18-8478-4b0a-a0c6-51d0d75f0ea0","keywords":null,"link":"/360/20200309_Duma_Aktual_Alarcos_enekesek_utan_lehetnenek_alarcos_politikusok","timestamp":"2020. március. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: Álarcos énekesek után lehetnének álarcos politikusok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","shortLead":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","id":"20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58333f2-d2d4-4096-aad1-b429c77e7e66","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","timestamp":"2020. március. 09. 21:32","title":"Zárva maradnak az iskolák Szlovákiában és Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két hétre bezárnak az iskolák, egyetemek, napközik és más oktatási intézmények az új koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében Görögországban.","shortLead":"Két hétre bezárnak az iskolák, egyetemek, napközik és más oktatási intézmények az új koronavírus terjedésének...","id":"20200310_Gorogorszagban_is_bezarnak_az_oktatasi_intezmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7eb0403-becc-4bea-9607-7a61be79a6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Gorogorszagban_is_bezarnak_az_oktatasi_intezmenyek","timestamp":"2020. március. 10. 18:18","title":"Görögországban is bezárnak az oktatási intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]