A főbb pontok:

Az óvodákat, iskolákat egyelőre nem zárják be, de azt javasolják, a március 15-i megemlékezést ne tartsák meg.

Az Olaszországból most hazatérőket két hét önkéntes karanténra kérik, a határon egy idő után őket is szűrni és regisztrálni fogják.

Jelenleg 12 koronavírusos beteg van Magyarországon, a Szent László Kórház 16 munkatársa karanténban van.

Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint van elég lélegeztetőgép (1600, de folyamatban van továbbiak beszerzése is), a Kútvölgyi Kórházat azért ürítik ki, hogy legyen hely az esetleges koronavírusos betegeknek.

Jelenleg 12 koronavírusos beteg van Magyarországon, Csehországban ez a szám 40, Szlovákiában 7. Ausztriában jelenleg 157 beteget tartanak nyilván – mondta Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. 427 ellenrőzést hajtottak végre a határokon, a reptéren hatezret.

Az elmúlt napokban minden eddiginél több levelet kapott az ügyeleti központ, illetve a zöld számot is többen hívták. A rendkívüli olasz intézkedések miatt az operatív törzs elkezdte kidolgozni a határátkelőkön bevezetendő intézkedéseket, az Olaszországból érkező utasokat a terveik szerint szűrik majd. Felmerülhet az is, hogy a magyarok utaznak haza Olaszországból. Lakatos azt kéri, ők 14 napig maradjanak otthonukban, ne menjenek dolgozni vagy iskolába.

A sportrendezvényekre vonatkozó ajánlásokat holnap tárgyalja a kormány, ebben figyelembe vették az európai gyakorlatot. Az iskolákat, óvodákat arra kérik, ne legyen március 15-i megemlékezés.

A 60 év feletti emberek kerüljék a közösségi rendezvényeket, ne menjenek jelentős tömeget vonzó rendezvényekre.

Müller Cecília országos tisztifőorvos is azzal kezd, hárommal több koronavírusos beteg van, mint tegnap volt. Kontaktként mindhárman a László Kórházban voltak már. A kontaktokat az eljárásrend alapján nem kellene vizsgálni, a magyarok viszont megteszik ezt. Négy ember tesztje elsőre negatív lett – mondja Müller, ezért is van szükség ismételt tesztelésre. A laborvizsgálatok pontos kivitelezése nagyon fontos, a WHO leírta, mit vár el, és mit vesz igazoltnak. Vannak nem validált eljárások, amelyek álbiztonságot adnak – mondja Müller.

A koronavírust nem könnyű kimutatni, ismétlő vizsgálatot kell végezni. Ha a negatív teszt után elgendik a diákokat, szabadon járkálhatnának. Fontos, hogy azt a módszert kövessük, amit a WHO javasolt.

Az eljárásrend négyszer módosult, valószínűleg most ötödjére is fog – mondja Müller. Reggel kiadták volna a módosítást, ha nem jön az a hír, hogy a WHO bizottsága nem hív össze háromra egy telekonferenciát, ahol az utolsó simítások megtörténnek. A naprakész adatok birtokában frissítik az eljárásrendet.

Biztos változni fog az esetdefiníció, a laboratóriumi vizsgálatok rendje is kiegészül majd, az aktuális járványügyi helyzethez igazodva. Európában még bőven terjedhet a járvány.

Müller beszél a látogatási tilalomról: azt mondja, ez csak a kapcsolattartás egy formája, de máshogy is tudnak beszélni. De mindig vannak kivételek: nem tilos a súlyos állapotú, önmagát ellátni nem tudó beteg mellett tartózkodás. A kiskorú mellett ott lehet a szülő, különösen úgy, ha őt kontaktként figyelnék meg. Ha karanténban van a gyerek, el kell dönteni, hogy bevonul-e vele, és akkor ott marad 14 napig, vagy sem. A szülő nő mellett lehet egy általa választott személy, a beteget felkeresheti pap. A cél az, hogy a fertőzés terjedését megakadályozzák, a legérzékenyebb személyek ne kapják el a betegséget. Ezért kéri a hozzátartozókat ezek tudomásul vételére. Ez nem egyedülálló: influenzajárvány idején is elrendelik látogatási tilalmat.

Az idősek otthonából kimehet az idős ember, a postás is bemehet – hangsúlyozta Müller. Ők csak azt szeretnék, ha külföldön járt hozzátartozó, barát tartózkodna a látogatástól.

Még nem zárják be az iskolákat

Az operatív törzs sorra vette a külföldön bevezetett intézkedéseket, szóba kerültek ezek a lehetőségek – mint az iskolabezárás, a sportrendezvények lefújása – mondta Lakatos Tibor kérdésre válaszolva. Ha kell, itthon is bevezetik ezeket.

Müller Cecília azt mondta, egy terv van arra, hogy hogyan próbálják az Olaszországból hazatérő magyarokat jobban összeterelve átengedni, ugyanazt a szűrést terjesztik ki, ami a nem schengeni határokon is működik. Hőmérsékletmérés és kikérdezés lesz a határokon. Ha fertőzési tünetet mutat bárki, ugyanúgy kiemelik őket, mint ahogy ez jelenleg is megtörténik. Az első infektológiai osztályra kerülnek, ahol megvárják a laboreredményüket. Arra kéri a magyarokat, hogy legyenek felelősek, gondoljanak arra, még ha nem is mutatnak tünetet, akkor is van lappangási idő. Ha megteheti a járványos területről érkező, 14 napra inkább maradjon otthon. Ezt hatóságilag nem rendelik el, ez csak egy javaslat, a lakosság és a saját egészségük védelme érdekében is.

Nagyobb tömegre számítanak.

Fontos új információk az egyik botrányos esetről

Egy újságíró arra kérdez rá, hogy a Bajcsyban műtötték 24-én az idős férfit, aki később koronavírusos lett. Ő úgy tudja, ezek az orvosok még mindig dolgoznak, és a László Kórházból nem tájékoztatták őket. Müller azt mondja, a Bajcsyban nem most kezdődött a járványügyi vizsgálat, egy igazi kutatómunka volt. Némely esetet nem könnyű felderíteni, a külföldi kapcsolattól kezdve sok tényező felmerül.

A járványügyi vizsgálat szerint a külföldön járt fiú egyáltalán nem találkozott az apjával.

Róla írták korábban, hogy ő fertőzhette meg apját és anyját is. A beteg valószínűleg a Bajcsyban nem fertőződhetett meg, hiszen ő tünetmentesen jött ki onnan, utána lett lázas, amit a László Kórházban fedezték fel. Ha a feleségétől (a fiú anyjától) kapta el a betegséget, két napról beszélünk. Így valószerűtlen, hogy a Bajcsyban bárki megfertőződött volna. A mellette fekvő, tüdőgyulladásos beteget ennek ellenére vizsgálják. Ismét kivizsgálták az esetet - hangsúlyozza Müller. Fontos, hogy az ellenőrök megfelelő tájékoztatást adjanak.

Müller visszautasítja azt is, hogy ne szóltak volna az irániaknak, hogy beteg a társuk. Kizárt, hogy eltitkolták volna társaik elől - ahogy ezt tegnap a hvg.hu-nak mesélték az érintettek.

Ha kell,a Bajcsyban is karanténba kerülnek az orvosok - mondja Müller. 16 fő egészségügyi személyzet karanténban van a Szent László kórházban, az első tesztjük negatív lett, de következik a második vizsgálat is, amit holnap végeznek el rajtuk. Újabb kérdés, hogy miért kellett nekik karanténba vonulniuk, történt-e bármilyen mulasztás az ügyükben a betegek vizsgálatakor, ellátásakor. Müller azt mondta, van protokoll arra, mit kell viselnie a dolgozóknak, ők ennek eleget tettek. De azért, mert ők betegek között mozognak, túlbiztosítással megfigyelték őket, ezért végeztek laborvizsgálatokat. A negatív laboreredmény azt igazolja, hogy viselték a védőfelszerelést.

Ha valaki Magyarországra akar jönni, azt repülőjárat nélkül is meg tudják tenni - mondja Lakatos. Azt kérik, a magyarok kövessék az olasz hatóságok utasításait. Amíg nem tudják kialakítani a határon a szűrést, arra kérik a hazatérőket, maradjanak otthon és figyeljék a tüneteiket. Tartanak attól, hogy ez megnöveli a potenciális fertőzöttek számát, ezért vezetik be a fokozott ellenőrzést. Azt nem tudni, hány magyar van most kint Olaszországban, csak azokról tudnak, akik regisztrálták magukat a konzuli szolgálatnál.

Zárt kapus mérkőzésre tett-e javaslatot az Operatív Törzs a kormánynak - kérdezi a hvg.hu Teljeskörű javaslatot tett az Operatív törzs, egy szabadtéri rendezvénynek más kockázata van, mint egy zárt terűnek. Ez nem titkos, de még nem döntöttek róla. Lehet olyan rendezvény, amit zárt kapu mögött kell megtartani. Hogy a kormány mit fogad meg, nem tudja megmondani, de rövid időn belül életbe léphetnek a különböző korlátozások.

Az idős beteg megfertőzéséről is kérdeztük Müllert, hiszen a fiú állítása szerint ő vitte az apát a kórházba, illetve a hivatalos tájékoztatás is azt feltételezi, a fiútól kapta el a koronavírust. (Ő volt az, aki hiába ment február végén koronavírus gyanújával a Szent László Kórházba, nem tesztelték le.) Müller arról beszélt, igaz lehet ez is, meg az is, hogy az idős férfi a feleségétől kapta el a betegséget.

Egyre több külföldi kormánytag lemondja külföldi útjait, ilyen ajánlást az Operatív törzs még nem adott a magyar kormány tagjainak. A beutazókat regisztálhatják majd - mondja Lakatos. Arra, hogy valóban két koronavírustörzs, egy ázsiai és egy olasz fertőz-e, Müller azt mondta, azonosították itthon a 7. törzset (az ázsiait), a WHO még nem deklarálta az újat, így csak ezt vizsgálják.

Arra a kérdésre, hogy a karanténba helyezett 16 embert miért nem jelentették be tegnap, Müller azt mondta, 24 órát foglalnak össze, ezt most mondták el. (Noha a Népszava már tegnap délben tudott arról, hogy ez megtörtént, azt kérték számon, miért nem számoltak be róla.) Állítólag a BV sokkal többet kér a maszkokért. Lakatos azt mondja, átálltak a három műszakos termelésre, ami miatt drágábban adják a maszkokat.

Müller azt mondja, több mint 1600 lélegeztetésre alkalmas hely/gép van az országban, ezeket felmérték. Egy tervet állítottak össze, hogy milyen helyen és ütemben állnak rendelkezésre, és hogy centralizálják, ha kell. Müller szerint van elég lélegeztetőgép, most is szerzik be ezeket.

A Kútvölgyit éppen kiürítik, hogy legyen elég hely a koronavírusos betegeknek. Több intézmény kapott a Népegészségügyi Központtól határozatot, hogy készüljön fel az ellátásra vagy karantén kijelölésére. Az összes kórházigazgatónak tartottak ma reggel értekezletet.

Legalább van 20 lélegeztetőgép raktáron a Dél-pesti Centrumban is - tette hozzá Müller.

Rengeteg modellkísérlet van, az a kérdés, hogy a vírus ezt mennyire veszi figyelembe. Fel kell készülni minden forgatókönyvre, egy tervezés mentén haladnak előre fokozatosan, hogy ez szükségessé válik. Nem mond számokat, azt próbálják elérni, hogy a számok minél alacsonyabbak maradjanak.

Arra a kérdésre, mit tegyenek egy munkahelyen, ha az egyik dolgozó koronavírusos, Müller azt mondja, ellátják a beteget, és a kontaktokat felmérik. Magyarországon a Dél-pesti Centrumkórház van kijelölve a betegellátásra és a karanténra. Ha nincs megbetegedés a munkahelyen, csak járványos területről tér haza valaki, és a munkáltató lehetővé teszi számára, végezzen otthoni munkát.