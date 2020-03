Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1478ac3d-7596-4210-b03b-ed153004dff3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nemcsak a rengeteg tanú és szakértő, hanem a vádlott egészségügyi állapota miatt is elhúzódó tárgyalásra lehet számítani a Hableány-baleset miatt indított büntetőperben. A 28 áldozatot követelő tragédiára a dél-koreai hozzátartozók most nem jöttek el, a koronavírus miatt pedig különleges intézkedéseket vezettek be a tárgyaláson. A vádirat leghomályosabb pontja még mindig az öt perc, ami alatt az ukrán kapitánynak észre kellett volna vennie a Hableányt, de nem tudni, ehelyett mit csinált. ","shortLead":"Nemcsak a rengeteg tanú és szakértő, hanem a vádlott egészségügyi állapota miatt is elhúzódó tárgyalásra lehet...","id":"20200311_vallomas_Hableany_Viking_Sigyn_kapitany_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1478ac3d-7596-4210-b03b-ed153004dff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74f0d92-9532-4439-9616-495c1f2ef9cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_vallomas_Hableany_Viking_Sigyn_kapitany_targyalas","timestamp":"2020. március. 11. 13:55","title":"Nem tett vallomást a Hableány-balesetet okozó Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d1c28c-3297-4c29-9625-bf7127291420","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legkívánatosabb sportlimuzin lehet a piacon a Peugeot 508 PSE. ","shortLead":"Az egyik legkívánatosabb sportlimuzin lehet a piacon a Peugeot 508 PSE. ","id":"20200311_Peugeot_508_Peugeot_Sport_Engineered","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d1c28c-3297-4c29-9625-bf7127291420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d6f968-0995-48b5-b1d1-8a05cdab53ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Peugeot_508_Peugeot_Sport_Engineered","timestamp":"2020. március. 11. 16:21","title":"400 lovas lehet a zöld rendszámos izom Peugeot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3b06bc-3755-4ab0-b849-eb00a38edc89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már csak egyetlen bika él az országban.","shortLead":"Már csak egyetlen bika él az országban.","id":"20200310_Vadorzok_megoltek_az_utolso_hofeher_zsirafnostenyt_Kenyaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d3b06bc-3755-4ab0-b849-eb00a38edc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ee58ce-9196-4fba-ae18-932786d692cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Vadorzok_megoltek_az_utolso_hofeher_zsirafnostenyt_Kenyaban","timestamp":"2020. március. 10. 20:54","title":"Vadorzók megölték az utolsó hófehér zsiráfnőstényt Kenyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61de3921-3083-4e00-bd23-1ff90898bc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy műhold-konstellációk csillagászati kutatásokra gyakorolt hatását vizsgálta az Európai Déli Obszervatórium (ESO).","shortLead":"A nagy műhold-konstellációk csillagászati kutatásokra gyakorolt hatását vizsgálta az Európai Déli Obszervatórium (ESO).","id":"20200311_eso_vizsgalata_spacex_amazon_oneweb_muhold_konstellaciok_hatasa_csillagaszati_kutatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61de3921-3083-4e00-bd23-1ff90898bc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27c4dd5-286c-4404-b229-d0186f3de6ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_eso_vizsgalata_spacex_amazon_oneweb_muhold_konstellaciok_hatasa_csillagaszati_kutatasok","timestamp":"2020. március. 11. 11:03","title":"Egyre több a műhold, látunk-e majd valamit, ha felnézünk a csillagos égre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f115506-61d2-4b51-b9c9-bc8f85bdd5b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két légitársaság, az Emirates és a Qatar Airways is megosztott egy-egy videót arról, miként takarítják a repülőgépeik fedélzetét a fokozott fertőtlenítést szükségessé tévő koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Két légitársaság, az Emirates és a Qatar Airways is megosztott egy-egy videót arról, miként takarítják a repülőgépeik...","id":"20200310_koronavirus_jarvany_emirates_qatar_airways_takaritas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f115506-61d2-4b51-b9c9-bc8f85bdd5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaae3b3-47a1-4144-a511-6c719b082952","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_jarvany_emirates_qatar_airways_takaritas_video","timestamp":"2020. március. 10. 17:03","title":"Videó: Így fertőtlenítik a repülőgépeket belülről a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik kolléga lázasan ment dolgozni kedden, ezután kért az üzemorvos vizsgálatot.","shortLead":"Az egyik kolléga lázasan ment dolgozni kedden, ezután kért az üzemorvos vizsgálatot.","id":"20200310_Negativ_lett_a_kozmedia_munkatarsanak_tesztje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8902487-9901-4460-a9f6-b9fbbcf80d9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Negativ_lett_a_kozmedia_munkatarsanak_tesztje","timestamp":"2020. március. 10. 22:54","title":"Negatív lett a közmédia munkatársának koronavírus-tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8282c6b8-d602-4da7-b270-467fa2cf8926","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini tulajdonosa nem titkolja, kivel szimpatizál az amerikai elnökválasztási kampányban.","shortLead":"A Lamborghini tulajdonosa nem titkolja, kivel szimpatizál az amerikai elnökválasztási kampányban.","id":"20200310_donald_trump_lamborghini_huracan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8282c6b8-d602-4da7-b270-467fa2cf8926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289143b-fefe-447b-b53d-bc1b1b8670db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200310_donald_trump_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. március. 10. 18:21","title":"Elég egyértelmű, hogy ez a lamborghinis trumpista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcf58f4-d41a-4c6d-b6d6-25f13e140345","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200311_Marabu_Feknyuz_Ki_var_karantenra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dcf58f4-d41a-4c6d-b6d6-25f13e140345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb4d2f7-84e8-4130-bd0b-339384d6b903","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Marabu_Feknyuz_Ki_var_karantenra","timestamp":"2020. március. 11. 19:24","title":"Marabu Féknyúz: Ki vár itt karanténra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]