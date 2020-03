Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dcf58f4-d41a-4c6d-b6d6-25f13e140345","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200311_Marabu_Feknyuz_Ki_var_karantenra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dcf58f4-d41a-4c6d-b6d6-25f13e140345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb4d2f7-84e8-4130-bd0b-339384d6b903","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Marabu_Feknyuz_Ki_var_karantenra","timestamp":"2020. március. 11. 19:24","title":"Marabu Féknyúz: Ki vár itt karanténra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatója szerint nem igaz, hogy a bent lévők nem mernek beszélni vele, hiszen ő minden nap ott van a színházban, és mindenkivel kommunikál. Amikor felmerült, hogy Stohl András is aláírta a nyílt levelet, Eszenyi a színész előéletére célozgatott, majd azt mondta: nem kívánja kommentálni.","shortLead":"A Vígszínház igazgatója szerint nem igaz, hogy a bent lévők nem mernek beszélni vele, hiszen ő minden nap ott van...","id":"20200312_Eszenyi_Eniko_Jol_alszom_mert_tiszta_a_lelkiismeretem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b73a94c-d56f-4b63-9eb6-97585d124251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8920f389-947d-459c-bb3a-8502a249d89e","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Eszenyi_Eniko_Jol_alszom_mert_tiszta_a_lelkiismeretem","timestamp":"2020. március. 12. 16:50","title":"Eszenyi Enikő: Jól alszom, mert tiszta a lelkiismeretem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5214fff3-2156-40f3-a00d-214ba080715c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain világbajnok támadója valószínűleg nem játszik a BL nyolcaddöntőjének visszavágóján.","shortLead":"A Paris Saint-Germain világbajnok támadója valószínűleg nem játszik a BL nyolcaddöntőjének visszavágóján.","id":"20200310_Koronavirusfertozes_gyanujaval_vizsgaljak_Kylian_Mbappet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5214fff3-2156-40f3-a00d-214ba080715c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387d5b6f-3f28-4654-b169-afd6d3758ac2","keywords":null,"link":"/sport/20200310_Koronavirusfertozes_gyanujaval_vizsgaljak_Kylian_Mbappet","timestamp":"2020. március. 10. 21:46","title":"Koronavírus-fertőzés gyanújával vizsgálják Kylian Mbappét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1d5f0c-b6f2-4a05-b058-9f11e6dc5527","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wasp-76b nevű planétán elképesztően meleg van, annyira, hogy a felszínén lévő fémek is elolvadnak.","shortLead":"A Wasp-76b nevű planétán elképesztően meleg van, annyira, hogy a felszínén lévő fémek is elolvadnak.","id":"20200311_vaseso_vas_fem_bolygo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba1d5f0c-b6f2-4a05-b058-9f11e6dc5527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca1b1c5-c119-477d-b051-b4d2f28d12dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_vaseso_vas_fem_bolygo","timestamp":"2020. március. 11. 17:16","title":"Van egy bolygó tőlünk 390 fényévre, ahol vaseső hullik az égből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200312_Kovacs_Andras_Peter_A_koronavirus_miatt_mar_a_pornot_sem_tudod_olyan_onfeledten_nezni_mint_regen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5bbc0f-8c09-4159-b45c-4fb422de16f9","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Kovacs_Andras_Peter_A_koronavirus_miatt_mar_a_pornot_sem_tudod_olyan_onfeledten_nezni_mint_regen","timestamp":"2020. március. 12. 19:19","title":"Kovács András Péter: A koronavírus miatt már a pornót sem tudod olyan önfeledten nézni, mint régen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08997583-aa3f-4df3-9b45-8c23b32904c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A DR Automobiles olasz márka három szabadidő-autót kíván piacra dobni hamarosan, amely közül itt az első, a DR 5.0.","shortLead":"A DR Automobiles olasz márka három szabadidő-autót kíván piacra dobni hamarosan, amely közül itt az első, a DR 5.0.","id":"20200311_Pont_most_mutatkozik_be_egy_uj_olasz_automarka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08997583-aa3f-4df3-9b45-8c23b32904c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7b0996-b9b7-45bb-a46e-90522d819b83","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Pont_most_mutatkozik_be_egy_uj_olasz_automarka","timestamp":"2020. március. 11. 11:13","title":"Pont most mutatkozik be egy lényegében új olasz autómárka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedee736-7c38-4960-88f7-644c2c671373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán.","shortLead":"Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs – jelentette be Gulyás Gergely...","id":"20200311_koronavirus_operativ_torzs_veszhelyzet_rendkivuli_jogrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cedee736-7c38-4960-88f7-644c2c671373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad101c6-72d4-4848-afd3-5d41c7a17707","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_operativ_torzs_veszhelyzet_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. március. 11. 09:30","title":"Veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt a Lego és a Nintendo, az eredmény pedig egy különleges, interaktív szett lett.","shortLead":"Összeállt a Lego és a Nintendo, az eredmény pedig egy különleges, interaktív szett lett.","id":"20200312_lego_nintendo_super_mario","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd3c7cf6-3f8b-43ff-b6b6-07ec9883fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e60771f-27c6-412d-ae46-131498aaa700","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_lego_nintendo_super_mario","timestamp":"2020. március. 12. 16:03","title":"Jön az újfajta legókészlet, a Nintendo Super Mariója ihlette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]