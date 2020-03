Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a5c7b54-195b-46d0-b8ce-29317c50859a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a valaha felfedezett legkisebb dinoszaurusz lehet az a kicsiny teremtény, amelynek koponyája páratlanul jól megőrződött egy 99 millió éves borostyánban.","shortLead":"Valószínűleg a valaha felfedezett legkisebb dinoszaurusz lehet az a kicsiny teremtény, amelynek koponyája páratlanul...","id":"20200312_oculudentavis_khaungraae_a_legkisebb_dinoszaurusz_99_millio_eves_borostyanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a5c7b54-195b-46d0-b8ce-29317c50859a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac73ed28-f3d7-4248-8c4a-a8616624370e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_oculudentavis_khaungraae_a_legkisebb_dinoszaurusz_99_millio_eves_borostyanban","timestamp":"2020. március. 12. 08:03","title":"Egy 28 grammos mikrodinoszaurusz lehet a 99 millió éves borostyánban megőrződött kicsiny lény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1bf4c6-6527-4d02-9517-28da80bbc2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A március 15-i tömegrendezvényeket már korábban lemondták.","shortLead":"A március 15-i tömegrendezvényeket már korábban lemondták.","id":"20200312_Elhalasztjak_a_Kossuthdijak_atadasat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c1bf4c6-6527-4d02-9517-28da80bbc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d179c117-8b0f-481c-b6b6-b7e41762ecc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Elhalasztjak_a_Kossuthdijak_atadasat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 12. 13:56","title":"Elhalasztják a Kossuth-díjak átadását a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80629b8-3dd1-4213-b1d7-265f7e9acf93","c_author":"L. Ritók Nóra","category":"itthon","description":"Erőszak az iskolában. Egy kezeletlenül hagyott problémahalmaz okai és következményei. Vélemény.","shortLead":"Erőszak az iskolában. Egy kezeletlenül hagyott problémahalmaz okai és következményei. Vélemény.","id":"20200312_L_Ritok_Nora_Mig_mindannyian_belezuhanunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c80629b8-3dd1-4213-b1d7-265f7e9acf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e7839a-58c9-4f96-9d72-6731ffb80341","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_L_Ritok_Nora_Mig_mindannyian_belezuhanunk","timestamp":"2020. március. 12. 12:13","title":"L. Ritók Nóra: Míg mindannyian belezuhanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2d974a-6357-4755-b0bd-1af3e8df230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közveszéllyel fenyegetett.","shortLead":"Közveszéllyel fenyegetett.","id":"20200313_Ujabb_alhirgyarosra_csaptak_le_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d2d974a-6357-4755-b0bd-1af3e8df230c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3b48e5-b8fd-4ae6-a1f4-bcd78a91f834","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Ujabb_alhirgyarosra_csaptak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. március. 13. 08:26","title":"Újabb álhírgyárosra csaptak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elgázolt egy embert a 3-as metró a Klinikák megállónál – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a honlapján.","shortLead":"Elgázolt egy embert a 3-as metró a Klinikák megállónál – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a honlapján.","id":"20200312_Gazolt_a_3as_metro_a_Klinikaknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca7751-fd21-4373-b434-cc6c27aac5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Gazolt_a_3as_metro_a_Klinikaknal","timestamp":"2020. március. 12. 12:13","title":"Gázolt a 3-as metró a Klinikáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7bfbfc-33c5-4dc4-b857-162c125c151f","c_author":"Gécs Dániel","category":"vilag","description":"A világszervezet hivatalosan is pandémiaként kezeli a december óta tartó koronavírus-járványt.","shortLead":"A világszervezet hivatalosan is pandémiaként kezeli a december óta tartó koronavírus-járványt.","id":"20200311_who_vilagjarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7bfbfc-33c5-4dc4-b857-162c125c151f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b246cf80-aa33-458a-a060-6e2b6a0a76f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_who_vilagjarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 17:44","title":"A WHO világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5196391-4a14-4bb7-86dd-b9a380faa339","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt, Melbourne-ben zavartalanul készülnek a hétvégi szezonnyitó futamra.","shortLead":"Miközben az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt, Melbourne-ben zavartalanul...","id":"20200312_Lewis_Hamilton_megdobbent_azon_hogy_nem_fujtak_le_az_Ausztral_Nagydijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5196391-4a14-4bb7-86dd-b9a380faa339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4123330-ad37-4983-8ee4-29f472b15613","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Lewis_Hamilton_megdobbent_azon_hogy_nem_fujtak_le_az_Ausztral_Nagydijat","timestamp":"2020. március. 12. 10:03","title":"Lewis Hamilton megdöbbent azon, hogy nem fújták le az Ausztrál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebf20ee-b5e2-465c-903e-f4340d824a55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyar termék volt.","shortLead":"Magyar termék volt.","id":"20200313_Hatastalanitottak_a_tabani_bombat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ebf20ee-b5e2-465c-903e-f4340d824a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dea4cb-6d2a-4e78-a306-dc5d6cd23e88","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Hatastalanitottak_a_tabani_bombat","timestamp":"2020. március. 13. 12:05","title":"Hatástalanították a tabáni bombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]