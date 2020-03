Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20da4626-90c3-4452-8c53-920c9b2aa94a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Gyűrűk Urára, a Harry Potterre vagy a Csillagok háborújára csak ritkán gondolunk úgy, hogy ezek tanmesék lennének, pedig van egy afféle beavatási jellegük is. A fantasy filmek felkészítik a fiatal nézőiket a felnőtté válásra, a társadalmi beilleszkedésre. A hvg.hu filmes műfajokat bemutató sorozatának 6. részében Kránicz Bence filmesztéta és Lichter Péter filmrendező segítségével a fantasztikus filmek univerzumába hoppanálunk. ","shortLead":"A Gyűrűk Urára, a Harry Potterre vagy a Csillagok háborújára csak ritkán gondolunk úgy, hogy ezek tanmesék lennének...","id":"20200312_Segit_felnotte_valni_es_felelossegvallalasra_tanit_a_Harry_Potter__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20da4626-90c3-4452-8c53-920c9b2aa94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815a0254-a771-47b7-8858-da5d1a28a332","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Segit_felnotte_valni_es_felelossegvallalasra_tanit_a_Harry_Potter__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. március. 12. 19:45","title":"Receptre kellene felírni a Harry Pottert és a Csillagok háborúját pubertáskorban - Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3803ae5-3d70-42ea-a1f2-ee0825e6496a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közönség nélkül veszik fel a #Bochkor című showműsort, a rádió és a tévé egyes műsoraiból pedig csak ismétléseket sugároznak.","shortLead":"Közönség nélkül veszik fel a #Bochkor című showműsort, a rádió és a tévé egyes műsoraiból pedig csak ismétléseket...","id":"20200312_Leallnak_az_ATV_es_a_Spirit_FM_egyes_musorai_az_orszagos_veszelyhelyzet_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3803ae5-3d70-42ea-a1f2-ee0825e6496a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a2497b-e239-4df2-96d4-714071c5d552","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Leallnak_az_ATV_es_a_Spirit_FM_egyes_musorai_az_orszagos_veszelyhelyzet_miatt","timestamp":"2020. március. 12. 12:04","title":"Leállnak az ATV és a Spirit FM egyes műsorai az országos veszélyhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 23-ig kell az egyetemeknek megteremteni a távoktatás feltételeit, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szerint így garantált a hallgatók számára a félév akadálytalan teljesítése a koronavírus miatt hirdetett veszélyhelyzet alatt is.","shortLead":"Március 23-ig kell az egyetemeknek megteremteni a távoktatás feltételeit, az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20200312_Koronavirus_masfel_het_mulva_indul_az_egyetemeken_a_tavoktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62616dde-cfbc-469e-9fdd-45f6a272396f","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Koronavirus_masfel_het_mulva_indul_az_egyetemeken_a_tavoktatas","timestamp":"2020. március. 12. 14:46","title":"Koronavírus: másfél hét múlva indul az egyetemeken a távoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5196391-4a14-4bb7-86dd-b9a380faa339","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt, Melbourne-ben zavartalanul készülnek a hétvégi szezonnyitó futamra.","shortLead":"Miközben az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt, Melbourne-ben zavartalanul...","id":"20200312_Lewis_Hamilton_megdobbent_azon_hogy_nem_fujtak_le_az_Ausztral_Nagydijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5196391-4a14-4bb7-86dd-b9a380faa339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4123330-ad37-4983-8ee4-29f472b15613","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Lewis_Hamilton_megdobbent_azon_hogy_nem_fujtak_le_az_Ausztral_Nagydijat","timestamp":"2020. március. 12. 10:03","title":"Lewis Hamilton megdöbbent azon, hogy nem fújták le az Ausztrál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google azt szeretné, ha a keresőjében a találati listák elején csak olyan weboldalak bukkannának fel, amelyeknek van mobilbarát verziójuk. A tervezett módosítások hatására hátrébb sorolódhatnak eddig jól szereplő honlapok.","shortLead":"A Google azt szeretné, ha a keresőjében a találati listák elején csak olyan weboldalak bukkannának fel, amelyeknek van...","id":"20200313_google_kereso_mobil_weboldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5580e33-1948-4864-923a-346815779828","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_google_kereso_mobil_weboldal","timestamp":"2020. március. 13. 08:03","title":"Változtat a Google a keresőn, változnak a találati listák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8346b40a-55a4-4b74-b268-58d6b034676e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Wikileaks informátora egy évet ült.","shortLead":"A Wikileaks informátora egy évet ült.","id":"20200313_Szabadlabon_Chelsea_Manning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8346b40a-55a4-4b74-b268-58d6b034676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3c9a67-49b3-40eb-9c81-0581123bf618","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Szabadlabon_Chelsea_Manning","timestamp":"2020. március. 13. 07:22","title":"Szabadlábon Chelsea Manning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New York polgármestere pedig rendkívüli állapotot hirdetett. Szerinte olyan helyzetbe kerültek, amely a háborúhoz hasonlítható.","shortLead":"New York polgármestere pedig rendkívüli állapotot hirdetett. Szerinte olyan helyzetbe kerültek, amely a háborúhoz...","id":"20200313_disneyland_koronavirus_jarvany_new_york_rendkivuli_allapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e0c094-7551-4ac2-8385-1fb20b0bfa97","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_disneyland_koronavirus_jarvany_new_york_rendkivuli_allapot","timestamp":"2020. március. 13. 05:28","title":"Disneyland is bezárt a koronavírus terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben felírási igazolás nélkül is bárki átveheti a patikában a gyógyszert, ha tudja a beteg TAJ-számát, és önmagát igazolja.","shortLead":"A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben felírási igazolás nélkül is bárki átveheti a patikában a gyógyszert, ha...","id":"20200313_Mostantol_a_beteg_TAJszama_alapjan_barki_atveheti_a_gyogyszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf460e2-2f15-4406-af38-7271ec9df2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Mostantol_a_beteg_TAJszama_alapjan_barki_atveheti_a_gyogyszert","timestamp":"2020. március. 13. 09:21","title":"Mostantól a beteg TAJ-száma alapján bárki átveheti a gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]