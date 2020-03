Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Láng Zsolt akkor sem vett ki szabadságot, amikor 2016-ban Lyonban nézte meg a magyar–portugál Eb-meccset.","shortLead":"Láng Zsolt akkor sem vett ki szabadságot, amikor 2016-ban Lyonban nézte meg a magyar–portugál Eb-meccset.","id":"20200312_A_volt_fideszes_polgarmester_papiron_akkor_is_dolgozott_amikor_Franciaorszagban_nezett_focimeccset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7160488-06b7-43a0-8392-f905de2af13f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006e524b-8e3e-46b6-a5c2-e7736d1d6fb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_A_volt_fideszes_polgarmester_papiron_akkor_is_dolgozott_amikor_Franciaorszagban_nezett_focimeccset","timestamp":"2020. március. 12. 11:34","title":"A volt fideszes polgármester papíron akkor is dolgozott, amikor Franciaországban nézett focimeccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház orvosa megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök egy másik olyan személlyel is találkozott a napokban, akinél később kimutatták a koronavírus-fertőzést. Az elnökön nem végeztek el tesztet.","shortLead":"A Fehér Ház orvosa megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök egy másik olyan személlyel is találkozott...","id":"20200314_Trump_egy_masik_koronavirusfertozottel_is_talalkozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008e1a12-3bb6-4a24-95ea-76439b2b026c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Trump_egy_masik_koronavirusfertozottel_is_talalkozott","timestamp":"2020. március. 14. 07:56","title":"Trump egy másik koronavírus-fertőzöttel is találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e3340a-81d9-4efd-b2eb-5b118f1a5490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két banda Lopburi városában esett egymásnak.","shortLead":"A két banda Lopburi városában esett egymásnak.","id":"20200312_thaifold_majombanda_tomegverekedes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e3340a-81d9-4efd-b2eb-5b118f1a5490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1ee0dc-4a5a-4687-ae57-78e4a8aab2d9","keywords":null,"link":"/elet/20200312_thaifold_majombanda_tomegverekedes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 12. 17:43","title":"Több száz majom rendezett tömegverekedést Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b015a6-6721-4633-8fa4-8195ec411052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mai nappal életbe lépő korlátozás miatt csak azok nem mehetnek az ELTE nyitva tartó könyvtárába, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Cserébe a hallgatók számára részletes tájékoztatást adtak ki az e-könyvek otthoni eléréséről.","shortLead":"A mai nappal életbe lépő korlátozás miatt csak azok nem mehetnek az ELTE nyitva tartó könyvtárába, akiknek a legnagyobb...","id":"20200312_Az_egyetemi_hallgatokon_kivul_mindenki_mas_mehet_az_egyetemi_konyvtarba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53b015a6-6721-4633-8fa4-8195ec411052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fe7e07-1e9a-4674-8a15-a7b7b37623ab","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Az_egyetemi_hallgatokon_kivul_mindenki_mas_mehet_az_egyetemi_konyvtarba","timestamp":"2020. március. 12. 17:26","title":"Az egyetemi hallgatókon kívül mindenki más mehet az ELTE egyetemi könyvtárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtök reggel hat órától érvényes.","shortLead":"Csütörtök reggel hat órától érvényes.","id":"20200312_Eletbe_lepett_a_rendkivuli_helyzet_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f14a334-3a33-46ea-a3e1-7a1955a7caf1","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Eletbe_lepett_a_rendkivuli_helyzet_Szlovakiaban","timestamp":"2020. március. 12. 15:18","title":"Életbe lépett a rendkívüli helyzet Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly hatást gyakorolhat a koronavírus miatt kialakuló világválság a magyar gazdaságra. Ha a kór hosszú ideig blokkolja a nemzetközi ipari, kereskedelmi folyamatokat, akár gazdasági visszaesés is bekövetkezhet idehaza - mondta a Magyar Nemzetnek Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.","shortLead":"Komoly hatást gyakorolhat a koronavírus miatt kialakuló világválság a magyar gazdaságra. Ha a kór hosszú ideig...","id":"20200314_Oriasit_uthet_a_koronavirus_a_magyar_gazdasagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eaf038-298c-4cdb-99b4-597d888750e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200314_Oriasit_uthet_a_koronavirus_a_magyar_gazdasagon","timestamp":"2020. március. 14. 08:35","title":"Óriásit üthet a koronavírus a magyar gazdaságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab6bcf7-8171-4d29-b0e1-4b2d55b6538a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták az sztk emeletét, fertőtlenítenek.","shortLead":"Lezárták az sztk emeletét, fertőtlenítenek.","id":"20200313_Ujabb_beteget_talaltak_a_18_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab6bcf7-8171-4d29-b0e1-4b2d55b6538a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be427ed9-6116-48bb-9a2a-f693a1964988","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Ujabb_beteget_talaltak_a_18_keruletben","timestamp":"2020. március. 13. 11:41","title":"Újabb koronavírus-gyanús beteget találtak a 18. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyar intézmények Németországból rendeltek védőfelszereléseket, de ott exporttilalom van érvényben ezekre. Most új szabályozást hoztak, amely szerint Németország kivételt tehet a tilalom alól az EU-ba irányuló védőeszközök szállításánál.","shortLead":"Magyar intézmények Németországból rendeltek védőfelszereléseket, de ott exporttilalom van érvényben ezekre. Most új...","id":"20200313_Szijjarto_Nemetorszag_hamarosan_donthet_vedofelszerelesek_Magyarorszagra_szallitasarol_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5336eb3-a6a6-4975-ba28-3b647f8a66e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Szijjarto_Nemetorszag_hamarosan_donthet_vedofelszerelesek_Magyarorszagra_szallitasarol_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 13:55","title":"Szijjártó: Németországból kaphat Magyarország védőfelszereléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]