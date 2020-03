Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnök úr tegnap este bejelentette az iskolák bezárását hétfőtől kezdődően, amihez csatlakozva az önkormányzat az óvodákat és bölcsődéket is bezárja – jelentette be Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester Facebook-oldalán ismertette a városban hozott többi intézkedést. ","shortLead":"Miniszterelnök úr tegnap este bejelentette az iskolák bezárását hétfőtől kezdődően, amihez csatlakozva az önkormányzat...","id":"20200314_MarkiZay_Peter_elrendelte_a_vasarhelyi_ovodak_es_bolcsodek_bezarasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e803d9df-836c-4e8a-9da1-f3c431e74293","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_MarkiZay_Peter_elrendelte_a_vasarhelyi_ovodak_es_bolcsodek_bezarasat","timestamp":"2020. március. 14. 11:39","title":"Márki-Zay Péter elrendelte a vásárhelyi óvodák és bölcsődék bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dbf583-79f7-4606-90d8-15793de8ff6a","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az iskolabezárás miatt akár észre is vehetné az oktatási rendszer, hogy 2020-at írunk. Technológiailag majdnem minden adott lenne ahhoz, hogy korszerű távoktatásra álljunk át ideiglenesen, ám változtatni kell a pedagógiai szemléleten, s ez már nehezebb ügy. A hátrányos helyzetű térségekben persze nem biztos, hogy a diákok hozzáférnek a nethez, és az sem bizos, hogy van megfelelő eszközük ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a távoktatáshoz. Bemutatunk néhány olyan platformot, amit bármely iskola használhat. ","shortLead":"Az iskolabezárás miatt akár észre is vehetné az oktatási rendszer, hogy 2020-at írunk. Technológiailag majdnem minden...","id":"20200314_A_koronavirus_elindithatna_akar_egy_valodi_oktatasi_reformot_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6dbf583-79f7-4606-90d8-15793de8ff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3f40ec-2aaa-4864-87ec-faeb8aa7889b","keywords":null,"link":"/kultura/20200314_A_koronavirus_elindithatna_akar_egy_valodi_oktatasi_reformot_is","timestamp":"2020. március. 14. 07:00","title":"A koronavírus elindíthatna akár egy valódi oktatási reformot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2e0f38-fc0a-4231-8124-9fa5b3d4d48d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök két hétre karanténba vonul.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök két hétre karanténba vonul.","id":"20200313_Koronavirusos_Justin_Trudeau_felesege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca2e0f38-fc0a-4231-8124-9fa5b3d4d48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194e8b72-744c-4155-a180-fd138077cba6","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Koronavirusos_Justin_Trudeau_felesege","timestamp":"2020. március. 13. 07:41","title":"Koronavírusos Justin Trudeau felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8346b40a-55a4-4b74-b268-58d6b034676e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Wikileaks informátora egy évet ült.","shortLead":"A Wikileaks informátora egy évet ült.","id":"20200313_Szabadlabon_Chelsea_Manning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8346b40a-55a4-4b74-b268-58d6b034676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3c9a67-49b3-40eb-9c81-0581123bf618","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Szabadlabon_Chelsea_Manning","timestamp":"2020. március. 13. 07:22","title":"Szabadlábon Chelsea Manning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés egyelőre tíz napra szól, de meghosszabbítható újabb húsz napra, majd szükség esetén további egy hónapra.","shortLead":"Az intézkedés egyelőre tíz napra szól, de meghosszabbítható újabb húsz napra, majd szükség esetén további egy hónapra.","id":"20200313_Lengyelorszag_lezarja_a_hatarait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecc58a7-7f72-4208-a1cb-103263e8a63e","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Lengyelorszag_lezarja_a_hatarait","timestamp":"2020. március. 13. 20:07","title":"Lengyelország lezárja a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi az álhírterjesztőt.","shortLead":"A rendőrség keresi az álhírterjesztőt.","id":"20200313_Belugy_alhir_Budapest_lezarasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9b6661-d791-4deb-ba14-932cb752f235","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Belugy_alhir_Budapest_lezarasa","timestamp":"2020. március. 13. 12:07","title":"Belügy: Álhír Budapest lezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google azt szeretné, ha a keresőjében a találati listák elején csak olyan weboldalak bukkannának fel, amelyeknek van mobilbarát verziójuk. A tervezett módosítások hatására hátrébb sorolódhatnak eddig jól szereplő honlapok.","shortLead":"A Google azt szeretné, ha a keresőjében a találati listák elején csak olyan weboldalak bukkannának fel, amelyeknek van...","id":"20200313_google_kereso_mobil_weboldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5580e33-1948-4864-923a-346815779828","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_google_kereso_mobil_weboldal","timestamp":"2020. március. 13. 08:03","title":"Változtat a Google a keresőn, változnak a találati listák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5910cf99-191b-43f8-ab61-681a6597cceb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Angliában pedig a labdarúgó Premier League összecsapásait április 4-ig elhalasztják.","shortLead":"Angliában pedig a labdarúgó Premier League összecsapásait április 4-ig elhalasztják.","id":"20200313_uefa_kupameccs_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5910cf99-191b-43f8-ab61-681a6597cceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397ab2e-2e1b-424a-b30b-600839fca961","keywords":null,"link":"/sport/20200313_uefa_kupameccs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 13. 12:41","title":"Minden jövő heti európai kupameccset lefújtak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]