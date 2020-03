Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"510b9387-1eef-42de-9438-026b530ae543","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Szabad választás az NDK-ban – először és utoljára. Közben Honecker-élménytúrák, valamint Trabant soron kívül.","shortLead":"Szabad választás az NDK-ban – először és utoljára. Közben Honecker-élménytúrák, valamint Trabant soron kívül.","id":"20200314_Trabant_NDKvalasztas_DeutscheBank_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_15","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510b9387-1eef-42de-9438-026b530ae543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dd89ae-484c-4b16-b929-a99eac8b867b","keywords":null,"link":"/360/20200314_Trabant_NDKvalasztas_DeutscheBank_Eljott_a_paradicsom_1990_marcius_15","timestamp":"2020. március. 14. 17:00","title":"Szülhetnek-e a férfiak? És nyugatnémet márkáért? – \"Eljött a paradicsom\", 1990. március 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd29bce-235d-457c-8bf8-7b2554e4d3b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli bejelentést tett a koronavírus elleni védekezésről a miniszterelnök: digitális oktatási rend lép életbe, a diákok nem mehetnek be az oktatási intézményekbe. Tíz akciócsoportot állítottak fel, valamint Izraelből is megtiltják a beutazást. ","shortLead":"Rendkívüli bejelentést tett a koronavírus elleni védekezésről a miniszterelnök: digitális oktatási rend lép életbe...","id":"20200313_Orban_Viktor_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cd29bce-235d-457c-8bf8-7b2554e4d3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3424d6-b665-40dd-a85f-9dfa368072f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Orban_Viktor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 21:28","title":"Orbán Viktor: Hétfőtől bezárnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaniszló Sándor szerint nem elég az iskolák bezárása, a XVIII. kerületben az óvodákat és a bölcsődéket is bezárják.","shortLead":"Szaniszló Sándor szerint nem elég az iskolák bezárása, a XVIII. kerületben az óvodákat és a bölcsődéket is bezárják.","id":"20200313_A_XVIII_kerulet_polgarmestere_az_ovodakat_es_a_bolcsodeket_is_bezarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f0ebf5-b123-48f4-a705-bc78a77ffd44","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_A_XVIII_kerulet_polgarmestere_az_ovodakat_es_a_bolcsodeket_is_bezarja","timestamp":"2020. március. 13. 22:07","title":"A XVIII. kerület polgármestere az óvodákat és a bölcsődéket is bezárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2717423d-5d2c-4de8-a040-6d94ac509ebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz adatok szerint 14 955 fertőzött van jelenleg az országban.","shortLead":"Az olasz adatok szerint 14 955 fertőzött van jelenleg az országban.","id":"20200313_Olaszorszagban_250_virusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2717423d-5d2c-4de8-a040-6d94ac509ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507951ac-a7e2-4281-888c-35d244bf4369","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Olaszorszagban_250_virusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 13. 18:26","title":"Olaszországban 250 vírusfertőzött halt meg egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0133292b-9a67-41c1-944f-bb3bf934e617","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pedro Sánchez miniszterelnök szerint a jövő héten meghaladhatja a 10 ezret a fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Pedro Sánchez miniszterelnök szerint a jövő héten meghaladhatja a 10 ezret a fertőzöttek száma az országban.","id":"20200313_Bevezetik_a_szuksegallapotot_Spanyolorszagban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0133292b-9a67-41c1-944f-bb3bf934e617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e25f8c-44b1-4be1-85b6-c08dda32f6ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Bevezetik_a_szuksegallapotot_Spanyolorszagban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 13. 17:32","title":"Bevezetik a szükségállapotot Spanyolországban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Edouard Philippe francia miniszterelnök szombat este bejelentette, hogy éjféltől elrendeli \"az ország élete szempontjából nem szükséges nyilvános helyek\" bezárását, azaz az éttermek, bárok szórakozóhelyek, mozik vasárnaptól újabb utasításig nem nyithatnak ki. ","shortLead":"Edouard Philippe francia miniszterelnök szombat este bejelentette, hogy éjféltől elrendeli \"az ország élete...","id":"20200314_Franciaorszagban_is_szinte_minden_bezar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be34dc5d-beac-4e74-9cd5-83ff7bd87b7d","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Franciaorszagban_is_szinte_minden_bezar","timestamp":"2020. március. 14. 21:20","title":"Franciaországban is szinte minden bezár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad325bb-4716-4a91-ab22-e65cd23d980d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke fogadta, akivel a migrációról is tárgyalnak. ","shortLead":"A miniszterelnököt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke fogadta, akivel a migrációról is tárgyalnak. ","id":"20200315_Orban_Viktor_elutazott_Belgradba_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ad325bb-4716-4a91-ab22-e65cd23d980d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4282c0-9f48-4e83-a0a5-8b8b779dffac","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Orban_Viktor_elutazott_Belgradba_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 15. 10:54","title":"Orbán Viktor elutazott Belgrádba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki 68 milliót nyert.","shortLead":"Valaki 68 milliót nyert.","id":"20200314_Megint_nem_volt_telitalalatos_az_otos_lotton_de_51_milliomos_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fae1896-aed7-4647-892c-093f866d35a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Megint_nem_volt_telitalalatos_az_otos_lotton_de_51_milliomos_lett","timestamp":"2020. március. 14. 20:21","title":"Megint nem volt telitalálatos az ötös lottón, de 51 milliomos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]