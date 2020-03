Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egész világon már 154 ezer ember kapta el a koronavírust.","shortLead":"Az egész világon már 154 ezer ember kapta el a koronavírust.","id":"20200315_koronavirus_jarvany_fertozes_afp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bed35fb-8062-4684-b02c-7f58aa45adac","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_jarvany_fertozes_afp","timestamp":"2020. március. 15. 11:45","title":"Közel háromezerrel nőtt a koronavírusos betegek száma a világon szombat este óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ccf1f3-a8bf-4e75-be58-518644fc090c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP szerint Orbán Viktor miniszterelnök későn ismerte fel, mi a helyes cselekedet, mert csak péntek este jelentette be az iskolák bezárását - mondta Kunhalmi Ágnes szocialista országgyűlési képviselő szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón. A Jobbik úgy véli, haladéktalanul be kell vezetni Magyarországon a közegészségügyi határzárt a koronavírus elleni védekezés érdekében.","shortLead":"Az MSZP szerint Orbán Viktor miniszterelnök későn ismerte fel, mi a helyes cselekedet, mert csak péntek este jelentette...","id":"20200314_Az_MSZP_szerint_keveset_es_keson_tett_a_kormany_a_Jobbik_teljes_hatarzarat_kovetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37ccf1f3-a8bf-4e75-be58-518644fc090c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea275c4-d587-48b2-8753-b11acf2745b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Az_MSZP_szerint_keveset_es_keson_tett_a_kormany_a_Jobbik_teljes_hatarzarat_kovetel","timestamp":"2020. március. 14. 13:01","title":"Az MSZP szerint keveset és későn tett a kormány, a Jobbik teljes határzárat követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e90c5a-b205-4a67-a9f1-af2ae219b777","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig több mint 70 ezer kilométert tettek csak meg ezzel a 22 éves fullextrás német luxusautóval.","shortLead":"Alig több mint 70 ezer kilométert tettek csak meg ezzel a 22 éves fullextrás német luxusautóval.","id":"20200314_oxigenmaszk_is_van_ebben_az_5_millio_forint_alatti_balna_merciben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30e90c5a-b205-4a67-a9f1-af2ae219b777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b007be4-c9f4-47af-8897-ccd505de05e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_oxigenmaszk_is_van_ebben_az_5_millio_forint_alatti_balna_merciben","timestamp":"2020. március. 14. 06:41","title":"Oxigénmaszk is van ebben az 5 millió forint alatti bálna Merciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap délelőtt már 231-re emelkedett az új koronavírusos fertőzöttek száma az országban. ","shortLead":"Vasárnap délelőtt már 231-re emelkedett az új koronavírusos fertőzöttek száma az országban. ","id":"20200315_Orszagos_vesztegzar_bevezeteset_merlegeli_a_cseh_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7739d4f-f960-4bd4-9b1f-3f6b11a77b18","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Orszagos_vesztegzar_bevezeteset_merlegeli_a_cseh_kormany","timestamp":"2020. március. 15. 13:07","title":"Országos vesztegzárat vezethet be a cseh kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétkor talán már lehetnek istentiszteletek, de most teljes szigor kell.","shortLead":"Húsvétkor talán már lehetnek istentiszteletek, de most teljes szigor kell.","id":"20200315_evangelikus_istentisztelet_egyhaz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c05f9fb-2c19-4a8f-bbea-128c76b3eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f949af7b-f151-49d4-a2f9-0a42fbe778b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_evangelikus_istentisztelet_egyhaz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 09:51","title":"Az evangélikus egyház betiltotta az istentiszteleteket Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d01bd1-8317-441b-84c0-8c3a0f6e412d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Életünk folyása nem egyszerűen A pontból B pontba tart, hanem tipikus szakaszok, ciklusok jellemzik. Nézzük sorban, hogyan állapítja meg a pszichológia e szakaszokat, és mit tart róluk meghatározónak.","shortLead":"Életünk folyása nem egyszerűen A pontból B pontba tart, hanem tipikus szakaszok, ciklusok jellemzik. Nézzük sorban...","id":"20200315_Ezeket_a_feladatokat_allitjak_elenk_az_eletciklusaink","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4d01bd1-8317-441b-84c0-8c3a0f6e412d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aef9b9-f32e-4e5e-96d9-3125a468e396","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200315_Ezeket_a_feladatokat_allitjak_elenk_az_eletciklusaink","timestamp":"2020. március. 15. 20:15","title":"Ezeket a feladatokat állítják elénk az életciklusaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"Rózsa Lajos","category":"360","description":"A koronavírus hamarosan saját eddigi sikerén bukik el. Erre a következtetésre jutott Rózsa Lajos biológus, aki írásában levezeti, miért gondolja így.","shortLead":"A koronavírus hamarosan saját eddigi sikerén bukik el. Erre a következtetésre jutott Rózsa Lajos biológus, aki írásában...","id":"202011_amig_el_nem_tunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628d8054-db25-41ee-b16d-3b2da7742d17","keywords":null,"link":"/360/202011_amig_el_nem_tunt","timestamp":"2020. március. 14. 08:15","title":"Minden forgatókönyv szerint hamarosan lelassul a koronavírus, talán el is tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök távmunkában dolgozik, koronavírus-fertőzött felesége karanténban, a gyerekek legóval játszanak a szobájukban. Az elkülönítésre kényszerülő Justin Trudeau igyekszik meggyőzni a kanadaiakat: ő tartja a kezében a gyeplőt.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök távmunkában dolgozik, koronavírus-fertőzött felesége karanténban, a gyerekek legóval játszanak...","id":"20200314_Kanadat_mar_tavmunkaval_iranyitjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6a6d2a-a568-4325-8063-be45cb23e726","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Kanadat_mar_tavmunkaval_iranyitjak","timestamp":"2020. március. 14. 18:48","title":"Kanadát már távmunkával irányítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]