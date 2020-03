Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon a németországihoz és amerikaihoz hasonló ütemben duplázódik a vírusfertőzöttek száma.","shortLead":"Magyarországon a németországihoz és amerikaihoz hasonló ütemben duplázódik a vírusfertőzöttek száma.","id":"20200316_Hetven_ora_alatt_duplazodott_meg_a_magyarorszagi_betegek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d9bff2-3c0b-43b4-b380-d6c362635243","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Hetven_ora_alatt_duplazodott_meg_a_magyarorszagi_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 16. 09:37","title":"Hetven óra alatt duplázódott meg a magyarországi betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbf3f46-32cc-4323-94ae-2de9e4e024fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakembereinek át kell tervezniük a Gateway nevű űrállomást, amely a tervek szerint kulcsszerepet játszhat az Artemis-misszióban.","shortLead":"A NASA szakembereinek át kell tervezniük a Gateway nevű űrállomást, amely a tervek szerint kulcsszerepet játszhat...","id":"20200316_nasa_holdra_szallas_urkutatas_gateway_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fbf3f46-32cc-4323-94ae-2de9e4e024fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d57a62-b49e-4cc9-8872-e3e8e0239638","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_nasa_holdra_szallas_urkutatas_gateway_urallomas","timestamp":"2020. március. 16. 10:33","title":"Visszatérne a Holdra a NASA, de felmerült egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter utasított arra is, az idős orvos és ápoló ne találkozzon beteggel.","shortLead":"A miniszter utasított arra is, az idős orvos és ápoló ne találkozzon beteggel.","id":"20200315_orvos_koronavirus_kasler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16c9ea9-f541-42e9-ab6d-dd2c8a3b05ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_orvos_koronavirus_kasler","timestamp":"2020. március. 15. 23:03","title":"Kásler utasított: hétfőtől csak a sürgős eseteket látják el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán nagy meglepetés érheti a sofőröket a benzinkutakon.","shortLead":"Szerdán nagy meglepetés érheti a sofőröket a benzinkutakon.","id":"20200316_uzemanyag_ar_csokkenes_benzin_gazolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696d4573-1443-4d25-b97c-c1de215fedd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_uzemanyag_ar_csokkenes_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. március. 16. 13:21","title":"Nagyot zuhannak az üzemanyagárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Urbán Ágnes médiakutató, egyetemi docens szerint a koronavírus okozta helyzet a sajtót is átformálhatja. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Urbán Ágnes médiakutató, egyetemi docens szerint a koronavírus okozta helyzet a sajtót is átformálhatja. Ez a Fülke...","id":"20200315_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Ilyen_a_vilaghaboru_ota_nem_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7deb8b2-f901-4982-ba67-be3d88f8133e","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_A_koronavirusrol_a_Fulkeben_Ilyen_a_vilaghaboru_ota_nem_volt","timestamp":"2020. március. 15. 15:30","title":"A koronavírusról a Fülkében: „Ilyen a világháború óta nem volt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden hétköznap oktatási anyagokat sugároznak fél háromig.","shortLead":"Minden hétköznap oktatási anyagokat sugároznak fél háromig.","id":"20200315_Iskolateve_lesz_az_M5bol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6582b1-453e-48e8-8f6d-4a98233a44ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Iskolateve_lesz_az_M5bol","timestamp":"2020. március. 15. 17:52","title":"Iskolatévé lesz az M5-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36cbd20-8d38-4490-bdda-37a064f7bdcb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Négy tipp azoknak, akik másokért is felelősek.","shortLead":"Négy tipp azoknak, akik másokért is felelősek.","id":"20200316_Egy_hajoban_evezunk__igy_kommunikaljon_a_vezeto_a_jarvany_idejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c36cbd20-8d38-4490-bdda-37a064f7bdcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01359b8b-325e-4232-850d-80692bf04286","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200316_Egy_hajoban_evezunk__igy_kommunikaljon_a_vezeto_a_jarvany_idejen","timestamp":"2020. március. 16. 13:15","title":"Egy hajóban evezünk – így kommunikáljon a vezető a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Átlagosan 17 százalékkal kevesebb repülőgép közlekedett a pénteki adatok szerint Európa felett. A legsúlyosabban Olaszország érintett, a légterében 77 százalékkal volt kisebb a forgalom.","shortLead":"Átlagosan 17 százalékkal kevesebb repülőgép közlekedett a pénteki adatok szerint Európa felett. A legsúlyosabban...","id":"20200316_Sorra_allnak_le_a_legitarsasagok_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a444d-0282-4a4a-b9ea-64d3004d6be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a58347f-ba3d-4f75-a2f8-a0fe05d9fbd5","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Sorra_allnak_le_a_legitarsasagok_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 16. 07:15","title":"Sorra állnak le a légitársaságok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]