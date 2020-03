Orbán bejelentette, háromkor zárnak majd a boltok, éttermek, kávézók - videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79f33c80-ec61-4d93-aeb0-83f755363e25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kattintással bárki beállíthatja magának a facebookos profilképéhez azt a keretet, amellyel otthon maradásra, vagy épp távoli munkavégzésre buzdíthatja ismerőseit.","shortLead":"Néhány kattintással bárki beállíthatja magának a facebookos profilképéhez azt a keretet, amellyel otthon maradásra...","id":"20200316_koronavirus_jarvany_facebook_profilkep_keret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79f33c80-ec61-4d93-aeb0-83f755363e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d72621-4c5d-49a9-b5df-ad2fc2d192ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_jarvany_facebook_profilkep_keret","timestamp":"2020. március. 16. 08:33","title":"Itt vannak a facebookos keretek, amelyekkel ön is segítheti a koronavírus-járvány elleni védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be a parlamentben Orbán Viktor, aki korábban virológusokkal egyeztetett. Az iskoláknak több időre van szükségük a távoktatásra való átálláshoz. Az emberierőforrás-miniszter önkénteseket vár az egészségügybe.","shortLead":"Újabb drasztikus korlátozó intézkedéseket jelentett be a parlamentben Orbán Viktor, aki korábban virológusokkal...","id":"20200316_koronavirus_jarvany_marcius_16_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be66775d-e0b3-4d9c-97a7-c14e28d11e54","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_jarvany_marcius_16_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 16. 06:25","title":"Újabb korlátozások, már 39 fertőzött Magyarországon – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Teljesen normális az amerikai elnök egészségi állapota - közölték napokkal az után, hogy a brazil elnök kommunikációs igazgatójáról kiderült, hogy koronavírusos.","shortLead":"Teljesen normális az amerikai elnök egészségi állapota - közölték napokkal az után, hogy a brazil elnök kommunikációs...","id":"20200315_Donald_Trump_koronavirus_teszt_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b2e41c-2ad8-4fc8-8f51-f0bbd05e561c","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Donald_Trump_koronavirus_teszt_usa","timestamp":"2020. március. 15. 08:14","title":"Negatív lett Donald Trump koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f975fe-c30c-4b65-a580-b270ab07c109","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kézből kézbe terjesztés nagy kockázatot jelent a rikkancsokra és az olvasókra is, ezért a Pesti Hírlap önkiszolgáló tárolókra kért engedélyt a Fővárosi Önkormányzattól. ","shortLead":"A kézből kézbe terjesztés nagy kockázatot jelent a rikkancsokra és az olvasókra is, ezért a Pesti Hírlap önkiszolgáló...","id":"20200316_Felfuggeszti_utcai_terjeszteset_a_Pesti_Hirlap_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8f975fe-c30c-4b65-a580-b270ab07c109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2496166d-6d00-4ff7-86b8-d31c922d1087","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Felfuggeszti_utcai_terjeszteset_a_Pesti_Hirlap_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 10:10","title":"A Pesti Hírlap felfüggeszti a rikkancsos terjesztést a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök távmunkában dolgozik, koronavírus-fertőzött felesége karanténban, a gyerekek legóval játszanak a szobájukban. Az elkülönítésre kényszerülő Justin Trudeau igyekszik meggyőzni a kanadaiakat: ő tartja a kezében a gyeplőt.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök távmunkában dolgozik, koronavírus-fertőzött felesége karanténban, a gyerekek legóval játszanak...","id":"20200314_Kanadat_mar_tavmunkaval_iranyitjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6a6d2a-a568-4325-8063-be45cb23e726","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Kanadat_mar_tavmunkaval_iranyitjak","timestamp":"2020. március. 14. 18:48","title":"Kanadát már távmunkával irányítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbc9fd4-d9c4-4aee-8ad0-4ca8d58ccaf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bejáratósan új szupersportos divatterepjárónak alaposan megkérik az árát. Hiába, 650 lóerő barátok közt is 650 lóerő.","shortLead":"A bejáratósan új szupersportos divatterepjárónak alaposan megkérik az árát. Hiába, 650 lóerő barátok közt is 650 lóerő.","id":"20200316_110_millio_forintert_arulnak_sajoszentpeteren_egy_citromsarga_lamborghini_urust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfbc9fd4-d9c4-4aee-8ad0-4ca8d58ccaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb24279-9084-4346-a060-ec3610dc8a0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_110_millio_forintert_arulnak_sajoszentpeteren_egy_citromsarga_lamborghini_urust","timestamp":"2020. március. 16. 06:41","title":"110 millió forintért árulnak Sajószentpéteren egy citromsárga Lamborghini Urust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iránymutatás a tanulók önálló információszerzésére is nagy hangsúlyt fektet. ","shortLead":"Az iránymutatás a tanulók önálló információszerzésére is nagy hangsúlyt fektet. ","id":"20200314_Igy_nez_ki_a_digitalis_oktatas_a_kormany_ajanlasa_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ade8f-898c-4e56-9c7b-c8361474158d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Igy_nez_ki_a_digitalis_oktatas_a_kormany_ajanlasa_szerint","timestamp":"2020. március. 14. 21:03","title":"Kijött az első ajánlás - így néz ki a digitális oktatás a kormány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az emberek mindenütt szeretnek jókat nevetni és viccelődni. Sajnos a média jellemzően agymosott robotként festi le az észak-koreaiakat, ami még akkor is túlzás, ha az országban egyébként valóban kevés lehetőség van a kacagásra. ","shortLead":"Az emberek mindenütt szeretnek jókat nevetni és viccelődni. Sajnos a média jellemzően agymosott robotként festi le...","id":"20200315_Szoktak_e_az_eszak_koreaiak_viccelodni_humor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f490460b-fcb7-4159-8a99-0a96b795b5f6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200315_Szoktak_e_az_eszak_koreaiak_viccelodni_humor","timestamp":"2020. március. 15. 19:15","title":"Szoktak-e az észak-koreaiak viccelődni? Milyen szerepe van az országban a humornak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]