[{"available":true,"c_guid":"8ad325bb-4716-4a91-ab22-e65cd23d980d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke fogadta, akivel a migrációról is tárgyalnak. ","shortLead":"A miniszterelnököt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke fogadta, akivel a migrációról is tárgyalnak. ","id":"20200315_Orban_Viktor_elutazott_Belgradba_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ad325bb-4716-4a91-ab22-e65cd23d980d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4282c0-9f48-4e83-a0a5-8b8b779dffac","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Orban_Viktor_elutazott_Belgradba_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 15. 10:54","title":"Orbán Viktor elutazott Belgrádba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oktatás és az olaszországi forgalom leállítása után még szigorúbb válságkezelésbe kezdenek Szlovéniában.","shortLead":"Az oktatás és az olaszországi forgalom leállítása után még szigorúbb válságkezelésbe kezdenek Szlovéniában.","id":"20200315_koronavirus_szlovenia_kozlekedes_etterem_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8147aab9-0d02-40ef-aaf1-e994a27cb0d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_szlovenia_kozlekedes_etterem_jarvany","timestamp":"2020. március. 15. 08:20","title":"Szlovéniában leállítják a tömegközlekedést, bezárják az összes éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273d0123-d269-4c4d-a4ed-eeedab260863","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet a koronavírus idején.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet a koronavírus idején.","id":"20200315_csikszereda_polgarmester_flashmob_koronavrus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=273d0123-d269-4c4d-a4ed-eeedab260863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd37450-bef5-4ddb-8ed5-013f22962ddc","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_csikszereda_polgarmester_flashmob_koronavrus","timestamp":"2020. március. 15. 13:15","title":"A csíkszeredai polgármester flashmobot szervez, hogy azt üzenje, jó, ha közel vagyunk egymáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pár napja a Facebookon tette közzé a MikroMikoMed laboratórium, hogy elsőként a hazai piacon országszerte három helyszínen fogadják a koronavírus tesztelésre az érdeklődőket. A labor vezetője, Széll András a Népszavának úgy nyilatkozott, hogy akkora tömeg kereste őket telefonon pénteken, hogy képtelenek voltak minden hívást fogadni.","shortLead":"Pár napja a Facebookon tette közzé a MikroMikoMed laboratórium, hogy elsőként a hazai piacon országszerte három...","id":"20200314_Megrohantak_a_koronavirustesztet_vegzo_maganlabort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ae5d46-b943-4c43-bd31-2e1ffac98aef","keywords":null,"link":"/kkv/20200314_Megrohantak_a_koronavirustesztet_vegzo_maganlabort","timestamp":"2020. március. 14. 10:28","title":"Megrohanták a koronavírus-tesztet végző magánlabort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak a létfontosságúakat hagynák nyitva. Cigi lesz.","shortLead":"Csak a létfontosságúakat hagynák nyitva. Cigi lesz.","id":"20200315_Karacsony_engedje_meg_a_kormany_a_boltok_bezaratasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba4ce68-6e95-4e46-a523-3d155c1e66dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_Karacsony_engedje_meg_a_kormany_a_boltok_bezaratasat","timestamp":"2020. március. 15. 16:39","title":"Karácsony: Engedje meg a kormány a boltok bezáratását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Űrhivatal által közzétett műholdas felvételeken jól látható, hogy jelentősen csökkent a járművek és az ipari létesítmények által kibocsátott szennyező anyagok, elsősorban a nitrogén-dioxid mennyisége - írta az Index.hu.","shortLead":"Az Európai Űrhivatal által közzétett műholdas felvételeken jól látható, hogy jelentősen csökkent a járművek és az ipari...","id":"20200314_Az_urbol_is_latszik_hogy_leallt_Olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4b5c2d-7f69-4b7f-b5ac-c53ce372c8c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Az_urbol_is_latszik_hogy_leallt_Olaszorszag","timestamp":"2020. március. 14. 09:13","title":"Az űrből is látszik, hogy leállt Olaszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgium az Alibaba alapítójától, Jack Ma-tól kapott segélyszállítmányt.\r

","shortLead":"Belgium az Alibaba alapítójától, Jack Ma-tól kapott segélyszállítmányt.\r

","id":"20200314_Koronavirus_Nagy_Britanniaban_megduplazodott_a_halalesetek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d65eee-af04-4f44-a05e-6aec7878e7df","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_Nagy_Britanniaban_megduplazodott_a_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 14. 18:21","title":"Koronavírus: Nagy Britanniában megduplázódott a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent az iskolák bezárásáról szóló rendelet, az óvodákról és bölcsődékről ismét az önkormányzatok dönthetnek. Állami fogászati ellátást csak sürgős esetben lehet igénybe venni, az orvosokat nem kell nyugdíjba küldeni. A gyerekükkel otthonmaradó szülők megsegítéséről továbbra sincs döntés. ","shortLead":"Megjelent az iskolák bezárásáról szóló rendelet, az óvodákról és bölcsődékről ismét az önkormányzatok dönthetnek...","id":"20200314_koronavirus_kormany_rendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f54b339-ed7e-4444-8f52-170aac0e5b8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_koronavirus_kormany_rendelet","timestamp":"2020. március. 14. 17:15","title":"Bezárt iskolák, felfüggesztett szűrővizsgálatok, nem küldik nyugdíjba az orvosokat - itt az első adag rendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]