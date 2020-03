Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebb0207a-9e69-4587-bdb4-5ac5915e0042","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ibériai országban ezzel közel hatezerre emelkedett a fertőzést megkapott személyek száma.","shortLead":"Az ibériai országban ezzel közel hatezerre emelkedett a fertőzést megkapott személyek száma.","id":"20200314_Spanyolorszagban_ket_nap_alatt_tobb_mint_1500_uj_koronavirusosfertozottet_regisztraltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebb0207a-9e69-4587-bdb4-5ac5915e0042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1db3c8-1ce4-450e-8f95-32f7580f5e5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Spanyolorszagban_ket_nap_alatt_tobb_mint_1500_uj_koronavirusosfertozottet_regisztraltak","timestamp":"2020. március. 14. 13:40","title":"Spanyolországban két nap alatt több mint 1500 új koronavírusos-fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök távmunkában dolgozik, koronavírus-fertőzött felesége karanténban, a gyerekek legóval játszanak a szobájukban. Az elkülönítésre kényszerülő Justin Trudeau igyekszik meggyőzni a kanadaiakat: ő tartja a kezében a gyeplőt.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök távmunkában dolgozik, koronavírus-fertőzött felesége karanténban, a gyerekek legóval játszanak...","id":"20200314_Kanadat_mar_tavmunkaval_iranyitjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6a6d2a-a568-4325-8063-be45cb23e726","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Kanadat_mar_tavmunkaval_iranyitjak","timestamp":"2020. március. 14. 18:48","title":"Kanadát már távmunkával irányítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi önkormányzat megkezdte a felkészülést az iskolabezárások időszakára. A hivatal intézkedéseit az önkormányzat Facebook-oldalán is ismertették. Az iskolások átvehetik a számukra becsomagolt ételeket, a bölcsődék és óvodák bezárásáról később születik döntés. A személyes ügyfélszolgálatot korlátozzák.","shortLead":"A józsefvárosi önkormányzat megkezdte a felkészülést az iskolabezárások időszakára. A hivatal intézkedéseit...","id":"20200314_Igy_keszul_a_bezarasokra_a_Jozsefvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196a1d38-a6e1-4991-8c25-962873bbf895","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Igy_keszul_a_bezarasokra_a_Jozsefvaros","timestamp":"2020. március. 14. 10:48","title":"Így készül a bezárásokra a Józsefváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek, szórakozóhelyek, színházak és bárok bezárását rendelte el helyi idő szerint vasárnap.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek...","id":"20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e870cd-9eb7-42cb-a46f-edce3db9646f","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","timestamp":"2020. március. 16. 05:23","title":"Megáll az élet New Yorkban is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a04b2cc-992d-4cec-ae7c-462fd408d587","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Először a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon közlekedik emeletes vonat, áprilistól már a váci elővárosi vonalon is.","shortLead":"Először a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon közlekedik emeletes vonat, áprilistól már a váci elővárosi vonalon is.","id":"20200315_Forgalomba_allt_az_elso_magyarorszagi_emeletes_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a04b2cc-992d-4cec-ae7c-462fd408d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faee542-dd27-44c8-8f57-9412f3a81360","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_Forgalomba_allt_az_elso_magyarorszagi_emeletes_vonat","timestamp":"2020. március. 15. 12:59","title":"Forgalomba állt az első magyarországi emeletes vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200315_budapest_repulo_il_62mgr_koronavirus_fertozes_hany_nap_telekom_ingyen_mobilnet_telefon_fertotlenitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e991438-a6ed-4182-aa6f-753bf2d9ff4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_budapest_repulo_il_62mgr_koronavirus_fertozes_hany_nap_telekom_ingyen_mobilnet_telefon_fertotlenitese","timestamp":"2020. március. 15. 12:03","title":"Ez történt: megnézték a tudósok, milyen tárgy meddig marad fertőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem tudok saját hatáskörben dönteni ezeknek az intézményeknek a bezárásáról – írta Facebook oldalán Baranyai Krisztina, Ferencváros polgámestere.","shortLead":"Miután a szerda éjszakai Kormányrendelet elvette az önkormányzat rendelkezési jogát az óvodák és bölcsödék felett, nem...","id":"20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034997c-a056-4e4e-9837-7b5868adbe8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Ferencvaros_is_a_kormanyra_es_rendeletre_var","timestamp":"2020. március. 14. 09:25","title":"Ferencváros is a kormányra és rendeletre vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","shortLead":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","id":"20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2a2b1-4b26-4f98-86c7-02f2e5b8c459","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","timestamp":"2020. március. 16. 07:56","title":"Egy nyírábrányi ember is koronavírusos lett, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]