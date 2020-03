Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b55403-9fe9-4980-83c6-5a12290997f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A létesítmény 150 páciens befogadására lesz alkalmas.","shortLead":"A létesítmény 150 páciens befogadására lesz alkalmas.","id":"20200316_koronavirus_kontener_korhaz_kiskunhalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b55403-9fe9-4980-83c6-5a12290997f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65b4b9d-0b53-46a5-a430-9e7a6d90b966","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_kontener_korhaz_kiskunhalas","timestamp":"2020. március. 16. 12:25","title":"Már építik a konténerkórházat Kiskunhalason – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tegnap óta 11-gyel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma.","shortLead":"Tegnap óta 11-gyel nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma.","id":"20200317_50re_nott_a_koronavirussal_fertozott_betegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d79c925-3ad4-4de0-8172-9fa3b3947e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_50re_nott_a_koronavirussal_fertozott_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 17. 07:46","title":"50-re nőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"Bod Péter Ákos","category":"gazdasag","description":"Sem kereskedelmi, környezeti vagy menekültügyben, és bizony járványügyben sem lehet hatékony önmagában egyetlen nemzet. Ez igaz a legnagyobbakra, ránk különösen – állítja a hvg.hu-nak írt elemzésében a közgazdász egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. Egyben javaslatokat tesz arra is, mit kellene a kormánynak azonnal lépnie, ha csökkenteni akarja az anyagi veszteséget, amely a lakosságot éri e napokban.","shortLead":"Sem kereskedelmi, környezeti vagy menekültügyben, és bizony járványügyben sem lehet hatékony önmagában egyetlen nemzet...","id":"20200316_Bod_Peter_Akos_Ami_elore_nem_lathato_es_ami_korvonalazhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99fdabc-eb01-4490-b9ca-755cfa8b794c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Bod_Peter_Akos_Ami_elore_nem_lathato_es_ami_korvonalazhato","timestamp":"2020. március. 16. 06:30","title":"Bod Péter Ákos a járvány gazdasági hatásairól: Ami előre nem látható, és ami mégis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"273d0123-d269-4c4d-a4ed-eeedab260863","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet a koronavírus idején.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet a koronavírus idején.","id":"20200315_csikszereda_polgarmester_flashmob_koronavrus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=273d0123-d269-4c4d-a4ed-eeedab260863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd37450-bef5-4ddb-8ed5-013f22962ddc","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_csikszereda_polgarmester_flashmob_koronavrus","timestamp":"2020. március. 15. 13:15","title":"A csíkszeredai polgármester flashmobot szervez, hogy azt üzenje, jó, ha közel vagyunk egymáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22fd602b-1382-419f-8af2-021be7042122","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Alig fél évet töltött hivatalában Olekszij Honcsaruk ukrán miniszterelnök és a kormány több fontos tagja. Volodimir Zelenszkij államfő szerint nem voltak elég eredményesek, és a miniszterek túl sok külföldit neveztek ki az állami vállalatok igazgatótanácsaiba.","shortLead":"Alig fél évet töltött hivatalában Olekszij Honcsaruk ukrán miniszterelnök és a kormány több fontos tagja. Volodimir...","id":"202011__ukran_kormanyatalakitas__tapasztalathiany__regi_kaderek__lapaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22fd602b-1382-419f-8af2-021be7042122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e035df5-6ee6-41e7-8df7-21849902c7a0","keywords":null,"link":"/360/202011__ukran_kormanyatalakitas__tapasztalathiany__regi_kaderek__lapaton","timestamp":"2020. március. 15. 16:00","title":"Az egyik oligarcha embereit a másikéra cserélte az ukrán elnök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EB javaslata szerint kizárólag azok léphetnének be harmadik országokból a közösség területére, akik esetében ez elengedhetetlen.","shortLead":"Az EB javaslata szerint kizárólag azok léphetnének be harmadik országokból a közösség területére, akik esetében...","id":"20200316_Europai_Bizottsag_beutazasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e7478e-54ce-4c71-8f40-0c6e9684a525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Europai_Bizottsag_beutazasi_tilalom","timestamp":"2020. március. 16. 17:31","title":"Az Európai Bizottság harminc napos beutazási tilalom elrendelését javasolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a04b2cc-992d-4cec-ae7c-462fd408d587","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Először a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon közlekedik emeletes vonat, áprilistól már a váci elővárosi vonalon is.","shortLead":"Először a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon közlekedik emeletes vonat, áprilistól már a váci elővárosi vonalon is.","id":"20200315_Forgalomba_allt_az_elso_magyarorszagi_emeletes_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a04b2cc-992d-4cec-ae7c-462fd408d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faee542-dd27-44c8-8f57-9412f3a81360","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_Forgalomba_allt_az_elso_magyarorszagi_emeletes_vonat","timestamp":"2020. március. 15. 12:59","title":"Forgalomba állt az első magyarországi emeletes vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 700 millió forintot dobtak össze a Facebook felhasználói abban a gyűjtésben, amellyel a közösségi oldal az Egészségügyi Világszervezet (WHO) járványellenes intézkedéseit igyekszik segíteni.","shortLead":"Már több mint 700 millió forintot dobtak össze a Facebook felhasználói abban a gyűjtésben, amellyel a közösségi oldal...","id":"20200316_united_nations_foundation_adomanygyujtes_facebook_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299c90ef-c77a-4a43-b478-700059c39a48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_united_nations_foundation_adomanygyujtes_facebook_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 16. 12:03","title":"Ömlik a pénz a Facebookon a koronavírus-járvány elleni összefogásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]