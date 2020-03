Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41128a01-fce9-496f-9c35-d43554a3cf2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200315_Szabadteri_misere_alltak_at_Matraverebelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41128a01-fce9-496f-9c35-d43554a3cf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd9a404-7371-4e7f-89c1-80968c662e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Szabadteri_misere_alltak_at_Matraverebelyen","timestamp":"2020. március. 15. 14:59","title":"Szabadtéri misére álltak át Mátraverebélyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Teljesen normális az amerikai elnök egészségi állapota - közölték napokkal az után, hogy a brazil elnök kommunikációs igazgatójáról kiderült, hogy koronavírusos.","shortLead":"Teljesen normális az amerikai elnök egészségi állapota - közölték napokkal az után, hogy a brazil elnök kommunikációs...","id":"20200315_Donald_Trump_koronavirus_teszt_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b2e41c-2ad8-4fc8-8f51-f0bbd05e561c","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Donald_Trump_koronavirus_teszt_usa","timestamp":"2020. március. 15. 08:14","title":"Negatív lett Donald Trump koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A CO2-kvóta miatti bírságok már felérnek egy kegyelemdöféssel. ","shortLead":"A CO2-kvóta miatti bírságok már felérnek egy kegyelemdöféssel. Sok gyártónál ez élet-halál kérdése lehet.","id":"20200316_a_koronavirus_miatt_el_kellene_halasztani_az_autoipari_bunteteseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63af497c-d9d1-42b7-973b-7e5228e3f8d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_a_koronavirus_miatt_el_kellene_halasztani_az_autoipari_bunteteseket","timestamp":"2020. március. 16. 13:21","title":"A koronavírus miatt el kellene halasztani az autóipari büntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d14e08b-2bc2-4480-b2d7-c7e60996f118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átadni ugyan nem lehetett nyilvánosan az elismeréseket, de a kitüntetettek listáját így is nyilvánosságra hozták.","shortLead":"Átadni ugyan nem lehetett nyilvánosan az elismeréseket, de a kitüntetettek listáját így is nyilvánosságra hozták.","id":"20200315_Kozzetettek_az_idei_Kossuth_es_Szechenyidijasok_listajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d14e08b-2bc2-4480-b2d7-c7e60996f118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1d8a39-82c9-45b0-8e02-5b8931b261c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Kozzetettek_az_idei_Kossuth_es_Szechenyidijasok_listajat","timestamp":"2020. március. 15. 10:23","title":"Dörner György és Káel Csaba Kossuth-díjának külön örülünk, de azért kaptak mások is - íme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mindenki a saját otthonában emlékezzen március 15-re - kérte a köztársasági elnök.","shortLead":"Mindenki a saját otthonában emlékezzen március 15-re - kérte a köztársasági elnök.","id":"20200315_Ader_marcius_15_unnep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e82438-3046-440d-b92c-0cbf69ad03a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Ader_marcius_15_unnep","timestamp":"2020. március. 15. 10:47","title":"Áder: Több évtizeden át nem lehetett ünnepelni március 15-ét, most is kibírjuk, hogy elmarad a közös ünneplés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden hétköznap oktatási anyagokat sugároznak fél háromig.","shortLead":"Minden hétköznap oktatási anyagokat sugároznak fél háromig.","id":"20200315_Iskolateve_lesz_az_M5bol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6582b1-453e-48e8-8f6d-4a98233a44ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Iskolateve_lesz_az_M5bol","timestamp":"2020. március. 15. 17:52","title":"Iskolatévé lesz az M5-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napokban több olyan eset is előfordult, hogy a kórházban fekvő lázas, tüdőgyulladásos betegnél csak napokkal később végezték el a tesztet. ","shortLead":"Az elmúlt napokban több olyan eset is előfordult, hogy a kórházban fekvő lázas, tüdőgyulladásos betegnél csak napokkal...","id":"20200316_koronavirus_teszt_protokoll_korhaz_beteg_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f452489-46cb-4f51-b95a-ff7e36118d57","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_teszt_protokoll_korhaz_beteg_fertozott","timestamp":"2020. március. 16. 15:30","title":"ATV: Mostantól sokkal több embernél végzik el a koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint bátrabb lépésekre van szükség, ha meg akarjuk állítani a fertőzés terjedését.","shortLead":"A főpolgármester szerint bátrabb lépésekre van szükség, ha meg akarjuk állítani a fertőzés terjedését.","id":"20200316_karacsony_gergely_koronavirus_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a41cbaa-0188-43c2-ad62-d572023c0252","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_karacsony_gergely_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. március. 16. 17:23","title":"Karácsony a vírus miatti korlátozásokról: Ez nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]