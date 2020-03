Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház igazgatója szerint a színházigazgatók hagyományozottan nem minősítik egymás munkáját. ","shortLead":"A Katona József Színház igazgatója szerint a színházigazgatók hagyományozottan nem minősítik egymás munkáját. ","id":"20200316_Mate_Gabor_az_Eszenyiugyrol_Nem_kivanok_reszt_venni_ebben_a_lincselesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059e83cb-da95-407b-84ca-10dc40d23a30","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Mate_Gabor_az_Eszenyiugyrol_Nem_kivanok_reszt_venni_ebben_a_lincselesben","timestamp":"2020. március. 16. 15:31","title":"Máté Gábor az Eszenyi-ügyről: Nem kívánok részt venni ebben a lincselésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Számos kiemelten fontos szolgáltató cég működését kell biztosítani.\r

","shortLead":"Számos kiemelten fontos szolgáltató cég működését kell biztosítani.\r

","id":"20200317_letfontossagu_vallalatokert_felelos_akciocsoport_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16983d4f-afc0-4976-93c1-b7a76eef2650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf3b7a0-62dc-4e77-813b-11692e2d66ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_letfontossagu_vallalatokert_felelos_akciocsoport_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 15:48","title":"Már dolgozik a létfontosságú vállalatokért felelős akciócsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredetileg tervezett időpont után lesz a labdarúgó Európa-bajnokság.","shortLead":"Szinte napra pontosan egy évvel az eredetileg tervezett időpont után lesz a labdarúgó Európa-bajnokság.","id":"20200317_uefa_eb_foci_halasztas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce51fe79-a9ba-49e7-ae6b-67f7586dda4c","keywords":null,"link":"/sport/20200317_uefa_eb_foci_halasztas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 13:45","title":"2021 nyarára halasztotta el az UEFA az Európa-bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb szomszéd országba már vonattal sem lehet átmenni.","shortLead":"A legtöbb szomszéd országba már vonattal sem lehet átmenni.","id":"20200318_mav_nemzetkozi_vonat_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac173a63-56e8-4e59-9d47-5264aed9b16e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_mav_nemzetkozi_vonat_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 08:08","title":"A MÁV ingyen visszavált minden nemzetközi jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aeca9aa-ff35-4a29-8691-34fc4dc45251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már komoly mennyiség készült az ID.3-ból, azonban a rengeteg hiba miatt a vásárlókhoz eddig egy példány sem juthatott el.","shortLead":"Már komoly mennyiség készült az ID.3-ból, azonban a rengeteg hiba miatt a vásárlókhoz eddig egy példány sem juthatott...","id":"20200318_a_vw_egy_titkos_telephelyen_tarolja_a_hibaktol_hemzsego_uj_villanyautoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aeca9aa-ff35-4a29-8691-34fc4dc45251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e1921f-e254-4bc4-a14a-12289b7caf36","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_vw_egy_titkos_telephelyen_tarolja_a_hibaktol_hemzsego_uj_villanyautoit","timestamp":"2020. március. 18. 06:41","title":"A VW egy titkos telephelyen tárolja a hibáktól hemzsegő új villanyautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d36f96-362c-4494-96ab-cbf81cf6506c","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Hónapokig izgalom uralta a fővároshoz közeli Szada közéletét, mert egy vállalkozó gokartpályát álmodott nem messze a falutól. Ráadásul tervéről nem sokan tudtak. Aztán megindult az adok-kapok, a dolog pedig ott tart, hogy az önkormányzat elutasította Körmöczi Csaba elképzelését. ","shortLead":"Hónapokig izgalom uralta a fővároshoz közeli Szada közéletét, mert egy vállalkozó gokartpályát álmodott nem messze...","id":"20200317_szada_gokartpalya_onkormanyzat_peticio_elutasitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9d36f96-362c-4494-96ab-cbf81cf6506c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35061b1-6caf-4cde-88c9-0db9f6089597","keywords":null,"link":"/360/20200317_szada_gokartpalya_onkormanyzat_peticio_elutasitas","timestamp":"2020. március. 17. 15:00","title":"Mi a pálya Szadán? Hát, egyelőre nem fogja motorzúgás zavarni a helyieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos Google Maps alkalmazásban fotókat is láthatunk arról, hogyan néznek ki azok az ételek, amelyeket a legtöbben kedvelnek a helyen.","shortLead":"Az androidos Google Maps alkalmazásban fotókat is láthatunk arról, hogyan néznek ki azok az ételek, amelyeket...","id":"20200316_google_terkep_google_lens_kepfelismeres_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c0f288-67d8-4ac6-a636-c2af0bcd62c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_google_terkep_google_lens_kepfelismeres_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. március. 16. 11:03","title":"Most már azt is megnézheti a Google Térképen, mit érdemes rendelnie egy-egy étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A büfék, gyorséttermek, street food-helyek délután 3 után is nyitva tarthatnak, de csak elvitelre szolgálhatnak ki, helyben tilos fogyasztani. Az éttermeknek új működési rendre kell átállni, de egy helyet találtunk, ahol 15 óra után is lehet enni.","shortLead":"A büfék, gyorséttermek, street food-helyek délután 3 után is nyitva tarthatnak, de csak elvitelre szolgálhatnak ki...","id":"20200318_boltzar_koronavirus_gyorsetterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c195f3-98a2-4cbf-82d2-e1ea82a013d0","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_boltzar_koronavirus_gyorsetterem","timestamp":"2020. március. 18. 07:31","title":"A gíroszosokra nem feltétlenül vonatkozik a délután hármas boltzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]