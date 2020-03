Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

kulcsmomentumát.","id":"20200320_Semmelweis_Ignac_google_felfedezes_gyermekagyi_laz_kezmosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03049b00-13c2-4133-875d-af1c476b9db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc67f91-db9a-48d1-90b5-2ce764223121","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200320_Semmelweis_Ignac_google_felfedezes_gyermekagyi_laz_kezmosas","timestamp":"2020. március. 20. 11:00","title":"Semmelweis nagy felfedezése: milyen kapcsolat volt a gyermekágyi láz és a kézmosás között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]