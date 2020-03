Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45e10040-8d0d-466c-8c5e-3cd3f6761bc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pinterest egy olyan gyűjteményt készített, ahol nem csak egészségügyi tanácsokat kapunk, hanem a megváltozott életkörülményekkel kapcsolatban is elleshetünk praktikákat.","shortLead":"A Pinterest egy olyan gyűjteményt készített, ahol nem csak egészségügyi tanácsokat kapunk, hanem a megváltozott...","id":"20200319_pinterest_koronavirus_home_office_otthon_tippek_jarvany_idejere_alhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e10040-8d0d-466c-8c5e-3cd3f6761bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab3bb92-7b1c-46c4-9e3b-1e2543cce29e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_pinterest_koronavirus_home_office_otthon_tippek_jarvany_idejere_alhir","timestamp":"2020. március. 19. 12:03","title":"Nézzen be a Pinterestre: praktikus és otthonos tanácsokat gyűjtenek egy helyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mindenből van elég – mondta a miniszterelnök pénteki rádióinterjújában.","shortLead":"Mindenből van elég – mondta a miniszterelnök pénteki rádióinterjújában.","id":"20200320_Orban_Hat_sulyos_koronavirusos_van_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ed672c-2dfe-41ca-b4b4-90831d03f13f","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Orban_Hat_sulyos_koronavirusos_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 20. 07:59","title":"Orbán: Hat súlyos állapotú koronavírusos van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Részleges boltzár bevezetésével, a csoportos összejövetelek betiltásával próbálják fékezni a koronavírus-járványt a szomszédos országok. ","shortLead":"Részleges boltzár bevezetésével, a csoportos összejövetelek betiltásával próbálják fékezni a koronavírus-járványt...","id":"20200318_koronavirus_jarvany_horvatorszag_szlovenia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c2f068-df21-43fe-9da8-08c90bdcf93c","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_horvatorszag_szlovenia","timestamp":"2020. március. 18. 20:41","title":"Tovább szigorít Horvátország és Szlovénia a járvány terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates egy online fórumos interjú keretében válaszolt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kérdésekre is.","shortLead":"Bill Gates egy online fórumos interjú keretében válaszolt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kérdésekre is.","id":"20200319_bill_gates_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fc6e99-d0cc-4818-9581-48688be13275","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_bill_gates_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 15:33","title":"Bill Gates a koronavírus-járványról: ha jól csináljuk, csak néhány hetet kell átvészelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-fertőzésben megbetegedettek száma Ausztriában szerda délután elérte az 1646-ot.","shortLead":"A koronavírus-fertőzésben megbetegedettek száma Ausztriában szerda délután elérte az 1646-ot.","id":"20200318_Ausztriaban_38_milliard_euros_segelycsomagot_hirdet_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f9f40a-a0d1-48c0-a564-57ef579a65fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988659d9-1851-43ef-894e-692969a6fcfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Ausztriaban_38_milliard_euros_segelycsomagot_hirdet_a_kormany","timestamp":"2020. március. 18. 20:23","title":"Ausztriában 38 milliárd eurós segélycsomagot hirdet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medvevadász játékot indított Füzér. Magyarország legészakibb részén most bárki kutathat az erdőben a macik után, és ha ő találja meg a nyomaikat először, jutalomban részesülhet.\r

\r

","shortLead":"Medvevadász játékot indított Füzér. Magyarország legészakibb részén most bárki kutathat az erdőben a macik után, és ha...","id":"20200319_Medvehajszat_hirdettek_Fuzeren_dijat_er_a_fotoval_vagy_videoval_igazolt_mackofogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea3de09-373b-49ce-a74f-1735e5294342","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Medvehajszat_hirdettek_Fuzeren_dijat_er_a_fotoval_vagy_videoval_igazolt_mackofogas","timestamp":"2020. március. 19. 08:55","title":"Játékos medvehajszát hirdettek Füzéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab79d45-8abc-4953-8caa-49dd80ccd072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkettővel nőtt a diagnosztizált esetek száma. Újabb öt pácienst gyógyultnak nyilvánítottak.","shortLead":"Tizenkettővel nőtt a diagnosztizált esetek száma. Újabb öt pácienst gyógyultnak nyilvánítottak.","id":"20200320_Mar_85_fertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ab79d45-8abc-4953-8caa-49dd80ccd072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07f1817-6d1e-4c09-9d24-02dcf99ae1d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Mar_85_fertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 20. 07:05","title":"Már 85 igazolt koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha semmi dolga nem lenne a magyar Országgyűlésnek, olyan napirendi javaslatot nyújtott be Kövér László házelnök a jövő hétre.","shortLead":"Mintha semmi dolga nem lenne a magyar Országgyűlésnek, olyan napirendi javaslatot nyújtott be Kövér László házelnök...","id":"20200319_parlamenti_napirend_orszaggyules_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1ead3d-3085-489e-9251-c26864bdf2a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_parlamenti_napirend_orszaggyules_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 17:41","title":"Nyoma sincs a koronavírus miatti válságnak a jövő heti parlamenti napirendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]