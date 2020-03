Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bár a koronavírus miatt ezt a díjátadót sem lehet most megtartani, attól még kiosztották a 2020. évi Abel-díjat.","shortLead":"Bár a koronavírus miatt ezt a díjátadót sem lehet most megtartani, attól még kiosztották a 2020. évi Abel-díjat.","id":"20200319_abel_dij_matematikus_matematika_hillel_furstenberg_gregory_margulis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364ca19d-2dff-4ac6-ae3e-0ec4336fd5ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_abel_dij_matematikus_matematika_hillel_furstenberg_gregory_margulis","timestamp":"2020. március. 19. 15:03","title":"Egy izraeli és egy amerikai matematikust csodál most a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett megfelelő munkakörülményeket és biztonságot szeretnének.","shortLead":"Egyebek mellett megfelelő munkakörülményeket és biztonságot szeretnének.","id":"20200320_koronavirus_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege_nyilt_segitseg_level_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb95170-45bb-4672-822b-68dff441687e","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_magyarorszagi_mentodolgozok_szovetsege_nyilt_segitseg_level_orban_viktor","timestamp":"2020. március. 20. 11:56","title":"Levélben kérik Orbán Viktor segítségét a mentődolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány veszélye miatt az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA ideiglenesen bezárta két űrhajófejlesztő és összeszerelő üzemét, ami miatt késedelmet szenvedhet az amerikai űrhajósok tervbe vett visszatérése a Holdra négy év múlva.","shortLead":"A koronavírus-járvány veszélye miatt az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA ideiglenesen bezárta két űrhajófejlesztő és...","id":"20200320_A_kovetkezo_Holdra_szallas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc22772-040f-437b-b71a-88514b40fa24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1b004f-f2c6-485f-9334-d627b514b270","keywords":null,"link":"/tudomany/20200320_A_kovetkezo_Holdra_szallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 07:21","title":"A következő Holdra szállást is befolyásolja a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az NKM is felfüggesztette a személyes leolvasást.","shortLead":"Az NKM is felfüggesztette a személyes leolvasást.","id":"20200320_A_gazoraleolvaso_sem_csenget_mar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c01350-1cb3-419e-899f-04c8f7c2cf8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_A_gazoraleolvaso_sem_csenget_mar","timestamp":"2020. március. 20. 13:08","title":"A gázóra-leolvasó sem csenget már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bc075d-e773-413f-8bae-b90bdbeb0551","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz példa elért Pestre is.\r

\r

","shortLead":"Az olasz példa elért Pestre is.\r

\r

","id":"20200319_Budapesten_is_lesz_erkelykoncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06bc075d-e773-413f-8bae-b90bdbeb0551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19b0f08-a2b8-4852-806c-be8765c86d25","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Budapesten_is_lesz_erkelykoncert","timestamp":"2020. március. 19. 16:35","title":"Budapesten is lesz karantén-erkélykoncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccd4c6b-cc54-4673-ab85-63d3a0ea108b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"40 millió lakost érint a döntés.","shortLead":"40 millió lakost érint a döntés.","id":"20200320_Zarlat_alatt_egesz_Kalifornia_senki_nem_hagyhatja_el_az_otthonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ccd4c6b-cc54-4673-ab85-63d3a0ea108b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0115d1c1-51c0-4371-90f4-1b76c27674c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Zarlat_alatt_egesz_Kalifornia_senki_nem_hagyhatja_el_az_otthonat","timestamp":"2020. március. 20. 06:03","title":"Zárlat alatt egész Kalifornia, senki nem hagyhatja el az otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennyi halálos áldozata még nem volt a koronavírusnak 24 óra alatt az olaszoknál.","shortLead":"Ennyi halálos áldozata még nem volt a koronavírusnak 24 óra alatt az olaszoknál.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97ac3a5-e643-4b7f-8791-ce67838de35b","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 20. 18:44","title":"627 ember halt meg egyetlen nap alatt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány százezres munkanélküliséggel számol, de van, aki ennél borúlátóbb.","shortLead":"A kormány százezres munkanélküliséggel számol, de van, aki ennél borúlátóbb.","id":"20200319_munkanelkuliseg_munkanelkuli_koronavirus_jarvany_essosy_zsombor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c55720-b02c-4f20-922e-abb536de0c03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_munkanelkuliseg_munkanelkuli_koronavirus_jarvany_essosy_zsombor","timestamp":"2020. március. 19. 12:30","title":"Essősy: Akár egymillió munkanélküli is lehet a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]