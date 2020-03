Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég arra hivatkozva kéri a gigatámogatást, hogy a Boeing és beszállítói hálózata 2,5 millió munkahelyet és 17 ezer vállalatot tart el.","shortLead":"A cég arra hivatkozva kéri a gigatámogatást, hogy a Boeing és beszállítói hálózata 2,5 millió munkahelyet és 17 ezer...","id":"20200318_60_milliard_dollaros_tamogatast_kert_a_Boeing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bd7d89-c479-47fa-9ef9-936310156304","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_60_milliard_dollaros_tamogatast_kert_a_Boeing","timestamp":"2020. március. 18. 16:39","title":"60 milliárd dolláros támogatást kért a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab0b531-6e35-469f-99d9-dbb4afabae6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétszeres rali-világbajnok egészen egyedi autóval lepte meg magát 73. születésnapjára.","shortLead":"A kétszeres rali-világbajnok egészen egyedi autóval lepte meg magát 73. születésnapjára.","id":"20200319_Walter_Rohrl_Porsche_356","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ab0b531-6e35-469f-99d9-dbb4afabae6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26b25c1-ec59-4d81-b1d1-a33432bff964","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_Walter_Rohrl_Porsche_356","timestamp":"2020. március. 19. 14:12","title":"Mert megérdemli: teljesen egyedi Porschéval jár Walter Röhrl ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7bba69-539f-4960-b22b-a7d7a5ca112e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Szerda délután megtörte a csendet a Sony, és rengeteg játékos örömére végre elárulta, mi kerül az új konzol, a PlayStation 5 motorháztetője alá.","shortLead":"Szerda délután megtörte a csendet a Sony, és rengeteg játékos örömére végre elárulta, mi kerül az új konzol...","id":"20200318_sony_playstation_5_ps5_hardver_specifikacio_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed7bba69-539f-4960-b22b-a7d7a5ca112e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91d8cb4-3a63-48b0-aad8-ae216b72adb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_sony_playstation_5_ps5_hardver_specifikacio_bemutato","timestamp":"2020. március. 18. 19:03","title":"Elmondta a Sony, mire lesz képes a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5964e1a3-1f3d-4d13-8aeb-11a6c5d1482b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éjszaka közepén több tucat koporsót kellett elszállítani Bergamóból, mert a város krematóriuma elérte teljesítménye felső határát. ","shortLead":"Az éjszaka közepén több tucat koporsót kellett elszállítani Bergamóból, mert a város krematóriuma elérte teljesítménye...","id":"20200319_Tragikus_kep_Bergamobol_koporsokat_szallito_katonai_konvoj_hagyta_el_a_varost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5964e1a3-1f3d-4d13-8aeb-11a6c5d1482b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f95fd5d-b396-4995-ae47-321ab1284490","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Tragikus_kep_Bergamobol_koporsokat_szallito_katonai_konvoj_hagyta_el_a_varost","timestamp":"2020. március. 19. 11:09","title":"Tragikus kép Bergamóból: koporsókat szállító katonai konvoj hagyta el a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca54eb9-2d80-4506-b35c-f59327ace9e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus elleni védekezésről tájékoztatott az operatív törzs: már heten kaptak többszázezres bírságot, mert nem tartották be a korlátozó intézkedéseket. A román és a bolgár tranzitutasok mellett a szerbeket is átengedik a határon. A tesztekhez pedig további hét laboratóriumot jelöltek ki, valamint több járványkórházat is arra az esetre, ha sokkal több beteg lesz.\r

