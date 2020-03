131-re nőtt az igazolt magyar koronavírus-fertőzöttek száma

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76c0c232-3bdd-4d9c-b926-3480ca37bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt irtózatos mértékben nőtt a legfertőzöttebb olasz régióban a vírusosok halálozási aránya.","shortLead":"Egy nap alatt irtózatos mértékben nőtt a legfertőzöttebb olasz régióban a vírusosok halálozási aránya.","id":"20200321_Egyedul_Lombardiaban_546_ujabb_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76c0c232-3bdd-4d9c-b926-3480ca37bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a27d978-1030-4fac-8abf-9ac20e5dcc41","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Egyedul_Lombardiaban_546_ujabb_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 21. 17:25","title":"Egyedül Lombardiában 546 újabb halálos áldozatot szedett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg Pintér Sándornál szó nélkül elvégezték a tesztet, miután egy koronavírussal igazoltan fertőzött politikussal találkozott, addig egy szintén igazoltan fertőzött iskolás osztálytársait nem vizsgálják. Ahogyan azt a soroksári nőt sem, aki egy ugyancsak igazoltan fertőzött férfi felesége.","shortLead":"Míg Pintér Sándornál szó nélkül elvégezték a tesztet, miután egy koronavírussal igazoltan fertőzött politikussal...","id":"20200320_koronavirus_igazolt_fertozes_iskolasok_pinter_sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8dd67d-a8d5-4e8f-b3ea-1146d65a9ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_igazolt_fertozes_iskolasok_pinter_sandor","timestamp":"2020. március. 20. 16:26","title":"Index: Igazoltan fertőzött, mégsem tesztelik egy budapesti diák osztálytársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős nőt szállítottak szombaton kórházba, az elmúlt két hétben több mint száz emberrel került kapcsolatba.","shortLead":"Egy idős nőt szállítottak szombaton kórházba, az elmúlt két hétben több mint száz emberrel került kapcsolatba.","id":"20200321_Mohacson_is_megjelent_a_koronavirus_a_fertozottnek_100_folotti_kontaktja_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8161ba-7640-47a4-a438-654ceb61b45c","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Mohacson_is_megjelent_a_koronavirus_a_fertozottnek_100_folotti_kontaktja_volt","timestamp":"2020. március. 21. 20:48","title":"Mohácson is megjelent a koronavírus, a fertőzöttnek 100 fölötti kontaktja volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mire Kínából megérkeznek a szájmaszkok Újbudára, kis híján 17 millió forinttal lesznek drágábbak a vám és az áfa miatt.","shortLead":"Mire Kínából megérkeznek a szájmaszkok Újbudára, kis híján 17 millió forinttal lesznek drágábbak a vám és az áfa miatt.","id":"20200320_koronavirus_fertozes_ujbuda_szajmaszk_kina_vam_afa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c430d124-8802-488d-bded-782e481c89a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_koronavirus_fertozes_ujbuda_szajmaszk_kina_vam_afa","timestamp":"2020. március. 20. 17:06","title":"Újbuda rendelt 50 ezer szájmaszkot, de a 17 millió forintnyi adóra szívesen nemet mondana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decdef5b-ba3e-4886-9743-1f7ac93dd47f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légiközlekedési ügynökség (Roszaviacija) úgy tájékoztatta az Interfax hírügynökséget, hogy az orosz légitársaságok az elkövetkező napokban nyolc országból, köztük Magyarországról fognak a koronavírus-járvány miatt külföldön rekedt orosz állampolgárokat evakuálni. Az Aeroflot szombattól hétfőig hat járatot indít Budapestről.","shortLead":"Az orosz légiközlekedési ügynökség (Roszaviacija) úgy tájékoztatta az Interfax hírügynökséget, hogy az orosz...","id":"20200321_Magyarorszagrol_orosz_allampolgarokat_evakualnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decdef5b-ba3e-4886-9743-1f7ac93dd47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b766310-7fe3-44c8-9080-d45c2b973248","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Magyarorszagrol_orosz_allampolgarokat_evakualnak","timestamp":"2020. március. 21. 16:50","title":"Magyarországról orosz állampolgárokat evakuálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az év végi csúcsidőszakhoz mérhető az elektronikai üzletek forgalma, vannak olyan termékkategóriák, amelyeké többszöröse az év ezen szakában megszokottnak.","shortLead":"Az év végi csúcsidőszakhoz mérhető az elektronikai üzletek forgalma, vannak olyan termékkategóriák, amelyeké...","id":"20200320_Karacsonyi_forgalmat_csinal_az_elektronikai_uzleteknel_a_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0712a29-cb60-490e-af6c-a6843b6bf2fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200320_Karacsonyi_forgalmat_csinal_az_elektronikai_uzleteknel_a_jarvany","timestamp":"2020. március. 20. 09:40","title":"Karácsonyi forgalmat csinál az elektronikai üzleteknél a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572a6685-6997-493d-aae9-d20f8320c290","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta sokat hallhattunk-olvashattunk arról, milyen korlátozásokat vezettek be világszerte; hogy sok helyen leállt a légi közlekedés, bezártak az éttermek, az iskolák, elmaradnak a turisták is. Most az AFP fotósainak lencséjén keresztül meg is mutatjuk, hogyan néptelenedtek el a világ népszerű turistacélpontjai alig pár hét leforgása alatt.","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta sokat hallhattunk-olvashattunk arról, milyen korlátozásokat vezettek be világszerte...","id":"20200320_koronavirus_elotte_utana_galeria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=572a6685-6997-493d-aae9-d20f8320c290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d288f2ce-43d8-4c36-a799-0093a28c222f","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_elotte_utana_galeria","timestamp":"2020. március. 20. 17:10","title":"Előtte tömeg, utána az üresség - fotókon mutatjuk, hogyan néptelenedtek el a népszerű turistacélpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331f4b0-9245-4372-b435-7391ff89a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombat reggeli állás szerint jelenleg 103-an fertőződtek meg a koronavírussal és eddig 4 áldozata van a járványnak. Hatan vannak intenzív osztályon a betegek közül, egy 40-es éveiben járó páciensnek is súlyos az állapota.","shortLead":"A szombat reggeli állás szerint jelenleg 103-an fertőződtek meg a koronavírussal és eddig 4 áldozata van a járványnak...","id":"20200321_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatojarol_103_fertozott_4_halott_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c331f4b0-9245-4372-b435-7391ff89a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9344250-bba9-43e5-bf1b-4a59f806fe65","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatojarol_103_fertozott_4_halott_eddig","timestamp":"2020. március. 21. 14:06","title":"Operatív Törzs: Már az egész országban elterjedt a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]