[{"available":true,"c_guid":"e70f5f67-ebd6-41cd-ab9c-4c23f83f1f7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre beláthatatlan a koronavírus-járvány gazdasági hatása, a kínai kereskedelem és luxusszegmens azonban már éledezik, amit elsősorban a helyiek „bosszúköltése” mozgat. ","shortLead":"Egyelőre beláthatatlan a koronavírus-járvány gazdasági hatása, a kínai kereskedelem és luxusszegmens azonban már...","id":"20200323_kinai_luxuspiac_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70f5f67-ebd6-41cd-ab9c-4c23f83f1f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684d5810-e648-4c4f-ad1d-808ed6cd012f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_kinai_luxuspiac_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 15:27","title":"Éledezik a kínai luxuspiac a koronavírus-sokk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A segítséget várók tárgyi és pénzügyi adományt is elfogadnak.","shortLead":"A segítséget várók tárgyi és pénzügyi adományt is elfogadnak.","id":"20200323_arcmaszk_masz_vedoruha_mentok_adomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26dd3273-8ad3-46b3-ba6a-3e28f096dcfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f91c327-7ebb-41d5-84bb-2a06bec93ec7","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_arcmaszk_masz_vedoruha_mentok_adomany","timestamp":"2020. március. 23. 15:41","title":"Mentősök kérték a lakosság segítségét, az OMSZ szerint van elég védőfelszerelésük.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős mértékben csökkenhet a következő hetekben az európai internetes adatforgalom, miután a Facebook bejelentette, nagyjából 288 millió felhasználó számára válnak – átmenetileg – rosszabb képminőségűvé a videók.","shortLead":"Jelentős mértékben csökkenhet a következő hetekben az európai internetes adatforgalom, miután a Facebook bejelentette...","id":"20200323_facebook_instagram_rossz_kepminoseg_koronavirus_jarvany_adatforgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f584b5-99e0-4139-a1cd-5da77aa3c381","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_facebook_instagram_rossz_kepminoseg_koronavirus_jarvany_adatforgalom","timestamp":"2020. március. 23. 13:03","title":"A Facebook és az Instagram is ront a képminőségen a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre rövidebb az idő, amíg egy-egy megrendelőnek várnia kell az iPhone-jára. És ez talán fontosabb, mint elsőre tűnik: ez is egyik mutatója annak, hogy Kínában lassan visszatérnek a dolgok a régi kerékvágásba.","shortLead":"Egyre rövidebb az idő, amíg egy-egy megrendelőnek várnia kell az iPhone-jára. És ez talán fontosabb, mint elsőre tűnik...","id":"20200323_iphone_airpods_szallitasi_hatarido_csokken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146c1bf5-9337-4368-85a6-18348a53d264","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_iphone_airpods_szallitasi_hatarido_csokken","timestamp":"2020. március. 23. 10:03","title":"Ez is bizonyítja, hogy Kínában kezd normalizálódni a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0746581d-56cb-4a76-99c1-bd024b8115f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése hidegzuhanyként érte a menyasszonyokat és a vőlegényeket. Miután egyre több rendezvényt tiltanak be, ők is kénytelenek elhalasztani tavaszi esküvőiket. A lemondásokat az egész üzletág megsínyli. Megnéztük, hogy a cukrászoktól a menyasszonyi ruhaszalonokig, ki hogyan vészeli át a kényszerpihenőt.","shortLead":"A koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése hidegzuhanyként érte a menyasszonyokat és a vőlegényeket. Miután egyre...","id":"20200322_Eskuvo_a_korona_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0746581d-56cb-4a76-99c1-bd024b8115f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc9d3c-65b0-4460-b33e-f6d29cfe9d80","keywords":null,"link":"/elet/20200322_Eskuvo_a_korona_idejen","timestamp":"2020. március. 22. 17:00","title":"Mi lesz az esküvőkkel a koronavírus-járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A heves tiltakozások ellenére váratlanul, sőt a tervezettnél hamarabb megjelent hétfőn az Egyesült Államokban az örökbefogadott lánya zaklatásával vádolt Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer és színész, Woody Allen önéletrajzi könyve.\r

\r

","shortLead":"A heves tiltakozások ellenére váratlanul, sőt a tervezettnél hamarabb megjelent hétfőn az Egyesült Államokban...","id":"20200324_Hiaba_a_botrany_megjelent_Woody_Allen_oneletrajza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4057da83-f0dd-4523-85f8-d2197e127f73","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Hiaba_a_botrany_megjelent_Woody_Allen_oneletrajza","timestamp":"2020. március. 24. 08:50","title":"Hiába a botrány, megjelent Woody Allen önéletrajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adósoknak haladékot, kisvállalkozók tízezreinek adómentességet ígért a miniszterelnök.","shortLead":"Az adósoknak haladékot, kisvállalkozók tízezreinek adómentességet ígért a miniszterelnök.","id":"20200323_Orban_gazdasagvedelmi_program_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c72a336-73fa-4b1b-866b-940597fcd679","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_Orban_gazdasagvedelmi_program_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 11:52","title":"Orbán: 6 intézkedéssel egészítik ki a gazdaságvédelmi programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a5c9e5-b61b-4596-acdf-4d6bc4f271bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tart némi szünetet a tavasz.","shortLead":"Tart némi szünetet a tavasz.","id":"20200322_Havazasra_es_minuszokra_kell_keszulni_a_kovetkezo_napokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18a5c9e5-b61b-4596-acdf-4d6bc4f271bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ba254e-a64b-478b-b2df-3157a4369df8","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Havazasra_es_minuszokra_kell_keszulni_a_kovetkezo_napokban","timestamp":"2020. március. 22. 15:53","title":"Havazásra és mínuszokra kell készülni a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]