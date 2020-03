Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kihagyható-e kötőjel a Covid-19-ből, megfertőződhetnek-e az orkok is és teherbe lehet-e esni a szájmaszktól. A Duma Aktuál saját kormányinfóján csupa fontos kérdést kap Kovács András Péter, amiket precíz módon válogattak ki kollégái. Kovács Zoltán alighanem állva tapsol. A jövőkutatókkal is előfordul, hogy jóslataik nem jönnek be. Matthias Horx és intézete (Zukunftsinstitut) a koronavírus-járvány utáni időszakra négy forgatókönyvet is felvázolt. Alább az optimista, meglehetősen utópisztikus verziót olvashatják. A jövőből visszatekintve írja le, milyen meglepő dolgokat élünk meg majd a koronavírus utáni időszakban, például tudatos együttműködést az emberek közt, a sokkokhoz jobban alkalmazkodó, meg-megújuló társadalmat és a populizmus bukását. A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet egyelőre felbecsülhetetlen mértékben sújtja globálisan a gazdaságot, a koronavírus-járvány pedig hatalmas terhet ró az egészségügyre. És bár ilyenkor értelemszerűen nem az a prioritás, hogy a kulturális szférában milyen kármentesítést lehetne végezni, érdemes egy pillantást vetni arra a helyzetre is, amelybe most itthon sok, előadó-művészeti területen dolgozó ember kényszerült. Az utóbbi évek kultúrafinanszírozási kavarásai most hatványozottabban éreztetik negatív hatásukat. Oláh Mara 74 éves volt, kedden hajnalban hunyt el. Elhunyt Omara, az ismert roma festőművész Hosszú időn át maradhatott észrevétlen a Tekya nevű malware a Google Play áruház 56 alkalmazásában. Az appokban futó hirdetésekre kattintott – a felhasználók helyett. Vírusos alkalmazásokat találtak a Google Play áruházban Néhány jellemző példán keresztül megpróbáljuk bemutatni, hogy egyes helyzetekben milyen jogok illetik meg a dolgozókat. A kormány ugyan lehetővé tette, hogy a munkáltatók megnyirbálják a dolgozók jogait a munkahelyek megőrzése érdekében, de ehhez a munkavállalók beleegyezésére is szükségük van. Néhány jellemző példán keresztül megpróbáljuk bemutatni, hogy egyes helyzetekben milyen jogok illetik meg a dolgozókat. Az biztos, hogy a rendkívüli helyzet miatt mindkét fél részéről óriási kompromisszumkészségre lesz szükség, és azzal is számolni kell, hogy bonyolult munkaügyi perek jöhetnek, annyira szokatlan a helyzet - figyelmeztetnek a munkajogászok. Szabadságolás, felmondás, karantén: mit tehet egy dolgozó koronavírus idején? Mit tesz a hideg idő a koronavírussal? És a meleg? Hatásos ellenszere-e a fokhagyma? A kétségbeesés és a pánik sok tévhitnek ad teret, de jobban járunk, ha a tényekre és a kutatók eddig felhalmozott tudására alapozunk. A kétségbeesés és a pánik sok tévhitnek ad teret, de jobban járunk, ha a tényekre és a kutatók eddig felhalmozott tudására alapozunk. Ezeket a mítoszokat ne higgye el a koronavírusról!