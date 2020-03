Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind az adóhatóság, mind az Operatív Törzs azt állítja, hogy nem foglaltak le semmilyen Csehországba tartó maszkszállítmányt.","shortLead":"Mind az adóhatóság, mind az Operatív Törzs azt állítja, hogy nem foglaltak le semmilyen Csehországba tartó...","id":"20200321_NAV_maszk_csehorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e312a2-d989-43c6-b037-82a1f41328b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_NAV_maszk_csehorszag","timestamp":"2020. március. 21. 15:23","title":"NAV: nem foglaltak le maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4852a8d0-a342-4a46-a14e-5f9aea525848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gazdaságvédelem nem képzelhető el dolgozóvédelem nélkül – olvasható ki több szakszervezeti konföderáció közös állásfoglalásából.","shortLead":"Gazdaságvédelem nem képzelhető el dolgozóvédelem nélkül – olvasható ki több szakszervezeti konföderáció közös...","id":"20200322_Ne_csak_a_cegeket_a_munkavallalokat_is_vedjek__kerik_a_szakszervezetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4852a8d0-a342-4a46-a14e-5f9aea525848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24165204-c3a3-492e-b23c-953302a9e20c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200322_Ne_csak_a_cegeket_a_munkavallalokat_is_vedjek__kerik_a_szakszervezetek","timestamp":"2020. március. 22. 10:11","title":"Ne csak a cégeket, a munkavállalókat is védjék! – kérik a szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az intézkedés azokat érinti, akik Tiranába vagy Kutaiszibe utaztak volna a következő hetekben. ","shortLead":"Az intézkedés azokat érinti, akik Tiranába vagy Kutaiszibe utaztak volna a következő hetekben. ","id":"20200321_Tobb_jaratat_is_torli_a_Wizz_Air_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fac5e67-a0d4-4306-bc9e-6510d5f43fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a483258-af01-41ce-9ba3-bb9a82df836f","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Tobb_jaratat_is_torli_a_Wizz_Air_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 21. 13:11","title":"Több járatát is törli a Wizz Air a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45339506-e266-48bb-b84c-4c4922806cec","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ugyan nem mindig a rendeléssel azonos mennyiségben, de a gyógyszerészkamara elnöke szerint folyamatosan tudnak szállítani a gyógyszertáraknak.","shortLead":"Ugyan nem mindig a rendeléssel azonos mennyiségben, de a gyógyszerészkamara elnöke szerint folyamatosan tudnak...","id":"20200323_gyogyszereszkamara_negyszeres_igenyek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45339506-e266-48bb-b84c-4c4922806cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7549cd7-d1ba-4679-924b-c872ecc031b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_gyogyszereszkamara_negyszeres_igenyek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 10:44","title":"Négyszer annyi gyógyszert vesznek a magyarok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötöslottó számait.","shortLead":"Kihúzták az ötöslottó számait.","id":"20200321_Ha_40_alatt_es_64_felett_tippelt_a_lotton_akkor_van_egy_rossz_hirunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb17d84-d8f6-4222-9d55-97d33870cc52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Ha_40_alatt_es_64_felett_tippelt_a_lotton_akkor_van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2020. március. 21. 20:01","title":"Ha 40 alatt és 64 felett tippelt a lottón, akkor van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A molekuláris diagnosztikai eszközök fejlesztésével foglalkozó Cepheid szerint a teszttel 45 perc alatt mutatható ki a fertőzés. A gyorsteszt már meg is kapta az amerikai élelmiszer- és gyógyszeripari felügyelet engedélyét.","shortLead":"A molekuláris diagnosztikai eszközök fejlesztésével foglalkozó Cepheid szerint a teszttel 45 perc alatt mutatható ki...","id":"20200322_Koronavirus_Amerikaban_is_fejlesztettek_egy_gyorstesztet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b189cb-3480-4735-acc6-48cfc792419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e7d1f0-fab3-4df1-9927-5fcf8622861d","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Koronavirus_Amerikaban_is_fejlesztettek_egy_gyorstesztet","timestamp":"2020. március. 22. 08:53","title":"Koronavírus: Amerikában is fejlesztettek egy gyorstesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az olaszok nem hagyhatják el a települést, ahol vannak, a németek is tovább szigorítanak, nem mennek kanadai sportolók az olimpiára. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az olaszok nem hagyhatják el a települést, ahol vannak, a németek is tovább szigorítanak, nem mennek kanadai sportolók...","id":"20200323_Radar360_Ellenzeki_nem_a_felhatalmazasi_torvenyre_Merkel_karanteban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f969e7-7188-4e07-9462-79957a43ae7c","keywords":null,"link":"/360/20200323_Radar360_Ellenzeki_nem_a_felhatalmazasi_torvenyre_Merkel_karanteban","timestamp":"2020. március. 23. 08:00","title":"Radar360: Ellenzéki nem a felhatalmazási törvényre, Merkel karantéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8a6047-e6cd-462e-a141-9fba1e5b00fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Húszezer taxi helyett elég lenne kétezer is Chicagóban. Legalábbis ezt állítja egy svájci startup, a Bestmile alapítója. A cég arra szakosodott, hogy autóflották működtetését optimalizálja – ahogyan Mellano mondja: orkesztrálja, azaz hangszerelje, összehangolja. ","shortLead":"Húszezer taxi helyett elég lenne kétezer is Chicagóban. Legalábbis ezt állítja egy svájci startup, a Bestmile...","id":"202012_hangszereles_autokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8a6047-e6cd-462e-a141-9fba1e5b00fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbad45a-5900-4f2f-8266-283307db8d5c","keywords":null,"link":"/360/202012_hangszereles_autokra","timestamp":"2020. március. 22. 08:30","title":"Előfizetéses autók? Egy svájci startup ebben látja a jövőt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]