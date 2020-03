Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az olaszok nem hagyhatják el a települést, ahol vannak, a németek is tovább szigorítanak, nem mennek kanadai sportolók az olimpiára. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az olaszok nem hagyhatják el a települést, ahol vannak, a németek is tovább szigorítanak, nem mennek kanadai sportolók...","id":"20200323_Radar360_Ellenzeki_nem_a_felhatalmazasi_torvenyre_Merkel_karanteban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f969e7-7188-4e07-9462-79957a43ae7c","keywords":null,"link":"/360/20200323_Radar360_Ellenzeki_nem_a_felhatalmazasi_torvenyre_Merkel_karanteban","timestamp":"2020. március. 23. 08:00","title":"Radar360: Ellenzéki nem a felhatalmazási törvényre, Merkel karantéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kétéves gyermek eszméletét vesztette és életveszélybe került. ","shortLead":"A kétéves gyermek eszméletét vesztette és életveszélybe került. ","id":"20200323_korhaz_anya_nyugtato_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda003b2-93b8-416a-b322-df43b092285c","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_korhaz_anya_nyugtato_mergezes","timestamp":"2020. március. 23. 10:57","title":"Megmérgezte kislányát, hogy bent tartsák a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 30 éves anyát letartóztatták.","shortLead":"A 30 éves anyát letartóztatták.","id":"20200323_gyogyszer_nyugtato_mergezes_kecskemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38038bc9-ead0-48db-b36d-8326856fcd57","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_gyogyszer_nyugtato_mergezes_kecskemet","timestamp":"2020. március. 23. 18:46","title":"Nyugtatóval mérgezte meg 2 éves lányát egy kecskeméti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harmincezer vállalkozás likviditási tartalékát vizsgálták meg, ez alapján a kisvállalkozások lehetnek a legnagyobb veszélyben.","shortLead":"Harmincezer vállalkozás likviditási tartalékát vizsgálták meg, ez alapján a kisvállalkozások lehetnek a legnagyobb...","id":"20200324_koronavirus_tartalek_ceg_vallalkozas_fizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7e8acb-71d3-46a5-a617-21584a4835fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_koronavirus_tartalek_ceg_vallalkozas_fizetes","timestamp":"2020. március. 24. 12:14","title":"Egy hónapra van tartaléka a cégek negyedének, hogy kifizesse a béreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f33796-095c-4f47-875f-b1593c1e6e01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a legtöbben biztosak abban, hogy Magyarországon is tömegeket fertőz majd meg a koronavírus, a Publicus Intézet felmérése szerint azt is gondolja a többség: a járvány csak másokat fog megbetegíteni.","shortLead":"Miközben a legtöbben biztosak abban, hogy Magyarországon is tömegeket fertőz majd meg a koronavírus, a Publicus Intézet...","id":"20200324_publicus_nyugdijasok_korlatozasok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6f33796-095c-4f47-875f-b1593c1e6e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624ccbdc-51b5-4357-a3fd-bccc9cc4525f","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_publicus_nyugdijasok_korlatozasok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 10:18","title":"A vállalkozók és a nyugdíjasok ellenzik legjobban a kijárási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svéd Tamás szerint a lakosságnak \"riadtabbnak\" kellene lennie a koronavírus miatt, többek között azért, hogy nálunk ne legyenek az olaszországihoz hasonló következmények.","shortLead":"Svéd Tamás szerint a lakosságnak \"riadtabbnak\" kellene lennie a koronavírus miatt, többek között azért, hogy nálunk ne...","id":"20200323_Magyar_Orvosi_Kamara_titkar_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a10c99-b5de-41b1-9999-46327b1338ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Magyar_Orvosi_Kamara_titkar_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 09:13","title":"A Magyar Orvosi Kamara titkára szerint itt az ideje farkast kiáltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy helyzetéről és a kormányba vetett bizalomról akkor kell beszélni a főpolgármester szerint, “ha elmúlt a baj”.\r

\r

","shortLead":"Az egészségügy helyzetéről és a kormányba vetett bizalomról akkor kell beszélni a főpolgármester szerint, “ha elmúlt...","id":"20200323_karacsony_gergely_koronavirus_rendkivuli_helyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce373dd4-9224-4468-923a-606cfcf73fbb","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_karacsony_gergely_koronavirus_rendkivuli_helyzet","timestamp":"2020. március. 23. 13:08","title":"Karácsony: Támogatom, hogy a kormány meghosszabbíthassa az intézkedéseit, de kellenek garanciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa013c2e-d759-4cee-a032-e16f42ad5084","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyesítik erejüket az amerikai technológiai cégek a koronavírus ellen. Az együttműködést bejelentő Donald Trump elnök szerint a társulás legfőbb célja a védőoltás kifejlesztése.","shortLead":"Egyesítik erejüket az amerikai technológiai cégek a koronavírus ellen. Az együttműködést bejelentő Donald Trump elnök...","id":"20200323_donald_trump_szuperszamitogep_koronavirus_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa013c2e-d759-4cee-a032-e16f42ad5084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b7b9d9-9e02-4a88-a130-bd6c063d409c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_donald_trump_szuperszamitogep_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. március. 23. 17:03","title":"Amerika a szuperszámítógép erejével akarja megsemmisíteni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]