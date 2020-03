Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6be2aaa1-7b65-4d26-83df-62715262c45e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy komolyabb járvány idején a fizikai kapcsolatok minimalizálása kulcsfontosságú. Az interneten terjedő képek egyike remekül bemutatja, miért akkora igazság ez.","shortLead":"Egy komolyabb járvány idején a fizikai kapcsolatok minimalizálása kulcsfontosságú. Az interneten terjedő képek egyike...","id":"20200318_koronavirus_tavolsagtartas_kezmosas_megelozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6be2aaa1-7b65-4d26-83df-62715262c45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067e438-c8a5-4d73-a832-d85cf05be5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_koronavirus_tavolsagtartas_kezmosas_megelozes","timestamp":"2020. március. 18. 08:33","title":"Ez a kép remekül bemutatja, miért kell most távolságot tartani a másiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad9801d-6b7b-47d6-b75b-a4c56445b5ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő személyesen akarta elmondani a hírt, de szerette volna megvédeni a nagyapját. ","shortLead":"A nő személyesen akarta elmondani a hírt, de szerette volna megvédeni a nagyapját. ","id":"20200318_Az_ablakon_keresztul_jelentette_be_egy_no_a_nagyapjanak_hogy_eljegyeztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ad9801d-6b7b-47d6-b75b-a4c56445b5ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7aee960-649b-4347-98fd-39f23675fce7","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Az_ablakon_keresztul_jelentette_be_egy_no_a_nagyapjanak_hogy_eljegyeztek","timestamp":"2020. március. 18. 14:11","title":"A koronavírus miatt csak az ablakon keresztül tudta elmondani egy nő a nagyapjának, hogy eljegyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a Samsung Galaxy S20 Ultra kijelzője esetében többféle beállítást is használhatunk, az Android Authority arra volt kíváncsi, melyiknél mennyi időre elég a készülék teljesen feltöltött akkumulátora.","shortLead":"Mivel a Samsung Galaxy S20 Ultra kijelzője esetében többféle beállítást is használhatunk, az Android Authority arra...","id":"20200317_samsung_galaxy_s20_ultra_akkumulator_teszt_felbontas_kepfrissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8674e6ec-8ebe-4262-88de-5827fc09a5e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_samsung_galaxy_s20_ultra_akkumulator_teszt_felbontas_kepfrissites","timestamp":"2020. március. 17. 11:03","title":"Növelhető a telefon üzemideje a képernyő átállításával – íme a Samsung Galaxy S20 Ultra példája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35aac838-abef-4c2b-852d-6adee51476ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán prémiummárka felkért egy tetováló művészt, hogy terítsenek be motívumaival egy Lexus UX szabadidő-autót.","shortLead":"A japán prémiummárka felkért egy tetováló művészt, hogy terítsenek be motívumaival egy Lexus UX szabadidő-autót.","id":"20200318_A_Lexusnal_elkeszitettek_az_elso_tetovalt_autot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35aac838-abef-4c2b-852d-6adee51476ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2f0738-31d7-423c-affe-0192b106144b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_A_Lexusnal_elkeszitettek_az_elso_tetovalt_autot","timestamp":"2020. március. 18. 17:21","title":"A Lexusnál elkészítették az első tetovált autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49060b48-296e-41fc-96ab-2a2fcbc15a9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Killers frontembere is felvette a harcot a koronavírussal.","shortLead":"A The Killers frontembere is felvette a harcot a koronavírussal.","id":"20200318_Ilyen_amikor_egy_rocksztar_mos_kezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49060b48-296e-41fc-96ab-2a2fcbc15a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f60ac-a2f2-49b0-b63f-4e3226f9d5b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Ilyen_amikor_egy_rocksztar_mos_kezet","timestamp":"2020. március. 18. 09:20","title":"Ilyen, amikor egy rocksztár mos kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalat három évre szóló bérmegállapodást kötött a munkavállalókkal, amely áprilistól lép életbe.","shortLead":"A vállalat három évre szóló bérmegállapodást kötött a munkavállalókkal, amely áprilistól lép életbe.","id":"20200318_Megegyezett_az_Audi_a_szakszervezettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c33dba4-2df9-407b-9b5d-8c971a04e35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec52c55e-1b9a-43d0-a41f-531af2c1cfc4","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Megegyezett_az_Audi_a_szakszervezettel","timestamp":"2020. március. 18. 17:27","title":"Bezárt a gyár, majd megegyezett a fizetésemelésről az Audi a szakszervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb5acbb-5144-41f1-90a7-5833e112c445","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem a ruhák mosásánál, hanem már a forrásnál, azaz a ruhák tervezésénél és a szövethasználatnál lehet felvenni a versenyt a mikroszálak okozta környezetszennyezéssel – állapította meg egy új kutatás.","shortLead":"Nem a ruhák mosásánál, hanem már a forrásnál, azaz a ruhák tervezésénél és a szövethasználatnál lehet felvenni...","id":"20200318_ruhak_viselese_mosasa_mikroszal_kornyezetszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eb5acbb-5144-41f1-90a7-5833e112c445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20436db3-6639-4a01-a25f-c0daf1b7d0a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_ruhak_viselese_mosasa_mikroszal_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. március. 18. 13:03","title":"A ruhák viselésével több mikroszál kerül a környezetbe, mint a mosásukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehországi Brnoig sorakoznak az autók.\r

","shortLead":"A csehországi Brnoig sorakoznak az autók.\r

","id":"20200318_93_kilometeres_a_sor_a_rajkai_hataratkelonel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702859f0-7591-487b-b9d6-67a95f9da609","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_93_kilometeres_a_sor_a_rajkai_hataratkelonel","timestamp":"2020. március. 18. 12:09","title":"93 kilométeres a sor a rajkai határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]