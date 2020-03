Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem sikerült megállapodásra jutni az új típusú koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk enyhítését célzó közösségi intézkedésekről a közös valutát használó európai uniós tagállamok pénzügyminisztereinek kedd esti tanácskozásán.","shortLead":"Nem sikerült megállapodásra jutni az új típusú koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk enyhítését célzó közösségi...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_gazdasag_olaszorszag_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff186cd-b7e8-41b3-9649-5e91929e0944","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_koronavirus_jarvany_gazdasag_olaszorszag_nemetorszag","timestamp":"2020. március. 25. 07:49","title":"Nemet mondtak a németek az olaszok szolidaritási csomagjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e62892-cb47-4c76-b53f-523688a8557b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter a koronavírus elleni közös küzdelemmel szemléltette a keleti nyitás jogosságát.","shortLead":"Szijjártó Péter a koronavírus elleni közös küzdelemmel szemléltette a keleti nyitás jogosságát.","id":"20200324_Tobb_szaz_tonnanyi_a_vedekezoeszkoz_erkezik_meg_Kinabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54e62892-cb47-4c76-b53f-523688a8557b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d87a586-2918-4bf9-a665-aa6da3261069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Tobb_szaz_tonnanyi_a_vedekezoeszkoz_erkezik_meg_Kinabol","timestamp":"2020. március. 24. 19:26","title":"Több száz tonnányi védekezőeszköz érkezik még Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikum ezúttal zárójelbe került, a szemrevaló külső egyszerűen mindent visz.","shortLead":"A praktikum ezúttal zárójelbe került, a szemrevaló külső egyszerűen mindent visz.","id":"20200324_jol_mutat_a_skoda_octavia_kupe_es_kombikupe_koncepcioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b0f608-778e-4534-bce7-a1e8c6f797a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_jol_mutat_a_skoda_octavia_kupe_es_kombikupe_koncepcioja","timestamp":"2020. március. 24. 11:21","title":"Jól mutat a Skoda Octavia kupé és kombikupé koncepciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db68356b-e023-44ce-82cf-cf38acf6891c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A COVID-19 betegség miatt Lombardiában bekövetkezett 3776 koronavírusos haláleset majdnem harmadát Bergamóban jegyezték fel a múlt hónapban. A 600 bergamói háziorvos közül 140 betegedett meg, mert kezdetben még szájmaszkjuk sem volt. A város polgármestere számolt be a sajtónak a járványügyi helyzetről.","shortLead":"A COVID-19 betegség miatt Lombardiában bekövetkezett 3776 koronavírusos haláleset majdnem harmadát Bergamóban jegyezték...","id":"20200324_Bergamo_polgarmester_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db68356b-e023-44ce-82cf-cf38acf6891c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58051b68-7561-44e2-86f5-cd7980e2400c","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Bergamo_polgarmester_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 15:24","title":"Bergamói polgármester: A koporsókat nem tudjuk már hová tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem látszik csitulni a járvány.","shortLead":"Nem látszik csitulni a járvány.","id":"20200324_spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458ebfc7-86fe-4bcb-9989-c0a94e6bb3aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 24. 12:41","title":"Ötszáznál is többen haltak meg Spanyolországban a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c14353a-42a3-436f-a09b-c7138a63c789","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gépkezelő hallása egész biztosan nem károsodik ettől a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású masinától.","shortLead":"A gépkezelő hallása egész biztosan nem károsodik ettől a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású masinától.","id":"20200324_motorzugas_nelkul_dolgozik_a_vilagelso_elektromos_kanalas_munkagep_case_580_ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c14353a-42a3-436f-a09b-c7138a63c789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbdb37f-ebff-412f-bfb0-a082c8fb30ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_motorzugas_nelkul_dolgozik_a_vilagelso_elektromos_kanalas_munkagep_case_580_ev","timestamp":"2020. március. 24. 14:31","title":"Motorzúgás nélkül dolgozik a világ első elektromos kanalas munkagépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","shortLead":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","id":"20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9ad9d7-2728-4bd3-aa07-3e55cec11358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","timestamp":"2020. március. 24. 16:46","title":"Elkezdenek bezárni az olasz benzinkutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affda317-16e2-495d-a9f0-8bd7a289d839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyárak világszerte bezárnak, de a gyerekeknek azért lehet megfelelő időtöltést adni. Nem is akármilyet.","shortLead":"A gyárak világszerte bezárnak, de a gyerekeknek azért lehet megfelelő időtöltést adni. Nem is akármilyet.","id":"20200325_Profi_szinezokonyvet_a_gyerekeknek_az_Audi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=affda317-16e2-495d-a9f0-8bd7a289d839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6325b1-7636-4c46-b6b0-4da8fc759823","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_Profi_szinezokonyvet_a_gyerekeknek_az_Audi","timestamp":"2020. március. 25. 12:54","title":"A gyárak állnak, így színezőkönyvvel állt elő az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]