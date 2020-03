Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány kezében van-e Budapest sorsa. Karácsony kijárási tilalmat akar, keményebb lenne mint a kormány, de úgy látja, a helyzetet csak a kormány oldhatja meg.\r

","shortLead":"A vírus kezében vagyunk mindannyian, mondja a főpolgármester arra a kérdésre, hogy a városvezetők vagy a kormány...","id":"20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fb106fb-8d52-4f24-924b-c2f810ab0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253277e2-c622-4fca-8f92-52f2bd3d5cb2","keywords":null,"link":"/360/20200325_Karacsony_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 25. 18:30","title":"Karácsony Gergely a Home office-ban: „Nagyon kemény hónapok jönnek. Hónapok, nem hetek!“","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9921b1-eafd-4fad-b439-1edab63667a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztató hírek érkeznek Kínából, kezd visszatérni az élet az eredeti kerékvágásba. Újra termelnek a gyárak, ami a technológiai eszközökre is hatással van.","shortLead":"Biztató hírek érkeznek Kínából, kezd visszatérni az élet az eredeti kerékvágásba. Újra termelnek a gyárak, ami...","id":"20200325_apple_mennyisegi_korlat_feloldasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9921b1-eafd-4fad-b439-1edab63667a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71dc25d8-1b10-44e8-8976-55ef73fdb7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_apple_mennyisegi_korlat_feloldasa","timestamp":"2020. március. 25. 20:45","title":"Ez is jó jel: az Apple feloldotta mennyiségi korlátozást a vásárlásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b18390-39f5-49fe-a2d3-7b4f81483e81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház kedden kinevezett igazgatója nyilatkozatban köszönte meg a társulat támogatását, és rámutatott, hogy ezek most ettől függetlenül nem az öröm percei.\r

","shortLead":"A Vígszínház kedden kinevezett igazgatója nyilatkozatban köszönte meg a társulat támogatását, és rámutatott, hogy ezek...","id":"20200325_Rudolf_Peter_Orulni_majd_csak_akkor_lesz_okom_okunk_ha_ujra_felmegy_a_fuggony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b18390-39f5-49fe-a2d3-7b4f81483e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba99fea-2f8b-4c5f-89ff-e965be3586ce","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Rudolf_Peter_Orulni_majd_csak_akkor_lesz_okom_okunk_ha_ujra_felmegy_a_fuggony","timestamp":"2020. március. 25. 10:32","title":"Rudolf Péter: Örülni majd csak akkor lesz okom, ha újra felmegy a függöny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem baj, ha lassul a növekedés, de rossz válasz volna, ha egy bezárkózó világ lenne a következmény – véli a Graphisoft alapítója.","shortLead":"Nem baj, ha lassul a növekedés, de rossz válasz volna, ha egy bezárkózó világ lenne a következmény – véli a Graphisoft...","id":"20200325_Bojar_Gabor_valsag_1929_2008_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2d260e2-1fb8-40e1-9e95-7ec5a3b629fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75704322-5df7-47d6-b6f8-b80642e446d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Bojar_Gabor_valsag_1929_2008_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 14:28","title":"Bojár Gábor: Nem a 2008-as, hanem az 1929-es válsághoz lesz mérhető az idei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b25fe24-1928-415d-96c3-3dd0adbab2b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok 15 millió dollárt ad annak, aki segít letartóztatni Nicolas Madurót.","shortLead":"Az Egyesült Államok 15 millió dollárt ad annak, aki segít letartóztatni Nicolas Madurót.","id":"20200326_drogkereskedelem_egyesult_allamok_venezuela_nicolas_maduro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b25fe24-1928-415d-96c3-3dd0adbab2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fea6ddb-85b5-4b37-85b6-47a134107d20","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_drogkereskedelem_egyesult_allamok_venezuela_nicolas_maduro","timestamp":"2020. március. 26. 17:48","title":"Drogkereskedelemmel vádolja a venezuelai elnököt az Egyesült Államok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Jó lenne, ha az EU inkább nem csinálna semmit – így vezette fel Gulyás Gergely a kormányinfón az EU csütörtök délután kezdődő, videokonferencia keretében megtartott csúcstalálkozóját. A menetrend szerinti, március közepén megtartandó Európai Tanácsról van szó, ám ezúttal nemcsak a forma különleges, hanem a téma is: minden más helyett a koronavírus elleni fellépésről beszélnek a 27 tagállam állam- és kormányfői. Mutatjuk, mik ezek és hogy miért nincs igaza a miniszternek, amikor arról beszél: hazánk van a legrosszabb helyzetben.","shortLead":"Jó lenne, ha az EU inkább nem csinálna semmit – így vezette fel Gulyás Gergely a kormányinfón az EU csütörtök délután...","id":"20200326_eu_csucs_gulyas_gergely_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f0eb9-aa1d-43fa-b2c4-c74d57d03978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b554c261-6bab-4e0d-bcd7-0bd38280ced6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_eu_csucs_gulyas_gergely_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 17:05","title":"Magára hagyta volna Magyarországot az EU a koronavírus elleni harcban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44d2e6-2d0c-4413-ab58-aa47fe0fefea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hangosak a gyerekek? Hangosak a gyerekek? Kicsi a lakás? Megmutatjuk, hogyan teremthetünk otthoni irodát szűk helyen. Megmutatjuk, hogyan teremthetünk otthoni irodát szűk helyen.","id":"20200325_Sok_a_buktatoja_az_otthoni_irodanak__Nehany_tipp_amivel_elkerulhetjuk_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c44d2e6-2d0c-4413-ab58-aa47fe0fefea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d25bde8-08bd-46f4-8596-a81575a1044c","keywords":null,"link":"/360/20200325_Sok_a_buktatoja_az_otthoni_irodanak__Nehany_tipp_amivel_elkerulhetjuk_oket","timestamp":"2020. március. 25. 16:00","title":"Sok a buktatója az otthoni irodának – Videón néhány tipp, amivel elkerülhetjük őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1fba60-bc0d-47e4-919a-706b919a8675","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Hegyi Barbara színésznő, 1996 óta a Vígszínház a második otthona. \"Megpróbáltuk házon belül rendezni a konfliktusokat\" - mondja, amikor Eszenyi Enikőről kérdezzük. Szerinte mindmáig nem vizsgálják, hogy az igazgatóságra pályázók alkalmasak-e arra, hogy emberekkel bánjanak. Portré.","shortLead":"Hegyi Barbara színésznő, 1996 óta a Vígszínház a második otthona. \"Megpróbáltuk házon belül rendezni a konfliktusokat\"...","id":"202013_hegyi_barbara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c1fba60-bc0d-47e4-919a-706b919a8675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4c1225-5b1d-4370-addf-88b4c12c498c","keywords":null,"link":"/360/202013_hegyi_barbara","timestamp":"2020. március. 26. 16:30","title":"Hegyi Barbara: Eszenyi azt gondolta, a Vígszínház a lakása, mi meg a cselédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]