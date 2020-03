Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi két hétben az intézményben 98 alkalmazottat teszteltek.","shortLead":"Az utóbbi két hétben az intézményben 98 alkalmazottat teszteltek.","id":"20200328_Ket_egeszsegugyi_dolgozo_is_koronavirusos_a_Semmelweis_Egyetem_I_szamu_gyermekklinikajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00a8dce-05c6-4d51-a706-9d73186baba8","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Ket_egeszsegugyi_dolgozo_is_koronavirusos_a_Semmelweis_Egyetem_I_szamu_gyermekklinikajan","timestamp":"2020. március. 28. 09:30","title":"Két egészségügyi dolgozó is koronavírusos a Semmelweis Egyetem I. számú gyermekklinikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének kiindulóhelyén az utóbbi tíz napban csupán egyetlen újabb fertőzöttet regisztráltak - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének...","id":"20200329_A_metro_es_a_busz_is_jar_mar_Vuhanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=380bf7fc-ff42-485e-b7a3-a0b72a5c2932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a5f6ec-4a10-457f-b326-187ce331e4fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_A_metro_es_a_busz_is_jar_mar_Vuhanban","timestamp":"2020. március. 29. 12:07","title":"A metró és a busz is jár már Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6161895d-c35c-46d7-a170-69ac37b52d54","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Giovanni Boccaccio már az 1300-as években tudta, hogy a mentális jólétnek milyen fontos szerepe van járvány idején. 